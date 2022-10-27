Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года

Группа «Цифра» закрыла объявленную еще в 2018 г. сделку по приобретению компании «Вист групп». На финальном этапе бывшие владельцы купленного актива уступили 20% остававшихся у них акций в обмен на 10,23% долей в «Цифре». На раннем этапе сумма сделки оценивалась в 2 млрд руб.

Покупка «Вист групп»

Как стало известно CNews, группа «Цифра», работающая в области цифровизации промышленности, завершила сделку по приобретению 100% акций компании «Вист групп». Этот актив в «Цифре» называют крупнейшим в нашей стране разработчиком ПО для горнодобывающей отрасли.

Данная сделка была анонсирована сторонами еще в ноябре 2018 г. Тогда она оценивалась в 2 млрд руб., а ее закрытие предполагалось осуществить в 2020 г.

«Вист групп» является акционерным обществом, поэтому данные о ее владельцах в публичных источниках не представены. В конце 2018 г. «Ведомости» с ссылкой на собственные данные компании собщаи, что на момент анонса сделки по 24% ее акций принадлежали трем физическим лицам, еще 8% — их совместной компании и по 10% — двум венчурным фондам под управлением I2BF Global Ventures и «ВТБ капитал управление активами». Один из них — Российско-казахстанский фонд нанотехнологий, в котором участвовало «Роснано».

Цифра купила лидера российской разработки ПО для горной промышленности

По данным CNews, упомянутыми тремя физлицами выступали сооснователи компании Дмитрий Владимиров, Алексей Клебанов и Александр Морозов. Именно они стали финальными участниками рассматриваемой сделки.

«”Цифра” выкупила оставшиеся 20% у трех совладельцев “Вист групп”, — сообщили CNews представители “Цифры”. — По условиям финального этапа они получают 10,23% в группе “Цифра” и продолжат работать в компании. Завершение сделки позволит укрепить вертикальную модель управления группы “Цифра” и упростить процедуру принятия решений по вопросам операционной деятельности».

Итоговую сумму, которую «Цифра» потратила на приобретение долей у всех бывших совладельцев «Вист групп», в компании не уточняют. Отметим, что в последние годы «Вист» уже позиционировался как часть группы «Цифра».

Авторские права на «Карьер»

Элементы упомянутого выше ПО также стали предметом судебного разбирательства. Как писал CNews в начале февраля 2021 г., «Вист групп» незадолго до этого подала иск к компании «В2-групп» по подозрению в краже исходного кода модулей флагманского продукта разработчика — системы диспетчеризации горной техники «Карьер».

Как заявляли тогда представители «Вист групп», «В2-групп» было создано в мае 2019 г. при участии бывшего директора по работе с ключевыми заказчиками «Виста» Алексеем Рыльниковым. Название вновь созданной компании полностью совпадает с ранней версией системы «Карьер» (V2), которая использовалась частью клиентов, еще не успевших перейти на новую версию ПО V8.

В 2022 г. разбирательство по иску после проведения назначенной судом экспертизы завершилось не в пользу «Вист групп».

Аспекты интеграции

В «Цифре» полагают, что закрытие сделки завершает для группы процесс становления на рынке в качестве основного российского разработчика цифровых решений для горнодобывающей отрасли. «Флагманский продукт для управления горнотранспортным комплексом АСУ ГТК “Карьер” использует 90% горнодобывающих компаний России и СНГ, — утверждают представители группы. — Сделка позволила пополнить портфель предложений “Цифры” для горнодобывающих компаний продуктами для обогатительных фабрик и программами на основе искусственного интеллекта, проектами в области геометаллургии для контроля качества руды, а также решениями в области промышленной безопасности.

В период затянувшейся сделки получило дальнейшее развитие инновационное подразделение компании — «Цифра роботикс», создающее технологии для автономного горного транспорта. «”Цифра” первая на континенте запустила роботизированные самосвалы в промышленную эксплуатацию, — продолжают представители группы. — Сегодня горнодобывающее направление компании продолжает наращивать присутствие в странах Латинской Америки, Африки и Азии».

Шероховатости сделки

По всей видимости, переговоры сторон во время сделки протекали не просто. Как показывает анализ базы арбитражных судов, 8 декабря 2021 г. «Цифра» подала к совладельцам «Вист групп» иск на 1,59 млрд руб. Непосредственно Владимирову были предъявлены претензии на 583,7 млн руб., Клебанову и Морозову — на 504,1 млн руб. каждому.

После этого, 19 января 2022 г. Владимиров, Клебанов и Морозов подали коллективный иск к «Цифре» на 149,6 млн руб.

Ближайшие заседания по обоим эти разбирательствам намечены на первые числа ноября 2022 г. Впрочем, по данным CNews, теперь, после закрытия сделки, иски должны быть отозваны.

Структура владения «Цифрой»

По данным ЕГРЮЛ и «Контур.фокуса», зарегистрированное в Москве ООО «Цифра» ведет историю с октября 2002 г., хотя изначально юрлицо именовалось ООО «Медиграф», а затем ООО «Р.ИИ». Действующее название компания обрела не раньше июля 2017 г.

Стопроцентным учредителем ООО «Цифра» до ноября 2018 г. выступало ООО «Ренова-холдинг рус» Виктора Вексельберга.

На данный момент за этой структурой числится доля в 32,5%. Еще 29,6% долей принадлежит ООО «Группа эпм» (крупнейший владелец — «Ренова актив»). Еще 16,9% долей у «Вэб венчурс», 12,7% у ООО «Апрель», 8,3% у «Аии кэпитал». Таким образом, «Контур.фокус» делает вывод, что в конечном счете Вексельбергу принадлежит доля в 45,03%.