«Росатом» займется выпуском электроники для критической инфраструктуры России

«Росатом» образовал компанию для выпуска электронных компонентов и электроники. На рынке считают, что госкорпорация планирует выпускать целую экосистему решений для субъектов критической инфраструктуры.



Электроника для КИИ

Госкорпорация «Росатом» займется выпуском электроники и электронных компонентов для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Для этих целей госкорпорация 19 сентября 2022 г. создала АО «Научно-производственное объединение "Критические информационные системы"» (НПО КИС), следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно базе, гендиректором КИС стал Алексей Титаренко. Уставный капитал компании составляет 500 млн руб. «Росатом» выступает единственным учредителем.

В «Росатоме» на вопросы «Коммерсанта» не ответили. Сейчас компания собирает информацию о том, какое оборудование и электронные компоненты выпускают отечественные предприятия, а какие — нет, рассказал изданию собеседник на рынке электроники.

Экосистема для КИИ

Собеседник издания, близкий к госкорпорации, сообщил, что КИС займется созданием целой экосистемы решений для КИИ. Поначалу они будут создаваться для «Росатома», а затем их выведут на рынок.

«Росатом» хочет выпускать линейку оборудования для КИИ

НПО в дальнейшем планирует выпускать линейку компонентов и оборудования для КИИ: от печатных плат до вычислительной техники, пояснил «Коммерсанту» источник на ИТ-рынке. Об этом же сообщил и топ-менеджер крупного отечественного ИТ-интегратора. Он в этой связи упомянул указ Президента России Владимира Путина №166 от 30 марта 2022 г.

Этим указом Путин запретил с 31 марта 2022 г. приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры страны. Закон, в том числе, обязывает использовать субъектами КИИ отечественную радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Помимо этого, в документе говорится и о создании научно-производственного объединения, которое будет специализироваться на разработке доверенных программно-аппаратных комплексов для КИИ.

Однако, по мнению исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, одна компания просто не сможет самостоятельно производить столько электроники. Поэтому НПО выступит скорее координатором отрасли, который определит для нее стандарты и стратегию развития, пояснил он изданию.

Президент Zelax (производит телеком-оборудование) Сергей Сухман рассказал «Коммерсанту», что если КИС займется выпуском полностью отечественного оборудования, то для этого потребуются и российские процессоры. Пока, по его мнению, для этих целей подойдут только «Эльбрусы» МЦСТ.

Субъекты и объекты КИИ

В число субъектов КИИ входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым на праве собственности или аренды принадлежат объекты, функционирующие в важнейших сферах экономики. К ним относятся здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.

Перечень объектов КИИ страны был сформирован в 187-ФЗ от 2017 г. В него входят информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления и сети электросвязи, которые используются для взаимодействия критических объектов.