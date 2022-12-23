Из российских студентов сделают киберспортсменов

Правительство России утвердило дорожные карты по внедрению киберспортивных дисциплин в вузах. К концу 2024 г. в программу университетов включат курсы киберспортивных дисциплин, причем не только для гуманитариев, но и для будущих технических специалистов.



Киберспорт – в высшее образование

В программы отечественных вузов к концу 2024 г. включат киберспортивные дисциплины. Об этом сообщается в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО), рассчитанной до 2030 г. Документ Правительство России утвердило 16 декабря 2022 г., указано на его официальном сайте.

«Ведомости» со ссылкой на документ пишут, что в качестве ответственных исполнителей первого этапа в дорожной карте заявлены «Ростелеком» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича. К концу 2022 г. они должны сформировать предложения по включению киберспортивных курсов в нынешние образовательные программы – как по техническим, так и по гуманитарным направлениям обучения.

Для этого исполнители должны будут проанализировать системы образования в других государствах. В июне 2023 г. «Ростелеком» и АНО «Цифровая экономика» должны сформировать рабочую группу из представителей отрасли киберспорта и университетов. За год должны появиться первые образовательные программы «для внедрения в заинтересованных высших учебных заведениях с помощью заинтересованных компаний».

В ряде российских вузов уже есть киберспортивные дисциплины

Объем финансирования по всем проектам дорожной карты до 2030 г. составит 71,5 млрд руб. Сколько именно пойдет на поддержку игровой индустрии, не сообщается. Неясно также, как будут называться новые предметы.

Эксперты игровой индустрии настроены скептически

Киберспорт в России, по данным владельца порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиева, занимал лишь 0,5% рынка всей игровой индустрии. По данным My.Games, в 2021 г. российский рынок видеоигр достиг 177,4 млрд руб.

Основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов объяснил «Ведомостям», что основными направлениями в вузах могут стать менеджмент в сфере киберспорта, игровая журналистика и коммуникации и развитие бизнеса. При этом массового интереса к таким выпускникам со стороны вузов не будет.

Некоторые российские университеты уже внедрили киберспортивные курсы в свои программы, например ВШЭ, Финансовый университет, РАНХиГС, НГУ им. П. Ф. Лесгафта, УдГУ и Российский университет спорта (РУС). Так, в РУС с 2014 г. функционирует кафедра компьютерного спорта с магистратурой и аспирантурой.

В ВШЭ киберспорт преподается в рамках программы для магистров «Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право».

В то же время игровым компаниям специалисты из киберспорта массово сейчас не требуются, отметил в беседе с изданием руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Сахнов с этим соглашается, отмечая, что большинство разработчиков игр никак не связаны с киберспортом, так как это очень узкая ниша.

Киберспортивная предыстория

В основе НОПО – уже существующая карта «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую подготовил «Ростелеком», а правительство утвердило в июле 2021 г. В этом документе также отмечалось, что российские власти собираются ввести в действующие вузовские программы киберспортивные дисциплины.

К декабрю 2022 г. планировалось дополнить их курсами по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого медиаконтента. В 2019 г. Институт развития интернета предлагал проводить экспериментальные факультативные уроки по киберспорту в средних образовательных школах (в списке игр – Dota 2, FIFA 19, Hearthstone, Minecraft и World of Tanks).

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко сообщил «Ведомостям», что в Южной Корее при вузах открывают киберспортивные кафедры, а студенты призывного возраста проходят службу в специализированных «киберспортивных войсках».

Другие «дорожные карты»

Вместе с НОПО правительственная комиссия по цифровому развитию 16 декабря 2022 г. также утвердила дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение».

На сайте уточняется, что документы стали итогом системной работы индустриальных центров компетенций и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО. Всего было сформировано шесть «дорожных карт» высокотехнологичных направлений, в перечень вошли «Квантовые вычисления», «Квантовые коммуникации», «Искусственный интеллект» и «Современные и перспективные сети мобильной связи».

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко объяснил, что в документах отражены реальные потребности отраслей экономики в импортозамещающих программных решениях.

В формировании программ участвовали около 200 российских ИТ-компаний, которые и профинансируют большую часть проектов за счет собственных средств (на сумму более 200 млрд руб.). Среди таких проектов, которые готовы спонсировать организации – те, что включают программные решения по направлениям PLM, САЕ, CAD, MES, SCADA, CRM, ERP, DBMS, OS, GIS, BIM, EDMC и другим. Компании будут финансировать их после заключения соглашений с правительство об обеспечении гарантированного спроса на новые продукты.

Другие проекты предполагают привлечение кредитных средств (около 20 млрд руб.) и грантовых (более 23 млрд руб.). Гранты предоставят Российский фонд развития информационных технологий и фонд «Сколково».