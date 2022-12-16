Фонду обязательного медстрахования продали российские серверы втрое дешевле, чем он собирался заплатить

На серверной закупке ФОМС для модернизации ГИС обязательного медицинского страхования победитель тендера согласился поставить и настроить «железо» по трехкратно сниженной цене. В последние месяцы на федеральных серверных госзакупках многократный «дисконт» стал если и не общим местом, то весьма распространенным явлением.

Серверы для ФОМС со «скидкой»

Как выяснил CNews, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) удалось сберечь большую часть бюджетных средств, выделенных на закупку серверов. Данные об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Свой тематический тендер на поставку «железа», а также на его установку, настройку и проверку работоспособности фонд объявил 1 декабря 2022 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта в 22,48 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 9 декабря, определение победителя состоялось 12 декабря.

По итогам торгов наилучшее ценовое предложение поступило от «Монитор компани» («Монко»). Она попросила за свою технику и услуги 7,93 млн руб., то есть пошла на снижение стартовой цены лота на 14,55 млн руб. или в 2,8 раза.

Конкуренцию ей безуспешно пытался составить еще один неназванный участник. Примечательно, что он также очень существенно опустился в цене — до 8,1 млн руб. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что в отношении предложения «Монко» слово «демпинг» может быть не вполне уместно.

ФОМС сэкономил две трети бюджета на закупке российских серверов

Редакция CNews ожидает от ФОМСа и «Монко» комментариев относительно того, почему реальное предложение в итоге так сильно разошлось с начальной ценой контракта.

Поставку «железа» в ФОМС с его настройкой «Монко» предстоит завершить до 28 декабря 2022 г.

Что именно закупает ФОМС

В тендерных документах говорится, что закупаемые серверы понадобились ФОМСу для модернизации государственной информсистемы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) и организации ее информационного взаимодействия с единой госинформсистемой в сфере здравоохранения — в соответствии с распоряжением Правительства России от 18 декабря 2021 г. № 3706-р.

Как следует из техзадания тендера, ФОМСу потребовалось четыре сервера стандартной архитектуры х86-64, построенных на 40-потоковых процессорах с частотой не менее 2 ГГц. На серверы должна распространяться 12-месячная гарантия поставщика.

Конкретный вендор «железа» в ТЗ не прописан. В размещенном на сайте госзакупок проекте контракта между ФОМСОМ и «Монко» указано, что подрядчик предложил фонду российские серверы Rikorмодели R-S-H-CPU-D-M-PSU-C. Они включены в реестр отечественной продукции при Минпромторге.

По открытым данным, данная модель содержит в своей основе процессор Intel Xeon Silver 4208.

«Дисконт» на федеральных госзакупках серверов

Практика CNews по мониторингу госзакупок по линии ИТ показывает, что в последние месяцы многократное снижение начальных цен контрактов на федеральных «железных» тендерах стало достаточно распространенным явлением.

Например, в сентябре 2022 г. на проблемной закупке МВД серверов цена контракта обрушилась в четыре раза. Начальная цена лота составляла 962,5 млн руб., а итоговое предложение победителя упало до 235,6 млн руб. за 175 стоечных двухпроцессорных серверов. Победителем стало ООО «Софтлайн проекты» — юрлицо известного ИТ-интегратора Softline.

В октябре 2022 г. на закупке Росстатом 5 тыс. российских ПК с отечественной ОС поставщик сбил цену контракта почти в два раза. НМЦК составляла 411 млн руб., а предложение победителя — 219,9 млн руб. И здесь поставщиком оказалась вышеупомянутая ИТ-компания «Софтлайн проекты».

Также в октябре при закупке вычислительного оборудования для Минтранса поставщик обрушил цену контракта в три раза. Так, начальная максимальная цена контракта восьми серверов составила 32,9 млн руб. Победитель же поставит их всего за 10,03 млн руб. Таким образом госзаказчик сэкономил 22,87 млн руб.

В декабре 2022 г. Пенсионному фонду России (ПФР) удалось крайне эффективно распорядиться своим бюджетом на авральной закупке автоматизированных рабочих мест для своих территориальных органов. При начальной стартовой цене контракта в 296,9 млн руб. победитель аукциона предложил осуществить поставку техники за 83,1 млн руб., снизив тем самым цену лота на 72% или в 3,6 раза. Таким образом, госзаказчик сохранил в своем базовом бюджете 213,8 млн руб.