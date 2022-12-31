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CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет читателей с Новым годом!

Уходящий год стал годом больших перемен. Началось глобальное переустройство мира. В России стартовало масштабное импортозамещение. Отечественные организации начали сильно менять свой ИТ-ландшафт. Внимание государства к отрасли информационных технологий значительно возросло. К развитию цифровой экономики подключается всё больше бизнес-игроков. Продолжает расширяться и круг читателей CNews.

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Пусть все перемены будут к лучшему! Желаем вам, чтобы сложности оборачивались новыми возможностями, а ваши родные и близкие были здоровы и счастливы! С наступающим Новым 2023 годом!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 3 января 2023 г.

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