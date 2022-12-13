«Дочка» Cisco уготовила россиянам новые санкции. Их ждет тотальная блокировка без права на амнистию

Meraki готовится к окончательной блокировке всех своих сетевых устройств на территории России в угоду американским санкциям. День «икс» назначен на 21 декабря 2022 г., а первую попытку она сделала в начале ноября 2022 г. Россиянам удалось обойти запреты Meraki путем сокрытия реального IP-адреса, но этот способ работает пока только с точками доступа. Разблокировать роутеры с его помощью не удалось.

Meraki «отменяет» россиян

Компания Meraki, «дочка» разработчика телеком-оборудования Cisco, намерена ввести новые антироссийские санкции, на этот раз в масштабах всей страны. Всего через несколько дней абсолютно все ее сетевые устройства, находящиеся в России, будут отключены от облачных сервисов компании и заблокированы. Об этом пишет «Хабр» со ссылкой на пользователей Meraki, получивших сообщение компании, в котором указана дата блокировки.

Определить, где именно находится та или иная точка доступа или роутер, специалисты Meraki смогут без труда – по геолокации. Все пребывающие на территории России облачные устройства компании, помимо прочего, не смогут получать обновления встроенного ПО. Также они пропадут из личного кабинета своих владельцев в облаке Meraki. Произойдет это 21 декабря 2022 г. Почему был выбран именно этот день – неизвестно.

Покупка американского сетевого оборудования в России может привести к неожиданным и весьма печальным последствиям

Meraki – это один из крупнейших в мире разработчиков облачных и сетевых решений. Компания основана в 2006 г. в США, с 2012 г. принадлежит Cisco с ноября 2012 г. Сумма сделки составила около $1,2 млрд, и после ее закрытия компания была переименована в Cisco Meraki.

Начало истории

В уведомлении Meraki о грядущих санкциях сказано, что компания делает это в соответствии с требованиями руководства своей страны. США, как известно, являются одним из главных поставщиков всех тех ограничений, что обрушились на Россию после событий, развернувшихся в конце февраля 2022 г.

Впервые о намерении Meraki «отменить» россиян стало известно в начале ноября 2022 г., когда компания совершенно без предупреждения заблокировала все пользовательские профили и устройства россиян. Как сообщал CNews, она даже не потрудилась объяснить мотивы свои действий. Вместо этого Meraki потребовала в кратчайшие сроки вернуть ей все приобретенное на территории России «железо», на котором есть ее логотип, притом как корпоративное, так и потребительское. Разумеется, ни о какой компенсации речи не было и нет.

О том, что Meraki решила поддержать антироссийские санкции, да еще и нажиться на россиянах (деньги за устройства возвращать она не планировала, плюс его всегда можно перепродать), стало известно совершенно случайно. На заблокированных устройствах появилась вновь созданная беспроводная сеть под названием в стиле «12345-Sanctions». Набор цифр отличается от устройства к устройству, но слово Sanctions присутствует всегда.

Амнистия на пару недель

По информации портала, в первых числах декабря 2022 г. Meraki решила вернуть россиянам доступ к своим облачным сервисам. Что подтолкнуло ее к этому, на момент публикации материала оставалось загадкой. Таким образом, «амнистия» россиян продлится менее месяца.

Письмо Meraki с датой тотальной блокировки россиян. Источник: « Хабр

21 декабря 2022 г. блокировка активируется вновь и затронет все находящиеся в России устройства. Но на этот раз требование вернуть Meraki всю технику без компенсации ее стоимости и расходов на пересылку в США не звучит. Возможно, компания вспомнит о нем позже.

Американский бан против российской смекалки

Россиянам уже не раз удавалось обманывать американские ИТ-компании, надумавшие присоединиться к санкциям против них. Один из недавних примеров – ситуация с обновлениями ОС Windows, доступ к которым россиянам закрыт с сентября 2022 г. по решению Microsoft.

Как сообщал CNews, россияне быстро смекнули, что сокрытие российского IP-адреса на иностранный решает эту проблему. Другое дело, что установка апдейтов для Windows регулярно приводит к поломке важных компонентов системы.

Судя по всему, аналогичный способ работает и с некоторыми устройствами Meraki. Например, пользователю под псевдонимом Edward (@edtlt) удалось «оживить» свою точку доступа при помощи дополнительного роутера и европейского IP-адреса. После манипуляций с подменой геолокации точка доступа появилась в облачной панели управления Meraki.

Но успешная разблокировка точки доступа не означает, что подобный «фокус» можно провернуть со всеми устройствами американского вендора. У пользователя gryphonv (@gryphonv), пытавшегося по той же схеме обмануть Meraki со своим роутером, ничего не получилось. По мнению gryphonv, его неудача связана непосредственно с самим маршрутизатором. «Возможно, из-за того, что роутер, в отличие от AP, слишком умный, – сказал gryphonv. – Роутер передает прописанный hostname в Cloud и определяется как санкционный».

А что же Cisco

Meraki явно берет пример с Cisco, хотя и со значительной задержкой. Еще в начале марта 2022 г. Cisco закрыла доступа к своей сетевой академии российским студентам и инструкторам. Тогда же была временно остановлена работа сервиса вебинаров и веб-конференций Cisco Webex. В мае 2022 г. он окончательно перестал функционировать в России.

В марте 2022 г. Cisco, помимо прочего, полностью остановила поставки всей без исключения своей продукции в Россию. При этом на тот момент официальных заявлений о прекращении своей деятельности в этой стране компания не делала. С ними она выступила лишь в середине июня 2022 г., попутно заявив о грядущем банкротстве своего российского представительства.

Решив не останавливаться на достигнутом, Cisco сообщила о планах вывезти из России крупную партию оборудования, которую она импортировала в страну еще в начале февраля 2022 г. с целью последующей реализации. В середине октября 2022 г. CNews писал о возможности возобновления российских поставок техники Cisco на условиях параллельного импорта. Рассматривались два варианта поставок – через дистрибьютора по параллельному импорту или путем прямых отгрузок без дополнительных посредников.