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Дом.рф применил новый подход к подбору ИТ-кадров

В Дом.рф завершился первый этап программы по подбору ИТ-специалистов. В ней приняли участие 800 студентов, четверо получили предложение о трудоустройстве в ИТ-вертикали работодателя.

Новый подход к поиску кадров

Центр развития карьеры и бренда работодателя Дом.рф успешно провел первую волну проекта «Остаться в ТОПе» – новой программы по подбору молодых специалистов для IT-направления компании. Она базируется на принципиально ином подходе к поиску кадров, который позволяет погрузиться в специфику работы Института развития и поработать над кейсами вместе с топ-менеджерами.

На участие в проекте зарегистрировалось 800 студентов московских вузов. Единственным требованием к кандидатам было наличие лидерского потенциала и критического мышления, а также стремление улучшать текущие процессы и создавать новые. При этом в основу отбора легла гипотеза, что начинающие специалисты не ИТ-специальностей также хотят и могут успешно работать на ключевых позициях в данной сфере.

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На участие в проекте зарегистрировалось 800 студентов московских вузов

«Конкуренция за молодых специалистов в ИТ-сфере сегодня одна из самых высоких. Особо ценны кадры, которые не имеют стереотипного мышления, могут смотреть на задачи под новым углом и предлагать креативные идеи для их решения. На поиск таких работников и нацелен проект «Остаться в ТОПе». Это своего рода тест-драйв, в ходе которого у студентов появляется возможность определиться, подходит ли им отрасль или компания, а мы решаем, готовы ли вкладываться в начинающего специалиста в дальнейшем. Результаты пилота и обратная связь показали его эффективность– проект получил высокую оценку удовлетворенности участников, а топ-менеджеры выразили готовность и дальше участвовать в карьерных проектах с молодыми специалистами. Поэтому мы решили продлить программу на 2023 год», — отметил директор по персоналу и операционной эффективности Дом.рф Захар Малахов.

Итоги программы

Всего в финал прошли 14 молодых специалистов. В течение проекта они получали баллы за выполнение заданий и соответствие таким компетенциям, как: командная работа, аналитические способности, структурность, логика, коммуникативные навыки, гибкость и адаптивность, публичное выступление, планирование, а также hard-скиллы (владение Excel, PowerPoint, SQL, Python, JIRA, понимание гибких методологий). По итогам каждого спринта лучшие участники переходили на следующий этап.

В итоге четверо из них получили предложение о трудоустройстве в ИТ-вертикали Дом.рф: трое попали на стажировку, а один – в штат.

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