РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт

«Российские железные дороги» в условиях западных санкций еще в начале весны 2022 г. полностью прекратили закупать зарубежное ПО. Правда, в статистической отчетности компании траты на российские программы достигнут отметки в 100% еще не скоро. По правилам Минцифры госкомпании необходимо в отчетах указывать расходы на эксплуатацию ранее закупленного софта, в том числе и импортного.

Отказ от импортного ПО

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. и последовавших за этим западных санкций, вынудивших многих западных ИТ-вендоров покинуть Россию, РЖД полностью отказались от приобретения зарубежного софта. Об этом на прошедшем в начале ноября 2022 г. «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин.

«Интересное сейчас время у нас всех с вами, — охарактеризовал он текущую ситуацию. — Время, которое заставляет решать сразу две задачи: с одной стороны, обеспечивать эффект от цифровой трансформации, а с другой стороны, безусловно, мы обязаны обеспечивать технологический суверенитет. Мы с февраля не закупаем иностранное ПО; все, что делаем, мы делаем на импортонезависмых технологиях».

По словам топ-менеджера, РЖД сейчас активно работают над тем, чтобы системы компании, созданные отечественными разработчиками на российских и открытых технологиях, официально получили статус «импортонезависимых» от Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ).

Евгений Чаркин: Мы обязаны обеспечить технологический суверенитет. Это выражение мне существенно больше нравится, чем слово «импортозамещение»

Поручение о создании ЦКИКТ Президент России Владимир Путин дал по итогам форума «Интернет-экономика» в январе 2016 г. Согласно поручению, Центр создавался на базе Института развития интернета, Ассоциации разработчиков ПО и Экспертного центра электронного государства. Директором Центра является Илья Массух — экс-замглавы Минкомсвязи (ныне Минцифры),общественный деятель, президент Фонда информационной демократии.

«Сейчас 40 таких систем у нас уже в реестре, — сообщил Чаркин. — До конца года мы рассчитываем, что их будет 87».

По его словам, в РЖД уже десятки тысяч сотрудников работают на импортонезависимых технологиях. «Здесь можно вспомнить и корпоративный мессенджер (еXpress; — прим. CNews). Это и большая инсталляция с большими перспективами — мобильная операционная система “Аврора”. Уже прошел ряд кейсов по миграции с технологий IBM мейнфрейм. Мы полностью мы работаем на отечественных антивирусах, спам-защите, почтовой системе и пр. То есть прогресс очень хороший, но сделать еще надо очень и очень много. Извините за банальность, — заключил Чаркин».

Нюансы статистической отчетности

На фоне заявлений об отказе от закупок импортного ПО с начала 2022 г. представленная Чаркиным на CNews FORUM сравнительная статистика и прогнозные данные РЖД могли показаться странными.

«Если говорить о прогрессе, то мы продвинулись с 33-процентной доли затрат на отечественное ПО в прошлому году; в этом году должны сделать 64% — это то, что у нас есть в планах, то, что мы должны выполнить», — сообщил топ менеджер.

Исходя из этих данных логично было бы сделать вывод о том, что в январе-феврале 2022 г. РЖД успели крупно закупиться зарубежным ПО. Однако после завершения форума представитель РЖД объяснил CNews, что это неверная логика.

По его словам, в конце августа Минцифры выпустило обновление методических рекомендаций по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. Исходя из этих рекомендаций, при подсчете доли расходов на импортное ПО необходимо учитывать траты на эксплуатацию ранее закупленного софта. Отсюда и столь существенный процент расходов на нероссийское ПО в 2022 г.

Выступление Евгения Чаркина на CNews FORUM 2022

В остальной части своего выступления на CNews FORUM 2022 Евгений Чаркин рассказал об аспектах цифровой трансформации РЖД, остановившись на наработках компании в области использования технологий искусственного интеллекта, машинного зрения и др. Целиком с этим выступлением можно ознакомится по его презентации и выложенной здесь видеозаписи.

Как прошел юбилейный CNews FORUM 2022

В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.

Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума, помимо Евгения Чаркина выступили директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, директор по ИТ сети гипермаркетов «Лента» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.