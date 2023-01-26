Иностранный софт в России хотят принудительно лицензировать. Законотворцы разрабатывают два механизма

Законотворцы прорабатывают два механизма лицензирования ПО. В обоих случаях добиваться права на использование софта ушедших из России компаний надо будет через суд. Эксперты разделились во мнении о необходимости такого закона. Одни считают, что новые возможности затормозят импортозамещение, другие отмечают, что это убережет предприятия от издержек.

Лицензировать не добровольно, а принудительно

В рамках законопроекта о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и программное обеспечение (ПО) от ушедших из России разработчиков, прорабатывается два механизма. Один касается бывших пользователей софта, второй — новых, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из авторов инициативы, депутата фракции «Справедливая Россия – за правду» Дмитрия Кузнецова. Документ планируется внести в Госдуму в начале февраля 2023 г.

Сейчас компании, использующие лицензии и подписки на зарубежное ПО, не могут их продлить. Если по истечении срока лицензии они продолжат работать с таким софтом, то попадут в категорию «пиратов», а это чревато уголовной ответственностью.

Ранее, в августе 2022 г. Кузнецов уже вносил на рассмотрение законопроект о принудительном лицензировании, но ни у рынка, ни у регуляторов мера поддержки не нашла. Как писал «Коммерсант», Минцифры тогда посчитало проект недоработанным.

Новые схемы

В новом варианте законопроекта, как отмечает Кузнецов, для тех, у кого уже была лицензия, предлагается внедрить упрощенную схему для использования ПО без нее. Компания должна обратиться в российский суд и обосновать почему ей нужен этот софт. Для этого не должно быть отечественного аналога программе.

Иностранный софт планируют принудительно лицензировать

Более сложный механизм могут внедрить для продуктов, которые не использовались ранее и недоступны в России. В этом случае компания должна доказать в суде необходимость иностранного софта. Если истец выиграет спор, поясняет Кузнецов, то он сможет пользоваться этим продуктом без разрешения правообладателя, а деньги начнет зачислять на спецсчет «О» — это рублевые счета в ряде банков, созданные для расчета с иностранными компаниями в условиях санкций.

Санкции для пиратов

За пиратство есть несколько видов ответственности: от административной, и гражданско-правовой до уголовной, рассказывает юрист, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков. В первом случае на компанию могут наложить штраф с конфискацией контрафактной продукции, во втором — может дойти до ликвидации юрлица и штрафа до 5 млн руб., третий вариант подразумевает до шести лет лишения свободы.

То, что разработчики ушли с рынка, как поясняет эксперт изданию, не лишает суд полномочий — заключенная в России сделка по-прежнему остается подчиненной российскому праву.

Как полагает заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин, законодательно необходимо закрепить оба механизма, поскольку ситуации действительно могут быть разными. Первый способ даст возможность продолжать работать на прежних условиях, говорит он. Второй подход решает проблему нового ПО, это важно с учетом динамики появления технологий.

Проблемы развития

По мнению исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, необходимости в принудительном лицензировании нет. Прецедентов, когда ушедшие иностранные поставщики подавали бы иски к российским юрлицам, не было, и маловероятно, что будут, считает аналитик. В то же время такая возможность может тормозить импортозамещение, полагает Комлев.

В России есть свое прикладное ПО: операционные системы, программы для офиса и решения по информационной безопасности, говорит директор «МойОфис» Павел Калякин. Однако, по мнению члена правления АРПП «Отечественный софт» Алексея Смирнова, в принудительном лицензировании сейчас нуждается «тяжелое» ПО: SAP, отраслевой софт, системы автоматического проектирования. Отечественных разработок последней категории довольно много, они занимают около трети рынка, но в основном производства используют зарубежную базу и перенос проекта на другую систему несет неоправданные большие издержки.