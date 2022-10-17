«Цифра» выходит на новый для себя промышленный рынок с ПО на замену софта SAP, General Electric, Aveva

«Цифра» вышла на рынок софта для целлюлозно-бумажной промышленности. Решения компании способны заменить иностранные аналоги именитых брендов. Российская платформа позволяет мониторить, диагностировать и рассчитывать технологические процессы на предприятии.



Софт для ЦБП

Как стало известно CNews, разработчик промышленного ПО «Цифра» выводит свои решения на российский рынок целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). Софт представлен на базе собственной платформы компании Zyfra Industrial IoT Platform (ZIIoT). Об этом CNews рассказали в «Цифре».

Платформа ZIIoT решает те же задачи, что и платформа SAP Hana, Wonderware MES Software, GE Historian, GE Plant Applications. Она также полноценно импортозамещает решение PI System OSIsoft Aveva, которое используют некоторые крупные лесоперерабатывающие предприятия в России.

По словам гендиректора «Цифры» Сергея Емельченкова, платформа позволит импортозаместить используемые иностранные программные продукты. Первые результаты от внедрения решения будут достигнуты на предприятии в течение полутора лет после старта работ, отметил он.

Конкретные сделки по приобретению нового софта для ЦПБ сейчас на стадии обсуждения.

Какие задачи решает ПО

Платформа «Цифры» позволяет мониторить технологические процессы на предприятии. Например, вести наблюдение за работой оборудования или контролировать его замерзание, нарушение в работе систем централизованной смазки, выявлять критические ситуации и своевременно принимать меры по устранению их причин, оповещая по электронной почте, SMS или с помощью мессенджера.

Цифра » вышла на рынок софта для ЦБП

Помимо этого отечественная платформа помогает диагностировать источники нарушений работы очистных сооружений в автоматическом режиме. Она позволяет определить, какие источники оказали негативное влияние на качество стоков, выявить нарушителей технологических режимов. Система также снижает риск закрытия предприятия по причине высокой агрессивности стоков.

Решение позволяет и рассчитать технологическую себестоимость тамбуров (элемент бумагоделательной машины, на которую наматывается рулон бумаги). Она собирает данные о расходах ресурсов, волокна, химикатов и пр. Помимо сбора данных, система вычисляет расход материалов, энергоносителей и химикатов на тамбур, технологических параметров на тамбур, потерь бумаги. Система использует расчеты «на лету», например рассчитывает сухой расход волокна, исходя из показаний расходомеров и датчиков концентрации.

Подробнее о платформе

Платформа ZIIoT — это базовый слой сбора и архивирования данных. Прикладные модули, поставляющиеся на ее основе, решают узкие задачи в области качества, экологии, безопасности, снижения себестоимости, техобслуживания и надежности оборудования, рассказали в компании.

Решение позволяет предприятиям ЦБК выстроить процессы диспетчеризации производства. Последнее же помогает улучшить коммуникации между цехами подготовки щепы и макулатуры, целлюлозными заводами, бумагоделательными машинами, цехами регенерации химикатов и очистными сооружениями.

Платформа предназначена для пользователей на всех уровнях производственной деятельности — от оператора до руководителей в управляющей компании. На базе ZIIoT можно организовать задачи производственного персонала, диспетчеров, специалистов ТО, аналитиков, специалистов по качеству, энергетиков и руководителей предприятия.

Разработка цифровой платформы ZIIoT ведется с 2018 г. Она заняла более трех лет и потребовала несколько млрд руб. инвестиций, рассказал CNews директор по продуктам группы «Цифра» Василий Фадеев. Ранее платформа применялась в машиностроении, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. ZIIoT включает компоненты с открытым исходным кодом, а базовые сервисы разрабатывали сотрудники «Цифры».

Платформа уже внедрена на многих промышленных предприятиях. Ее применяют для решения задач цифровизации предприятий «Газпром нефти», «Сибирской угольной энергетической компании»,« Объединенной двигателестроительной корпорации», Новолипецкого металлургического комбината и др.