В ИТ-гигантах стартовали многотысячные увольнения сотрудников

Мировые ИТ-гиганты продолжают избавляться от сотрудников – о массовых увольнениях сообщили немецкий производитель корпоративного программного обеспечения SAP и американская корпорация поставщик программного и аппаратного ПО IBM. Первая намерена сократить 2,8 тыс., вторая – 3,9 тыс. человек. Свои действия топ-менеджмент объясняет надвигающейся рецессией и стремлением поправить финансовое положение компаний.



SAP реструктурируется

Немецкий производитель программного обеспечения для предприятий SAP объявил программу реструктуризации, в ходе которой под сокращение попадут 2,8 тыс. человек, пишет Reuters. В результате сокращения компания потеряет 2,5% штата. В Германии, где размещается штаб-квартира корпорации, сократят более 200 рабочих мест.

По подсчетам финансового директора компании Луки Мучича (Luka Mucic), после сокращений годовая экономия достигнет $327-382 млн. По его словам, на рост прибыли реструктуризация повлияет не сильно, однако ее главная задача – «оптимизировать портфель».

Одновременно представители организации заявили, что продают свою долю в разработчике софта Qualtrics International. Гендиректор SAP Кристиан Кляйн (Christian Klein) сообщил, что компания сосредоточится на тех сферах, в которых у нее самые крепкие позиции для роста.

ЗА 18 дней января 2023 г. мировые технокомпании уволили более 26 тыс. человек

На фоне новостей о сокращениях 26 января 2022 г., акции SAP на бирже во Франкфурте упали на 3,3%, всего же за последний год стоимость ценных бумаг немецкой компании снизилась на 12%.

Журналисты Reuters пишут, что SAP собирается сосредоточиться на облачном бизнесе, который в октябре-декабре 2022 г. демонстрировал рост выручки на треть (3,392 млрд евро). Известно также, что в IV квартале 2022 г. компания увеличила операционную прибыль на 17% (1,707 млрд евро), а выручку – на 5% (8,436 млрд евро). В то же время поступления от продаж лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей упали на 11%.

Топ-менеджеры уточнили, что после остановки обслуживания облачных сервисов в России и Белоруссии портфель заказов компании недосчитался порядка 62 млн евро в 2022 г. – всего компания потеряла 410 млн евро операционной прибыли.

IBM избавится от тысяч работников

IBM вслед за SAP сокращает 3,9 тыс. рабочих мест, пишет Reuters. В компании объясняют увольнения продажей ряда активов и тем, что компания не достигла по итогам года финансовых целевых показателей.

Представители корпорации сообщают, что увольнения, связанные с выделением бизнеса Kyndryl (KD.N) и части подразделения Watson Health, приведут к расходам в размере $300 млн с января по март 2022 г. На фоне заявлений об урезании рабочих мест акции IBM упали на 2% в ходе расширенных торгов.

Известно, что чистая прибыль IBM в 2022 г. достигла $9,3 млрд, что ниже целевого показателя в $10 млрд. Компания прогнозирует, что годовой рост выручки будет ниже 12%, на которые она рассчитывала ранее. Топ-менеджмент объясняет это тем, что клиенты сократили свои расходы на оцифровку бизнеса в ожидании экономической рецессии – вызванный пандемией коронавируса ажиотажный спрос на такие услуги остался в прошлом.

В то же время в 2022 г. IBM зафиксировала рост выручки на 5,5%, до $60,53 млрд, что стало самым высоким показателем за десять лет.

В октябре 2022 г. IBM сообщила о том, что число новых заказов в Западной Европе серьезно снизилось. Замедлился рост компании и в сегменте ПО и консалтинга по итогам IV квартала 2022 г. В то же время рост демонстрируют облачные технологии: в 2022 г. количество подписанных контрактов удвоилось, доходы от гибридных облачных технологий выросли на 11% – до $22,4 млрд.

Кто еще прогоняет сотрудников

SAP и IBM продолжают тренд, заданный международными технологическими корпорациями, которые приняли решение о сокращении штата. Всего по данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, в 2022 г. глобальный ИТ-сектор объявил о ликвидации 97 171 рабочих мест, что на 649% больше, чем в 2021 г.

Портал Market Watch приводит еще более удручающие цифры: за весь 2022 г. было уволено более 154,3 тыс. технических специалистов из 1024 компаний. Аналитики прогнозируют, что если темпы сокращений сохранятся, к концу 2023 г. на улице окажутся около 450 тыс. человек.

А за первые три неделя января 2023 г. мировые компании уже успели уволить 26 тыс. человек – такую статистику предоставляет ресурс Layoffs.fyi, который следит за сокращениями во всех странах мира.

Так, признанная в России экстремистской и запрещенной Meta намеревалась уволить 11 тыс. человек, Microsoft – 10 тыс. или 5% штата, Amazon – 18 тыс. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Prosus – о 30%. В числе главных увольнителей оказались Cisco, HP и Intel. Музыкальный потоковый сервис Spotify также объявил о сокращении 6% штата.

24 января 2023 г. The Wall Street Journal писала, что корпорация Google, которая входит в состав холдинга Alphabet, урежет выплаты топ-менеджерам на фоне самого масштабного сокращения рабочих мест в истории корпорации. Так, Alphabet планирует сократить 12 тыс. сотрудников или 6% штата из-за экономического спада в технологическом секторе.

Сокращения проходят и в таких гигантах, как Amazon, которая планирует сократить 18 тыс. рабочих мест. Twitter также отправила под нож тысячи рабочих мест – хоть глава компании Илон Маск (Elon Musk) и согласился увольнять не 75% штата, а «всего лишь» 50% – 3,7 тыс. человек.

Компании, в основном, объясняли происходящее тем, что штат после повсеместной «удаленки» в период пандемии был «раздут», и теперь такое количество сотрудников не требуется. Кроме того, топ-менеджеры заявляли, что у компаний падают доходы на фоне замедления темпов роста глобальной экономики.