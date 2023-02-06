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Площади ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за невыплаты зарплат, сдаются в аренду «за спасибо»

Ситуация вокруг невыплат зарплат сотрудникам входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника», головного разработчика стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г., обрастает подробностями. Институт на коммерческих основаниях сдает свои площади, но не всегда вовремя получает средства от арендодателей.

Кризис неплатежей

Как стало известно CNews, невыплаты зарплаты работникам входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника» могут носить управленческий, а не строго финансовый характер.

В период своих финансовых проблем организация сдала часть освободившихся площадей коммерческим арендаторам, но не все из них оказались платежеспособными.

Площади сдаются, денег не хватает

В изложении бывших сотрудников ЦНИИ «Электроника» ситуация представляется следующим образом. Институт в лице управляющей компании АО «Мосэп» (в нем также есть доля «Ростеха») с лета 2022 г. сдает в аренду существенную часть площадей ЦНИИ (в пределах 20%), не вполне исправно получая деньги от арендодателей.

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Фото: rostec.ru
Помещения ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за невыплаты зарплат, много месяцев сдаются «за спасибо»

Пояснения представителей «Ростеха» приводятся без купюр. Упомянутые юрлица фигурировали в запросе редакции. «В целях стабилизации финансового состояния ЦНИИ “Электроника”, площади, не используемые в производственной деятельности, сдаются в аренду», — сообщили собеседники редакции.

«АО НИК арендует 125 квадратных метра, — сообщили представители госкорпорации. — В настоящее время у ЦНИИ “Электроника” имеется кредиторская задолженность перед АО НИК в размере 2 млн 705 тыс. руб. и арендная плата перечисляется в зачет этого долга».

Другие вопросы редакции также получили подробные ответы.

«ООО НИП арендует 74 кв. м., 3 февраля 2023 г. договор аренды с компанией будет расторгнут (арендатор уже уведомлен о расторжении договора), а задолженность по арендной плате в размере 880 тыс. руб. будет истребована в досудебном или судебном порядке. Соответствующая претензия уже готова».

По всей видимости, ответ на запрос CNews готовился долго, поэтому в нем в будущем времени фигурирует дата, которая несколько дней назад осталась в прошлом.

«ООО “Стройпроект” арендует помещения площадью 153 кв. м. В конце декабря 2022 г. большая часть задолженности по арендной плате была погашена (были перечислены 950 тыс. руб.), — продолжают собеседники CNews. — На настоящий момент задолженность по аренде составляет около 640 тыс. руб. и будет погашена в середине февраля 2023 г.».

В случае «непогашения» задолженности в срок до 15 февраля 2023 г., «арендатору будет направлена претензия», — прокомментировали CNews в «Мосэлектронпроекте».

Финансовые проблемы института

Центральный НИИ экономики, систем управления и информации (ЦНИИ) «Электроника», является головным разработчиком стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г., государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2025 г.» и других программно-целевых документов, закладывающих основы будущего отечественной радиоэлектроники. Помимо написания государственных программ, институт разрабатывает стратегии развития отдельных холдингов и корпораций, а также бизнес-планы конкретных проектов.

Как ранее узнал CNews, задержки зарплат вынудили работников ЦНИИ обратиться во множество инстанций, в том числе дойдя до Следственного комитета и Головинской межрайонной прокуратуры, и даже написать в августе 2022 г. письмо на имя Президента России Владимира Путина (копии документов, касающиеся части обращений, имеются в распоряжении CNews).

Уголовное дело № 12202450012000079 было возбуждено Головинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве 7 ноября 2022 г. по ст. 145.1 УК РФ. Данная статья описывает ответственность за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до трех лет.

Денис Воейков

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