Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет

В российских компаниях все больше шпионят за сотрудниками с помощью специализированного программного обеспечения. Разработчики утверждают, что спрос на системы слежения в корпоративных информсистемах вырос на треть, по сравнению с 2021 г. Причем слежкой увлекаются не только госсектор и промышленники, но и малый и средний бизнес.



Контроль усиливается

Российские компании все чаще устанавливают в корпоративных информационных системах программное обеспечение для слежки за своим персоналом, сообщили CNews в Staffcop.

По информации Staffcop, с марта по сентябрь 2022 г. спрос на программы, которые фиксируют рабочее время сотрудников и контролируют их действия, увеличился на 11% год к году. В компании объяснили, что эти 11% появились в результате анализа данных сервиса Wordstat по брендовому запросу Staffcop за период январь-сентябрь 2021 г. (18 тыс. 696 запросов) и 2022 г. (20 тыс. 836 запросов) соответственно.

Число «пилотов» шпионского софта в компаниях в сегменте выросло на 37%, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на Staffcop.

Как сообщили CNews в Группе InfoWatch за первое полугодие 2022 г. спрос на подобные решения вырос более чем 20%. Среди них — инструменты для предотвращения утечек данных и анализа коммуникаций. В InfoWatch заметили, что активность в этой области проявляет коммерческий и финансовый сектор.

Спрос на ПО для контроля за сотрудниками вырос

Руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ», в беседе с CNews уточнил, что спрос на системы контроля за сотрудниками, действительно, вырос. Это касается как многофункциональных DLP-систем, так и «младших продуктов», тайм-трекеров для контроля дисциплины. По словам Парфентьева, рынок систем DLP уже достаточно зрелый и обычно не демонстрирует сюрпризов. Однако сейчас разработчики наблюдают вторую волну повышения интереса заказчиков к подобным системам всего за три года.

«Точных цифр мы сами пока не подбивали, но рост на 30% по периоду относительно к прошлому году выглядит правдоподобным, у отдельных игроков он может быть еще выше, — говорит эксперт. — По итогам года мы тоже ожидаем рост выше среднего».

Зачем нужна слежка

Спрос на системы контроля за работниками подскочил на фоне участившихся утечек данных, в том числе, по вине сотрудников, и переезда ИТ-шников за границу, усугубившего ситуацию с «удаленкой». Так, работодатели хотят удостовериться, что их сотрудники заняты делом.

Директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин в беседе с CNews заметил, что в последнее время на российском рынке снова заметен бум дистанционного режима работы. Так, в Петербурге 44% соискателей рассматривают в первую очередь занятость на удаленке, подсчитали в HeadHunter.

«Спрос рождает предложение: по всей России число вакансий с онлайн-форматом работы удвоилось за последний месяц, — отмечает эксперт. — Естественно, работодателей волнует, насколько эффективно расходуется оплачиваемое ими время — на удаленке сложно контролировать часы работы, а за внимание сотрудников нередко приходится конкурировать с удобным диваном и соцсетями. Поэтому спрос на решения для мониторинга их действий увеличивается пропорционально переходу компаний на онлайн-формат — на мой взгляд, к концу года рынок таких программ вырастет минимум на 15-20% в сравнении с прошлогодними показателями. Но важно понимать, что подобные продукты подходят далеко не для всех работодателей. К примеру, в ИТ лучше привязываться не к действиям и часам работы сотрудников, а к конкретным результатам их труда».

В компаниях также боятся, что нелояльные сотрудники могут безнаказанно «сливать» конфиденциальную информацию в сеть.

«Первую волну мы фиксировали в период пандемии и массового перехода на удаленную работу, — напомнил Парфентьев. — Тогда мы отмечали рост продаж ProgramController на 56%, это модуль, функционал которого максимально отвечает задачам контроля дисциплины и продуктивности сотрудников. В этом году фактор "удаленки" тоже играет роль. Кроме того, способствует увеличившееся количество кибератак на российские компании и ужесточение требований регуляторов к защите персональных данных, которые трудно выполнить без специализированного ПО».

Активнее всего ПО для слежки интересуются в госсекторе, по другим отраслям всплесков эксперты не замечают, но рост по ним равномерный. Вырос также спрос на услуги на ИБ-аутсорсинг, но здесь драйвер роста — кадровый голод, уточнил Парфентьев.

Кроме того, на активизацию спроса по части решений по слежке влияет и ужесточение российского законодательства для компаний, допустивших утечку информации.

Тревожный контекст

Добавляет невроза руководству российских компаний усилившаяся с февраля 2022 г. активность хакеров. Злоумышленники не только атакуют инфраструктуру организаций, но и активно ищут инсайдеров, предлагая хорошие деньги за «слив».

В начале августа 2022 г. CNews писал, что российских ИТ-шников массово вербуют для диверсий в ИТ-системах компаний, и количество привлекательных предложений подскочило в десятки раз. Хакеры готовы платить инсайдерам до $2 тыс. за услугу, причем особое внимание проявляют к сотрудникам российских госкомпаний. Среди актуальных услуг – запуск зловреда в системе организации для получения удаленного доступа.

Более того, большая часть предложений — публичные. Так, в Telegram-канале «ИТ-армия Украины» часто публикуются предложения, например, загрузить вредоносный софт на рабочем месте. За один файл платят 200 тыс. руб. в биткоинах.

Во II квартале 2022 г.аналитики обнаружили в Telegram рекордное количество постов на хакерскую тематику — более 27 тыс., это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В октябре 2022 г. стало известно, что исполнителей для кибератак стало значительно больше, из-за чего упали цены и на некоторые услуги.

Что касается контроля за продуктивностью сотрудников, одна из российских ИТ-компаний однажды уже переборщила в этом направлении. Так, Xsolla в начале августа 2021 г. оказалась в центре грандиозного скандала, который привлек внимание и мирового ИТ-сообщества, и российских властей. Основанная в Перми и имеющая представительства по всему миру, компания решила уволить 150 человек на основании анализа их рабочих коммуникаций в интернете. Руководство посчитало, что эти люди далеко не всегда находились на рабочих местах в условиях удаленки.