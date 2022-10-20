ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса

«Инлайн технолоджис» отсудила у Минэкономики более полумиллиарда рублей недоплаты за работы по созданию цифровой платформы. Также суд отказал министерству во встречном иске на 3,2 млрд руб. за ненадлежащее исполнения ИТ-компанией своих обязательств. Суд посчитал, что большая часть доводов министерства надуманные и голословные.

Оплата через суд

Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Инлайн технолоджис» отсудил у Минэкономики 572,1 млн руб. за недооплаченные выполненные работы и 57,9 млн руб. процентов за пользование заказчиком его средствами. Всего министерство должно выплатить ИТ-компании 630,1 млн руб., следует из решения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

В июле 2019 г. «Инлайн технолоджис» заключила с министерством соглашение на создание цифровой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства («Платформа МСП»). Госсубсидии на проект составили 1,9 млрд руб. В конце декабря 2021 г. работы были сданы.

Однако по состоянию на 22 марта 2022 г. Минэкономики возместило «Инлайн технолоджис» только 1,33 млрд руб. В марте 2022 г. компания обратилась в суд.

Суд раскритиковал доводы Минэкономики

Минэкономики ссылается на то, что получатель субсидии ненадлежаще исполнил свои обязательства по соглашению. Согласно материалам дела, министерство провело независимый внешний аудит результатов создания цифровой платформы. По его итогам якобы были выявлены факты предоставления «Инлайн технолоджис» недостоверных сведений, нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидий. На основании этого Минэкономики направило исполнителю требование о возврате полного размера субсидии в 1,3 млрд руб. и выплате штрафа в 1,99 млрд руб., а затем подало встречный иск на 3,2 млрд руб.

Суд установил, что на протяжении действия соглашения никаких возражений по отчетам о выполненных работах министерство не направляло. Ненадлежащее исполнение Минэкономики подтвердило в суде только заключением, подготовленным Институтом экономической политики им. Е. Т. Гайдара, и заключением самих сотрудников министерства. К этим аргументам суд отнесся критически, следует из решения.

ИТ-компания отсудила у Минэкономики более чем полмиллиарда

Как подчеркивается в судебном документе, заключение института не содержит выводов ни о несоблюдении порядка, целей и условий предоставления субсидии, ни о недостижении показателей результативности. Суд также подчеркнул, что проведение такого аудита не предусмотрено ни соглашением, ни какими-либо нормативно-правовыми актами.

Суд принял и довод «Инлайн технолоджис» о том, что выводы, изложенные в заключении министерства, «в основном построены, либо на недостоверных, неоднозначных или неверифицируемых фактах (сведения из ответов подведомственных органов и организаций, выборочных обзвонов и т. п.), либо на искаженной интерпретации самого смысла установленных показателей», следует из материалов дела.

Например, в основу выводов о невыполнении обязательств истцом легли «неверифицируемые факты и оценочные суждения сотрудников министерства или находящихся в положении должностной зависимости от него лиц», отмечает суд.

Суд пришел к выводу, что истцом были полностью выполнены все обязательства по соглашению, а результаты работ в виде программно-аппаратного комплекса были переданы Министерству в конце декабря 2021 г. К результатам никаких претензий не предъявлялось. Стоимость понесенных «Инлайн технолоджис» затрат полностью подтверждена документально. Таким образом, суд решил взыскать с Минэкономики оплату задолженности за выполненные работы в полном объеме.

Отказ и по встречному иску

При этом суд полностью отказал Минэкономики во встречных требованиях — вернуть выданную субсидию на проект в размере 1,3 млрд руб. и 1,99 млрд руб. штрафных санкций.

Но, как упоминалось выше, суд отклонил доводы министерства о ненадлежащем исполнении обязательств по соглашению. «Большинство доводов, приведенных в обоснование встречного иска, суд признает надуманными и голословными», следует из документа.

Обязательства «Инлайн технолоджис» были исполнены в полном объеме и в установленные сроки. Поэтому суд не нашел причин для удовлетворения требований Минэкономики.

Подробности проекта

Договор с «Инлайн технолоджис» о предоставлении субсидии на создание цифровой платформы для МСП Минэкономики заключило в июле 2019 г. Цель проекта — дистанционное предоставление мер поддержки деятельности субъектов МСП и обеспечение им доступа к образовательным платформам, информационным системам и сервисам.

В марте 2020 г. был открыт публичный доступ к платформе. По словам источника CNews, ускоренный старт был обеспечен в рамках подготовки к локдауну в связи с эпидемией COVID-19 по просьбе Минэкономики, что позволило обеспечить поддержку предпринимателям в период пандемии.

На платформе, по информации источника, за время работы зарегистрировались 1,4 млн пользователей (из них 49 тыс. самозанятых и 680 тыс. субъектов МСП), было подано 2,2 млн заявок и 14,7 тыс. заявок в техподдержку платформы.