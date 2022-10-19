ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE

ИТ-интегратор «Смарт текнолоджис», выступающий главным совладельцем группы «Аквариус», уступил свое право требовать долги с ушедшей из России HPE коллекторской компании. В многолетней практике CNews по подробному мониторингу крупных арбитражных судебных разбирательств с участием ИТ-компаний с подобными действиями кредитора редакция столкнулась впервые.

Долг российского офиса HPE

Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало системному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Справедливость требований о возврате именно этой суммы подтвердил Арбитражный суд Москвы, в который 30 июня 2022 г. кредитор обратился с иском к западному вендору. По итогам разбирательства иск был удовлетворен в полном объеме.

Задолженность касается заключенного 2 декабря 2020 г. между сторонами договору, в соответствии с которым вендор обязался оказывать техническое обслуживание своего оборудования у заказчика, получив за это предоплату.

Напомним, на фоне начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. очень многие западные вендоры «железа» покинули Россию, в том числе и HPE. Заключенные ими в нашей стране договоры оказались официально или фактически расторгнуты в одностороннем порядке, однако возвращать российским заказчикам деньги за предоплаченные услуги местные представительства зачастую не спешат.

В сложившейся ситуации российские компании вынуждены обращаться в суды, которые преимущественно их претензии удовлетворяют. CNews неоднократно освещал подобные процессы, в том числе и связанные с HPE.

Арбитражный прецедент

Несмотря на стандартную подоплеку, рассматриваемое в данном материале разбирательство обладает весьма примечательной особенностью. Как следует из документов московского арбитража, протокольным определением суда от 7 сентября 2022 г. была произведена процессуальная замена истца с ООО «Смарт текнолоджис» на ООО «Про фактор».

российского представительства ушедшей из России HPE брошенный партнер взыскал долги на 35 млн рублей

Анализ открытых данных показывает, что правопреемник истца — это одно из юрлиц компании «Содружество». «Мы приобретаем дебиторскую задолженность юридических лиц с дисконтом и затем взыскиваем долг в полном объеме законными и эффективными методами, — сообщается на ее сайте. — У нас есть огромный опыт и собственная методика, которая позволяет взыскать почти любой долг. Наша ключевая компетенция — умение выбирать и приобретать задолженность, которая будет погашена в запланированные сроки и с тем уровнем доходности, который ожидают наши инвесторы».

На основании этой самопрезентации можно сделать вывод, что данная организация предоставляет заказчикам услуги по взысканию долгов, которые в России принято именовать коллекторскими.

Таким образом, преемник «Смарт текнолоджис» изначально собственных претензий к ответчику не имел и вообще никак не был связан с проблемными отношениями HPE и российской компании.

Представители «Содружества» эти выводы CNews подтвердили, сообщив, что в организации недавно произошел ребрендинг, и ее новое название — Conomica.

«Коммерческие условия конкретно этой сделки мы раскрыть не считаем возможным, — добавили собеседники редакции. — Мы инвестируем в долги российских компаний (зарегистрированных в России). Как правило, выкупаем требования за 70-80% от их номинала».

Подчеркнем, что CNews занимается подробным мониторингом крупных арбитражных судебных разбирательств с участием ИТ-компаний на протяжении последних семи лет. С примером переуступки права требовать долг коллекторам редакция сталкивается впервые.

На момент публикации материала представители «Смарт текнолоджис» прокомментировать CNews параметры своего сотрудничества с «Содружеством/Conomica» не смогли.

Не просто коллекторство, а объект инвестиций

По информации на сайте «Содружества», компания занимается не только непосредственной работой с должниками, но и предлагает сторонним физическим и юридическим лицам инвестировать свои средства в ее деятельность.

«Вложения в просроченную дебиторскую задолженность юридических лиц — относительно новый и пока не растиражированный канал инвестиций, обеспечивающий высокий уровень доходности при сбалансированных рисках, — отмечает компания. — Возможно действовать как самостоятельно, выкупая “дебиторку” на торгах, так и через агента — инвестиционную компанию. Доходность рассчитывается исходя из дисконта — разницы между суммой покупки и размером фактически взысканного долга. Она сильно зависит от класса долга, его юридической чистоты и просуженности, прогнозов по его возврату и т. д., определяющих размер дисконта».

Риски: не однородны и определяются для каждого проекта индивидуально. Существует вероятность частичного или полного дефолта, которая, впрочем, может быть нивелирована диверсификацией портфеля по проектам.

Противоречивые параметры бизнеса «Содружества»

По расчетам «Содружества», средний размер годовой доходности инвестиций в ее деятельность составляет 57%. Это значение в явном виде противоречит собственной статистике организации. В соответствии с ней за шесть лет работы компания привлекла инвестиций на 1,4 млрд руб., что позволило взыскать задолженность на 2 млрд руб. Нетрудно посчитать, что доходность здесь находится на уровне 43%. И это даже если поверить данным «Содружества» (см. скриншот), по которым выходит, что само оно ничего на этом не заработало — в формуле «инвесторы вложили 1,4 млрд руб.; было взыскано 2 млрд руб.; инвесторы заработали 600 млн руб.» места для агентского процента коллекторов не остается.

Несколько фактов о «Смарт текнолоджис»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Смарт текнолоджис» было зарегистрировано в Москве 7 сентября 2012 г. На данный момент главным соучредителем организации с долей в 40% выступает Алексей Калинин — сын Александра Калинина, одного из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК).

Остальные доли поровну поделены частями по 20% между Олегом Котом, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.

С 15 по 22 июня 2018 г. компания на 50% принадлежала НКК, потом до 22 ноября — на 40%.

В настоящий момент ООО «Смарт текнолоджис» на 64% владеет ООО «Смарт холдинг», которому принадлежит около 99% долей группы «Аквариус».