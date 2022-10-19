В России заработал государственный маркетплейс российского ПО

В России на полную мощность заработал новый отечественный маркетплейс российского ПО Russoft.ru. Его создало Минцифры, и он работал в бета-режиме с сентября 2022 г. Это каталог российского софта, в котором можно узнать о стоимости той или иной его утилиты, о его совместимости с ОС, а также об иностранных программах, которые она заменяет. На момент начала работы в Russoft было около 1000 приложений от 600 разработчиков.

Российское ПО каталогизировано

Минцифры России сообщило CNews о начале работы отечественного маркетплейса российского программного обеспечения Russoft.ru. Это виртуальный каталог программ российских разработчиков, которые в настоящее время входят в реестр отечественного ПО и доступны на рынке.

Проект был разработан при непосредственном участии Минцифры. В тестовом режиме маркетплейс заработал в сентябре 2022 г., теперь же все его возможности полностью доступны всем пользователям и разработчикам ПО.

Главная страница каталога

На момент публикации материала Russoft существовал в виде веб-портала в версиях для компьютеров и мобильных устройств. В каталогах Apple App Store и Google Play приложение с таким названием отсутствовало. «В настоящий момент не планируется разработка приложений, есть мобильная версия», – сообщили CNews представители Минцифры.

Когда приложений действительно много

На момент полноценного запуска каталог Russoft.ru состоял из более 1000 программ от 600 российских разработчиков. Страница каждой из них – это набор базовых сведений о ней и ссылка на сайт авторов.

Редакция CNews обнаружила в каталоге Russoft приложения для настольных ОС Windows и macOS, а также для мобильных платформ Android и iOS. Также имеются программы для российских операционных систем «Аврора», «Альт», «Ред ОС», Astra Linux и др. В каталоге существует раздел для приложений, работающих под BSD тоже упоминается.

Приложения разнесены по категориям

В Russoft пользователь может узнать о функциональных возможностях интересующей его программы, а также о стоимости лицензии, если утилита распространяется на платной основе. Немаловажный параметр – совместимость с существующими операционными системами – здесь тоже рассматривается.

Каждая программа подробно описана

Также к каждой программе из каталога прилагается перечень иностранного софта, аналогом которой она является. Например, в описании пакета офисных программ «Р7-офис» упоминаются американские Microsoft Office, Google Docs и др.

Как искать

Найти нужное ПО в каталоге Russoft.ru можно двумя способами – либо через строку поиска по названию, либо непосредственно через сам каталог. Он разделен на пять основных категорий, каждая из которых состоит из нескольких подразделов.

О совместимости той или иной программы можно узнать до ее приобретения

Также можно осуществлять поиск программ по отраслям, в которых они используются. На нынешнем этапе в каталоге представлен софт для образования, здравоохранения, финансов, телекоммуникаций и промышленности.

В дальнейшем разработчики намерены расширить возможности поиска подходящей отечественной утилиты. Для этого они внедрят в Russoft систему рейтингов, а также возможность оставлять отзывы.

Некоторый софт из каталога поддерживает почти все популярные ОС

Как сообщил CNews замглавы Минцифры Максим Паршин, со временем маркетплейс начнет предоставлять пользователям информацию об успешных кейсах внедрения той или иной программы. Также, по его словам, посетители каталога смогут получить сведения о совместимости софта с российским оборудованием.

Как пополняется реестр

Ответственность за наполнение каталога Russoft частично лежит на разработчиках ПО. Если они хотят, чтобы их продукт попал в реестр, им необходимо выполнить несколько действий.

Для начала нужно зарегистрировать программу в реестре отечественного ПО. Делается это через «Госуслуги» . Затем необходимо заполнить форму, чтобы информация о программе появилась на маркетплейсе. Затем описание будет направлено на корректорскую проверку описание проходит корректорскую проверку.

Информация о ПО появится на маркетплейсе в течение 15 рабочих дней после заполнения формы, если класс программы присвоен по новому классификатору, утвержденному приказом от 22.09.2020 № 486. Если классификатор старый, следует обратиться в Единый реестр российского ПО с запросом на его изменение.

Размещать информацию о ПО обычные пользователи не могут. Сделать это можно исключительно с учетной записи юридического лица или ИП.

Другие российские маркетплейсы

В России существует еще один отечественный магазин приложений, созданный при непосредственном участии Минцифры. Проект носит название RuStore и представляет собой каталог программ для устройств на базе ОС Android.

Как сообщал CNews, RuStore существует с мая 2022 г. На момент публикации материала он работал в режиме бета-версии. Это российский аналог американских App Store, Google Play и Huawei AppGallery, повадившихся удалять российские приложения из своих каталогов.

Над развитием RuStore Минцифры работает совместно VK – крупным российским холдингом, многим известным под своим прежним названием Mail.ru Group.■