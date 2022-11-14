CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС

Российская компания создала систему навигации, которая позволит беспилотному автотранспорту ориентироваться в пространстве без GPS и ГЛОНАСС. Сейчас система тестируется на промышленных предприятиях. В будущем ее можно использовать и на дорогах общего назначения, но только если в России появится правовая основа для этого.

Без ГЛОНАСС и GPS

Россияне изобрели технологию навигации на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит беспилотному транспорту ориентироваться на местности без GPS и ГЛОНАСС, а также мобильной связи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на АНО «Платформа НТИ» (занимается поддержкой и маркетингом проекта российской компании Droneshub).

Эта технология важна потому, что после 24 февраля 2022 г. участились случаи «глушения» и подмены сигналов GPS, которой управляет правительство США.

Как отмечают представители «Платформы НТИ», сейчас система российских разработчиков тестируется на промышленных предприятиях беспилотным транспортом. В будущем технологию можно использовать и на других транспортных средствах, в том числе и на автомобилях.

Как это работает

Разработанная технология позволяет транспорту ориентироваться в пространстве с помощью ИИ и установленных на борту камер, рассказал изданию основатель и гендиректор Droneshub Максим Томских.

glo600.jpg

В России создали систему навигации, которая сможет работать без GPS-сигнала

Транспорт проезжает по маршруту, ИИ распознает и классифицирует окружающие объекты (здания, ограждения, дорогу и т. д.), а камера фиксирует их. После этого формируется карта местности, и транспортное средство может проезжать по «заученному» маршруту. Это избавляет транспорт от необходимости пользоваться GPS, подчеркивает Томских.

Он отмечает, что система навигации, разработанная Droneshub, может распознавать людей и номерные знаки, а оснащенный ею автомобиль — следовать за определенной машиной или человеком.

Система может быть установлена на транспорт, который перемещается по закрытой территории (предприятия, склады, строительные объекты и пр.).

Плюсы и минусы системы

Как рассказал «Известиям» директор АНО «Центр аэронет» Сергей Жуков, системы визуальной навигации используются для управления промышленным и складским транспортом, а также некоторыми беспилотными воздушными судами.

По его мнению, такая система может стать дополнительным инструментом навигации. Она также окажется полезной при потере сигнала GPS или ГЛОНАСС.

При этом сейчас в России нет нормативной базы, разрешающей использовать ИИ-технологию для управления транспортом на дорогах общего пользования. Такие системы применяются в рамках экспериментального правового режима в нескольких регионах, например «Сколково» и Иннополисе.

У системы есть и другие минусы. Например, она не подойдет для операций, которые требуют высокой точности. Как рассказал изданию ведущий разработчик Cognitive Pilot Геннадий Савицкий, так как эта технология позволяет ориентироваться транспорту по заранее записанным изображениям, в случае изменений положения ранее зафиксированных предметов или при появлении новых «риски инцидентов резко возрастают».

Чем известна компания-разработчик

Droneshub (юрлицо ООО «Академия дронсхаб») зарегистрирована в Екатеринбурге в мае 2018 г. Ее гендиректором заявлен Максим Томских, которому и принадлежит компания, следует из ЕГРЮЛ.

Согласно базе «Контру.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. составила 15,8 млн руб., что на 37% менее, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль при этом достигла 1,1 млн руб.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти форсируют создание многомиллиардного центра криптографии из-за геополитики

Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows

ВТБ и МФТИ создали решение для оптимизации процессов и готовы поделиться им с рынком

«Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая

Лучшие ИТ-проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Показать еще

Наука

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры
Показать еще