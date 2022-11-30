CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость Техника
|

«Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО

«Россети Сибирь» потратит более 150 млн руб. на внедрение системы виртуализации на базе российских решений. Компания в рамках одного тендера планирует заменить ПО виртуализации американской компании VMware, а также расширить мощности российскими серверами заранее известного вендора.

Замена VMware

Как выяснил CNews, «Россети Сибирь» внедряет систему виртуализации серверов на базе отечественных решений. На эти цели компания выделила 150,9 млн руб., можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер опубликован 30 ноября 2022 г. Заявки принимаются до 16 декабря. Итоги будут подведены 30 января 2023 г.

Закупаемая система виртуализации должна поддерживать импорт из американской системы VMware, следует из технического задания. Из чего можно заключить, что «Россети Сибирь» отказываются от VMware в пользу российских решений.

«Россети Сибирь» — дочернее общество «Россетей». Занимается передачей и распределением электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

В одной закупке и ПО и «железо»

В одну закупку, помимо предоставления лицензий на ПО, входит и поставка оборудования. В рамках работ будущий исполнитель должен будет поставить и установить дополнительные сервера виртуализации, следует из техзадания. Поставка должна быть осуществлена с учетом возможности создания программно-определяемой системы хранения данных на базе существующих у заказчика серверных платформ Lenovo и Dell (в техзадании указаны их артикулы без уточнения бренда).

rosseti.jpg

«Россети Сибирь» заменяет иностранное ПО виртуализации

Производителя нужных серверов заказчик указал заранее: серверы должны быть произведены российской компании NERPA (на процессорах Intel Xeon) в количестве восьми штук. В комплекте должны идти SSD Samsung и сетевой адаптер Dell.

В документе недопустимость эквивалента объясняется необходимостью совместимости с тем оборудованием, которое уже используются «Россетью Сибирь».

Уход VMware

В начале марта 2022 г. VMware объявила о приостановке продажу и поддержку своего ПО в России и Белоруссии в связи с началом спецоперации на Украине.

CNews также обратил внимание на то, что с конца сентября 2022 г. российское юрлицо ООО «Виэмваре рус» находится в стадии ликвидации, следует из базы «Контур.фокус». Как рассказал CNews источник, близкий к VMware, сотрудников российского подразделения начали увольнять в начале лета 2022 г.

После ухода вендора российские компании стали подавать иски к дистрибуторам и официальным представителям VMware в России из-за отказа компании предоставлять техподдержку своего ПО. Поэтому у отечественных компаний возникла острая необходимость мигрировать с американского решения на отечественные.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура

«Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету

«Газпром», «Росатом» и «Россети» заставят перейти на «Аврору»

CNews Analytics выпустил рейтинг игроков рынка BPMS

CNews Analytics выпустил рейтинг поставщиков ИТ в госсектор

Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще