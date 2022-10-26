Более 600 млн бумажных справок не пришлось предоставлять москвичам благодаря базовому регистру

27 октября отмечается Российский день без бумаги. Акция призвана напомнить о ценности природных ресурсов, и о том, как внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, в том числе благодаря современным безбумажным технологиям. В Москве благодаря базовому регистру гражданам больше не надо приносить в госведомства бумажные документы. Множество городских услуг можно оформить в электронном виде.

Базовый регистр Москвы

С развитием цифровых технологий организации переходят на электронный документооборот, пользуются облачными хранилищами, осуществляют взаимодействие в онлайн формате. Базовый регистр столицы – система межведомственного взаимодействия, в которой содержатся сведения, необходимые для предоставления жителям госуслуг. Сегодня в системе доступно более 400 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств. Сотрудники органов власти могут получать в электронном виде сведения о городских льготах и мерах поддержки, документы, связанные с недвижимостью и жильем, проверить подлинность документа, удостоверяющего личность и другие данные, а значит москвичам не нужно запрашивать их бумажном виде в каждом ведомстве отдельно.

Базовый регистр помог оцифровать сотни услуг как для горожан, так и для бизнеса. Среди них запись ребенка в кружки и секции, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое.

«Система дает ведомствам доступ к сотням видов документов, которые требуются для оказания госуслуг. Помимо удобства и скорости, это помогает снизить расход бумаги: только с начала этого года жителям не пришлось приносить в различные структуры более 121 млн бумажных документов, а всего за одиннадцать лет этот показатель превысил 600 млн», – отметил Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Новые городские сервисы

В прошлом году на mos.ru появились сервисы, с помощью которых можно арендовать городские культурные пространства и спортивные площадки, вызвать мастера управляющей компании, организовать переезд, записаться к нотариусу, а также на осмотр квартиры или заключение договора по реновации. Не выходя из дома, москвичи могут оформить единый читательский билет, передать сведения о поверке или вводе в эксплуатацию водосчетчиков, направить заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду, заказать питание на молочной кухне – все это в электронном виде, без бумажной волокиты.

На mos.ru доступно свыше 380 онлайн-услуг и сервисов

«В Москве более половины услуг и сервисов, доступных в электронном виде, относятся к социальной сфере. В 2021 году москвичи обратились к ним более 270 миллионов раз, и в 2022 году количество таких обращений только увеличится. Цифровизация услуг в социальной сфере ежедневно позволяет избежать около 750 тыс. личных обращений в городские структуры – МФЦ или органы власти», — поделилась Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Помимо этого, в 2021 году был завершен перевод в исключительно электронный вид государственных услуг в имущественно-земельной сфере, адресованных бизнесу. Заключать договоры и соглашения, получать участки под застройку и многое другое предприниматели теперь также могут онлайн.

«Ряд услуг стали доступны в электронном виде в этом году: теперь на mos.ru можно подать заявление о признании садового дома жилым и наоборот. Помимо этого, на портале появились услуги получения разрешения на вывоз строительных отходов, согласования проекта изменения внешнего облика нежилых зданий – они предоставляются в исключительно электронном виде», – рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления.»