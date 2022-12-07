Банки загоняют россиян в цифровое рабство. Банкоматы исчезают, наличные деньги не снять

Российские банки продолжают отключать свои банкоматы тысячами. С начала 2022 г. их стало почти на 12 тыс. меньше. Сейчас по их количеству Россия вернулась в 2011 г. Чем меньше банкоматов, тем сложнее россиянам снимать наличные со своих счетов, и тем чаще они рискуют потерять деньги в результате блокировки счета или ошибочного списания с карты.

Исчезающий вид техники

В России стремительно ухудшается ситуация с доступностью банкоматов. Они исчезают по всей стране. На сложившуюся ситуацию обратил пристальное внимание Банк России, заявив, что по количеству банкоматов Россия откатилась почти на 12 лет назад, пишут РИА «Новости».

По данным Центробанка, в настоящее время банкоматов в России сейчас не больше, чем в 2011 г. Их насчитывается в пределах 178,22 тыс., притом это статистика на 1 октября 2022 г. Более новые данные Центробанк на момент публикации материала не предоставлял. С учетом общей тенденции к отказу банков от банкоматов, вероятнее всего, за два месяца их численность еще немного уменьшилась.

Снятие наличных стремительно превращается в труднопроходимый квест

С 1 января по 1 октября 2022 г. в России ни разу не был зафиксирован прирост числа машин, выдающих россиянам наличные деньги. На начало года их было около 190,4 тыс., то есть всего за девять месяцев их сеть сократилась приблизительно 12 тыс. или примерно на 6,5%.

Хорошо или плохо

По словам источников агентства, в первом полугодии доля из всех операций с банковскими картами лишь 41,7% приходилось на снятие наличных, тогда как в 2008 г. таковых было 92,6%. Они связывают это с тем, что расплатиться картой или переводом со счета на счет через мобильное приложение сейчас можно даже на рынке.

Однако нельзя исключать и обратную зависимость. Из-за отсутствия поблизости банкомата нужного банка россияне вынуждены оплачивать все через терминал или с экрана смартфона.

С одной стороны, цифровизация платежных операций позволяет не носить с собой наличные деньги и, например, не рисковать потерять их. Также при оплате по карте до нуля снижается вероятность, что продавец «случайно» неправильно посчитает сдачу ввиду ее полного отсутствия.

С другой стороны, променяв наличные деньги на карту или приложение, россияне могут столкнуться, например, с отказом банковской платежной системы, вызванным техническим сбоем. Тогда расплатиться за товар или услугу не удастся вовсе. Или же в месте совершения оплаты может не быть сотовой связи, что тоже помешает провести платеж.

Кроме того, нельзя забывать, что деньги на карте хоть и принадлежат владельцу счета, но на деле находятся у банка. В этом случае деньги на счету по той или иной причине могут быть заблокированы или списаны по ошибке или в результате мошеннических действий.

Суровая реальность

Банки еще почти девять лет назад взяли курс на постепенное отлучение россиян от банкнот, хотя до этого, напротив, стремились как можно сильнее облегчить им доступ к банкоматам и наличным деньгам.

Например, 1 октября 2008 г. в России было около 75,3 тыс. банкоматов, а годом позже их стало уже почти 88,9 тыс. К началу октября 2012 г. в стране их было около 207,4 тыс.

Найти банкомат недостаточно. Нужно, чтобы он еще и работал, а это не всегда возможно

Количество банкоматов в России росло вплоть до 1 апреля 2014 г., когда достигло отметки 237,4 тыс. устройств. С этого момента и до сегодняшнего дня, за исключением всего нескольких месяцев, банкоматов в России становилось все меньше и меньше. Если сравнить показатели 1 апреля 2014 г. и 1 октября 2022 г., то в стране образовалась нехватка около 59,2 тыс. машин по выдаче наличных денег.

Из этого следует, что поиск нужного банкомата начинает занимать у россиян больше времени, чем раньше. Жителей крупных городов это касается в меньшей степени, тогда как исчезновение пары банкоматов в небольших населенных пунктах может обернуться значительными трудностями для их жителей.

Все было предсказано заранее

Эксперты в сфере финансов давно поняли, что в обозримом будущем прироста числа банкоматов в России ждать не следует. В частности, такое мнение летом 2021 г. озвучил Михаил Бернер, занимавший на тот момент пост главы российского представительства ушедшей из России платежной системы Visa.

Бернер заявил тогда, что Россия взяла курс на постепенный отказ от банкоматов, но не уточнил, насколько быстрым он будет. «Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков – они уйдут в прошлое», – сказал Бернер. Топ-менеджер добавил также, что процесс поиска банкомата стремительно усложняется не только в России. По его словам, это стало общемировым трендом.