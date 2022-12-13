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Команда из Oracle в России перешла в ИТ-разработчика «Ленты», «Делимобиля» и «Тинькофф»

Экс-сотрудники сбежавшей из России Oracle перешли в отечественную ИТ-компанию «Флант». Команду возглавил бывший руководитель службы технологического консалтинга американской корпорации в нашей стране. Он был назначен коммерческим директором нового работодателя.

Наем специалистов Oracle

Как стало известно CNews, часть команды ушедшей из России американской корпорации Oracle перешла в отечественную компанию «Флант». Она занимается поддержкой ИТ-инфраструктуры заказчиков, а также разработкой инструментов для автоматизации услуг по ее системному администрированию.

Экс-специалисты Oracle будут работать в департаменте продвижения технологий «Фланта» и займутся масштабированием ее бизнеса. Из российского подразделения американской корпорации к новому работодателю перешли 11 человек, в числе которых специалисты по работе с клиентами, архитекторы, методологи и др. Команду возглавил Владимир Бобылев, экс-руководитель службы технологического консалтинга российской Oracle, в которой с 2018 г. он принимал участие в ключевых технологических сделках в сегменте enterprise. Во «Фланте» он назначен коммерческим директором компании.

Это не первый опыт массового найма экс-сотрудников Oracle в России. Например, в сентябре 2022 г. стало известно о том, что Марк Ривкин, руководитель направления технологического консалтинга СУБД, Oracle СНГ назначен руководителем отдела технического консалтинга в российской компании Postgres Professional.

Развитие платформы

Новая команда сфокусируется на повышении узнаваемости отечественной платформы Deckhouse. Она предназначена для запуска готовых Kubernetes-кластеров во внутренней инфраструктуре предприятий и в облаках.

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Бывшие сотрудники Oracle перешли в российскую компанию «Флант»

Kubernetes — это система на базе открытого ПО для управления контейнерами, в которых запускается приложение, а Deckhouse — российский дистрибутив Kubernetes, в котором автоматизированы инструменты для удобной работы с системой в виде модулей. Платформа является собственной разработкой «Фланта». По данным разработчика, она была внедрена более чем в сотне проектов. Deckhouse внесена в единый реестр российского ПО при Минцифры.

Услуги и выручка «Фланта»

«Флант» занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Среди основных услуг компании присутствует DevOps-аутсорсинг (полное сопровождение инфраструктуры силами выделенной DevOps-команды), а также предоставление доступа к системе мониторинга инфраструктуры с преднастроенными дашбордами и метриками.

По данным «Контур.фокуса», АО «Флант» было зарегистрировано 13 мая 2008 г. в Москве. Ее гендиректором заявлен Александр Баталов. Выручка ИТ-компании по итогам 2021 г. составила 432,1 млн руб., что на 93% выше, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль достигла 59,3 млн руб.

Согласно официальному сайту компании, среди ее клиентов — «Леруа мерлен», «Буквоед», «Лента», «Делимобиль», «Тинькофф» и др.

Кристина Холупова

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