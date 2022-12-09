«Росатом» решил не затягивать долгострой мегаЦОДа, чтобы не злить Татарстан

В затянувшемся проекте создания огромного ЦОДа «Росатома» в татарстанском Иннополисе официально появился безальтернативный подрядчик-строитель, хотя первоначально его планировали выбрать на конкурсной основе. Возведение объекта с многомесячным отклонением от исходного плана должно завершиться до 31 декабря 2023 г. Перенос запуска на более поздний срок, с точки зрения организаторов, может привести «к негативному отношению к реализации проекта» со стороны руководства Татарстана.

МегаЦОД без альтернативы

Дочерняя структура «Росатома», АО «Атомдата-Иннополис», со второй попытки запустила строительство своего мегаЦОДа в Татарстане, отказавшись при этом от конкурентной процедуры по выбору исполнителя проекта. Вывод об этом можно сделать на основании документов, опубликованных на портале госзакупок.

Изначально тендер на строительство первой очереди дата-центра был опубликован 21 июля 2022 г. с начальной ценой договора в 5,39 млрд руб. Форматом закупки был установлен открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора. Через месяц, 19 августа закупка была отменена «в связи с изменениями технических параметров и количества технологического оборудования на основании ответа генерального проектировщика».

Информация о новом формальном тендере была опубликована 6 декабря 2022 г. с ценой договора в 5,26 млрд руб. Формат закупки был изменен на прямую закупку у единственного поставщика. Этим поставщиком стало строительное предприятие АО «Концерн Титан-2».

МегаЦОД «Росатома» в Татарстане планируют построить до конца 2023 года

Проект строительства ЦОДа в татарстанском городе Иннополис был задуман давно. В сентябре 2020 г. CNews писал, что проект реализуется входящим в «Росатом» концерном «Росэнергоатом». Накануне «Росатом» заключил меморандум о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан. 24 августа 2020 г. проект был поддержан наблюдательным советом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис», а созданная «Росатомом» компания «Атомдата-Иннополис» получила статус резидента этой ОЭЗ.

Выбор места для возведения дата-центра организаторы объяснили тем, что и «Росатом», и республика Татарстан «смотрят вперед», а в Иннополисе работает большая команда профессионалов.

К настоящему моменту в России запущено три ЦОДа «Росэнергоатома»: «Калининский» в Удомле Тверской области, Xelent в Санкт-Петербурге и StoreData в Москве. В разработке находится еще четыре проекта.

Долгострой решили не затягивать чрезмерно

Изначально организаторы сообщали, что непосредственное строительство ЦОДа должно начаться в I квартале 2021 г. после выполнения проектно-изыскательных работ, а сам ЦОД должен быть открыт во II квартале 2022 г.

Сейчас в новой сопроводительной документации к проекту сообщается, что требуемые сроки выполнения комплекса работ в соответствии с проектом организации первого этапа строительства составляют 15 месяцев с даты заключения договора генерального подряда.

«В соответствии с соглашением об осуществлении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ, заключенного между АО “Атомдата-Иннополис”, Министерством экономики Республики Татарстан и АО «ОЭЗ “Иннополис”» срок ввода в эксплуатацию ЦОДа — 30 ноября 2022 г. — указано в справке-обосновании “Атомдаты-Иннополиса”. — В соответствии с протоколом заседания управляющего совета программы “Цифровые продукты и маркетинг” от 25 февраля 2022 г. срок ввода в эксплуатацию ЦОДа — 30 июня 2022 г. С учетом необходимости внесения изменений в проектную документацию подготовлены документы по переносу срока ввода. Протоколом заседания операционного комитета госкорпорации “Росатом” от 10 ноября 2022 г. утверждено решение о переносе срока на 31 декабря 2023 г.».

«Перенос срока ввода ЦОД “Иннополис” позднее 31 декабря 2023 г. приведет, в том числе, к негативному отношению к реализации проекта по строительству объекта со стороны руководства Республики Татарстан», — говорится в документе за подписью гендиректора «Атомдата-Иннополиса» Салавата Рахматуллина.

Некоторые подробности о ЦОДе

В справке организаторов отмечается, что в вышеупомянутом бюджете первой части проекта в 5,26 млрд руб. около 1,8 млрд руб. выделено на закупку оборудования.

Техзадание на проект представляет собой документ на 390 страницах. Осенью 2020 г. CNews со ссылкой на организаторов проекта писал, что по их замыслу ЦОД будет состоять из двух блоков площадью 7,5 тыс. кв. м каждый; они будут располагаться на земельном участке площадью 3,5 га. В каждом здании будет организовано четыре машинных зала.

ЦОД будет ориентирован на размещение до 500-1000 стоек ИТ-оборудования первой очереди с возможностью последующего расширения до 2 тыс. стоек потребляемой мощностью 16 МВт. Ожидается, что ЦОД будет сертифицирован по уровню надежности Tier-III.

ЦОД будет оборудован дизель-динамическими источниками бесперебойного питания (ДД ИБП) и иметь систему электропитания с двойным резервированием. Время автономной работы ЦОД должно составить 12 часов без дозаправки. Инженерное и ИТ-оборудование ЦОД будет обслуживаться отдельными группами ДД ИБП.

ДД ИБП инженерного оборудования обеспечит непрерывную работу системы охлаждения ЦОД Chiler Fan Coil. Система обеспечит отвод до 22 кВт тепла от стоек с ИТ-оборудованием. В холодное время года за счет принципа Fair Cooling будет обеспечена особая эффективность работы системы охлаждения.

В ЦОДе будет функционировать ранняя система обнаружения пожаров и безопасная для оборудования автоматическая система газового пожаротушения. Структурированная кабельная система ЦОД будет иметь масштабированную модульную структуру, облегчающую подключение нового оборудования.

В ЦОДе будет три контура физической безопасности: периметр территории участка, контроль доступа в здание и контроль доступа в машинный зал. Двухфакторная авторизация обеспечит защиту от прохода в помещение посторонних лиц.