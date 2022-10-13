В России будет собственный GitHub. Его построят за полтора года

В России пройдет эксперимент по созданию национального хранилища ПО с открытым исходным кодом. Он начнется 1 ноября 2022 г. и растянется на полтора года. К проекту привлекут десятки участников, в том числе МВД и российских физлиц. Это далеко не первый раз, когда в России заявляют о необходимости такого хранилища. А пока репозитория нет, российские программисты пользуются американским сервисом GitHub.

В кратчайшие по российским меркам сроки

В России начнется разработка отечественного хранилища программных продуктов с открытым исходным кодом. Оно будет создано в рамках эксперимента, проведение которого закреплено в постановлении российского Правительства № 1804 от 10 октября 2022 г. Документ носит название «О проведении эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит Российской Федерации, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения».

Согласно тексту постановления, эксперимент продлится ровно полтора года – с 1 ноября 2022 г. по 30 апреля 2024 г. Однако пока нет гарантии, что этого времени будет достаточно для разработки, отладки и запуска национального репозитория ПО с открытым исходным кодом, и что в дальнейшем весь процесс не затянется на более длительный срок.

За эти полтора года ответственные за создание сервиса должны будут не только разработать его, но также наполнить его подходящим программным обеспечением. Софт, который будет размещен в хранилище – это ПО, написанное в рамках как частных, так и бюджетных финансовых вливаний.

Российские разработчики ждут создания отечественного репозитория открытого ПО годами

Часть работы по созданию проекта возьмут на себя власти. На них ляжет обязанность по формированию нормативной базы для публикации программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Один эксперимент и десятки участников

Проект по созданию отечественного репозитория открытого ПО будет очень масштабным, если судить по количеству потенциальных его участников. Со стороны государства это будут Минцифры, Росреестр и Министерство внутренних дел (МВД). На добровольной основе к эксперименту подключится Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Присоединиться к проекту по собственному желанию смогут различные госкорпорации и госструктуры. Для этого потребуется заполнить и отправить заявки, прием которых будет вести РФРИТ. Такие же заявления смогут направить юрлица и физлица.

Отбор участников будет проводиться по специальной методике, которой на момент публикации материала не существовало. Ее проработкой займется Минцифры, которое также будет составлять итоговый список участников проекта.

Методика отбора участников должна быть утверждена до 1 марта 2023 г. Финальный перечень участников необходимо составить не позднее 1 июня 2023 г.

«Нам важно поддержать сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и создать среду для их совместной работы, свободную от санкционных рисков, – сказал замглавы Минцифры Максим Паршин. – Благодаря опубликованной сегодня форме открытой лицензии, программное обеспечение, созданное, в том числе, за бюджетные средства, может быть использовано для реализации новых проектов».

«Эксперимент, который решено провести, чрезвычайно важен, – отметил генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. – Его успех позволит организовать публикацию на условиях свободных лицензий большой части ПО, разработанного за бюджетные деньги - если только на нем нет грифа секретности. Это не только возможность избежать дублирования работ, но и введение продуктов в гражданский оборот, и очень эффективная антикоррупционная мера».

Никаких бюджетных средств

В постановлении Правительства указано, что национальный репозиторий открытого ПО, ради которого и затевается все мероприятие, будет создан без привлечения средств федерального бюджета. Кто в итоге согласится инвестировать в проект, на момент публикации материала известно не было.

Обеспечить создание репозитория должен будет РФРИТ. Ему же предстоит решить задачу по разработке требований к оператору такого репозитория, которым обязательно должна стать отечественная некоммерческая организация (НКО). Подбор оператора среди претендентов – тоже обязанность РФРИТ.

Очень долгая история

Проект по созданию отечественного репозитория открытого ПО – это долгострой. О необходимости разработки такого хранилища власти говорили неоднократно – например, Минэкономразвития делало подобные заявления еще в начале 2020 г. Но дело с мертвой точки тогда не сдвинулось.

В сентябре 2021 г. о том, что России нужен собственный репозиторий софта с открытым кодом, говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Как и в прошлый раз, словами все и ограничилось.

В феврале 2022 г., до начала всем известных событий, заявления о необходимости создания репозитория стали исходить от Минцифры. Ведомство заявило о планах по проведению в России эксперимента по созданию такого хранилища. Тогда же был опубликован соответствующий проект постановления Правительства, в пояснительной записке к которому указывались сроки проведения данного мероприятия.

В документе говорилось, что эксперимент должен был начаться 1 мая 2022 г. и завершиться 30 апреля 2023 г.

В конце апреля 2022 г. Максим Паршин сообщил, что отечественный репозиторий проектов Open Source должен появиться в России до конца 2022 г. На 13 октября 2022 г. его по-прежнему не существовало, в том числе и потому, что в начале августа 2022 г. Минцифры перенесло эксперимент по созданию хранилища на неопределенный срок.

Вместо GitHub

Пока в России нет национального репозитория открытого ПО, российские программисты пользуются американским сервисом GitHub, существующим с 2008 г. и с 2016 г. контролируемым ушедшей из России Microsoft. GitHub регулярно мешает работать российским разработчикам.

Например, в середине апреля 2022 г. к GitHub начал без разбора блокировать аккаунты российских пользователей, и что счет забаненных профилей пошел на десятки. Они принадлежат как обычным разработчикам, так и крупным российским банкам. Владельцы некоторых профилей в дальнейшем сумели добиться разблокировки.