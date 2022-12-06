Власти США начали федеральное расследование против компании Илона Маска

Стартап Илона Маска Neuralink оказался фигурантом федерального расследования по делу о массовых случаях издевательства над животными. Документы компании и его сотрудники говорят о гибели огромного числа животных в результате ошибок в экспериментах, вызванных постоянной спешкой, генерируемой самим Маском. Neuralink занимается разработкой мозгового импланта для управления техникой силой мысли и готовится начать эксперименты на людях.

Маск под подозрением

Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру и филантропу Илону Маску (Elon Musk), попала во внимание американских регуляторов. Как пишет Reuters. они инициировали против нее федеральное расследование, поводом к которому могло послужить негуманное отношение к животным, которые Neuralink использует в качестве подопытных в своих экспериментах.

Расследование инициировано генеральным инспектором Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора.

Neuralink – это стартап, основанный Маском в 2016 г. Его основная цель заключается в создании технологии, позволяющей управлять современной электроникой при помощи мысли, то есть непосредственно командами мозга, без физического с ней взаимодействия. Ученых в свой штат новый стартап Маск начал набирать в марте 2017 г.

По информации агентства, Neuralink уничтожила более 1500 животных в период с 2018 г. Они умерли не своей смертью, не выдержав проводившихся над ними экспериментов.

Как пишет Reuters, среди умерщвленных стараниями стартапа Маска животных были свиньи, обезьяны и овцы. Известно также, что свои изыскания специалисты Neuralink проводили еще и на грызунах – мышах и крысах, но точного числа погибших среди них в результате экспериментов нет.

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По словам одного из источников издания, расследование сосредоточено именно на нарушениях американского Закона о защите животных, который регулирует то, как исследователи обращаются с подопытными животными и как ставят эксперименты на них.

Знают двое – знают все

Один из источников информации об издевательствах над животными в недрах Neuralink послужили бывшие и нынешние сотрудники компании. В общей сложности около 20 человек дали показания против компании. Вся полученная от них информация запротоколирована и является материалами, участвующими в расследовании.

Другой источник – это документы самой Neuralink, в том числе различные сообщения, аудиозаписи, электронные письма, презентации и отчеты. К делу их приобщено в общей сложности несколько десятков.

Reuters пишет, что работники Neuralink регулярно работают в спешке, что приводит к многочисленным ошибкам, следствием которого и является массовая гибель животных. Более того, даже если неудачный эксперимент не привел к смерти подопытного животного, оно все равно нередко получает осложнения и так или иначе испытывает страдания.

Любить людей и не любить животных

Бывшие работники Neuralink в своих показаниях упоминают и непосредственно самого Илона Маска как одного из «генераторов» проблем во время экспериментов. Агентство со слов работников пишет, то миллиардер постоянно подгоняет специалистов, чтобы те работали быстрее и эффективнее.

В качестве «кнута» Маск, по их словам, использует угрозы полного закрытия компании с увольнением всех сотрудников, если те не будут выдавать видимый результат, который нужен руководству, то есть лично Маску.

По словам трех нынешних и бывших сотрудников, ошибки снизили исследовательскую ценность экспериментов и потребовали повторения тестов, что привело к гибели большего количества животных. Три человека объяснили ошибки недостаточной подготовкой испытательного персонала, работающего в условиях постоянной спешки.

Люди на очереди

Основная цель Neuralink – это создание мозгового импланта, при помощи которого человек сможет управлять техникой силой мысли. Компания еще не перешла к экспериментам на людях, но Илон Маск надеется, что этот шаг его стартап сделает в течение ближайшего полугода.

Возникает вопрос, сколько людей погибнет в ходе экспериментов Neuralink, и сколько подопытных в результате станут инвалидами. В своей публикации Reuters приводит пример, когда в массовом эксперименте над 60 свиньями в мозг 25 из них был вживлен чип неподходящего размера. Причины ошибки не установлены или не раскрываются. Также сотрудники компании рассказывали о случаях неправильного определения места имплантации чипа.

На словах одно, на деле другое

Reuters указывает и на расхождение слов руководства Neuralink с тем, что на самом деле происходит в компании. не так давно топ-менеджера стартапа публично заявили, что компания прибегает к экспериментам на животных только тогда, когда у нее исчерпаны другие варианты исследований. Однако в документах и других заявлениях представителей руководства Neuralink найдены свидетельства об обратном.

Помимо этого, в октябре 2022 г. Отэм Сорреллс (Autumn Sorrells), глава отдела по уходу за животными в Neuralink, приказала сотрудникам задним числом вычеркнуть слово «исследование» из названий исследований и прекратить использовать его в будущем. Причины этого решения не установлены.