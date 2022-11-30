«Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО

«Россети Сибирь» потратит более 150 млн руб. на внедрение системы виртуализации на базе российских решений. Компания в рамках одного тендера планирует заменить ПО виртуализации американской компании VMware, а также расширить мощности российскими серверами заранее известного вендора.



Замена VMware

Как выяснил CNews, «Россети Сибирь» внедряет систему виртуализации серверов на базе отечественных решений. На эти цели компания выделила 150,9 млн руб., можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер опубликован 30 ноября 2022 г. Заявки принимаются до 16 декабря. Итоги будут подведены 30 января 2023 г.

Закупаемая система виртуализации должна поддерживать импорт из американской системы VMware, следует из технического задания. Из чего можно заключить, что «Россети Сибирь» отказываются от VMware в пользу российских решений.

«Россети Сибирь» — дочернее общество «Россетей». Занимается передачей и распределением электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

В одной закупке и ПО и «железо»

В одну закупку, помимо предоставления лицензий на ПО, входит и поставка оборудования. В рамках работ будущий исполнитель должен будет поставить и установить дополнительные сервера виртуализации, следует из техзадания. Поставка должна быть осуществлена с учетом возможности создания программно-определяемой системы хранения данных на базе существующих у заказчика серверных платформ Lenovo и Dell (в техзадании указаны их артикулы без уточнения бренда).

«Россети Сибирь» заменяет иностранное ПО виртуализации

Производителя нужных серверов заказчик указал заранее: серверы должны быть произведены российской компании NERPA (на процессорах Intel Xeon) в количестве восьми штук. В комплекте должны идти SSD Samsung и сетевой адаптер Dell.

В документе недопустимость эквивалента объясняется необходимостью совместимости с тем оборудованием, которое уже используются «Россетью Сибирь».

Уход VMware

В начале марта 2022 г. VMware объявила о приостановке продажу и поддержку своего ПО в России и Белоруссии в связи с началом спецоперации на Украине.

CNews также обратил внимание на то, что с конца сентября 2022 г. российское юрлицо ООО «Виэмваре рус» находится в стадии ликвидации, следует из базы «Контур.фокус». Как рассказал CNews источник, близкий к VMware, сотрудников российского подразделения начали увольнять в начале лета 2022 г.

После ухода вендора российские компании стали подавать иски к дистрибуторам и официальным представителям VMware в России из-за отказа компании предоставлять техподдержку своего ПО. Поэтому у отечественных компаний возникла острая необходимость мигрировать с американского решения на отечественные.