Госпоставщик вдвое уронил цену на 5 тыс. ПК, сэкономив казне 190 миллионов

На 420-миллионной закупке Росстата свыше 5 тыс. российских ПК с отечественной ОС поставщик, победивший в тендере, просел на торгах в цене почти в два раза. Тем самым он сэкономил госзаказчику свыше 190 млн руб.

Триумф госзаказа

Как выяснил CNews, Федеральной службе государственной статистики (Росстат) удалось сэкономить на закупке компьютерной техники 191,1 млн руб. При начальной максимальной цене контракта (НМЦК) в 411 млн руб. (80 тыс. руб. за один ПК) предложение победителя составило 219,9 млн руб. Таким образом, коэффициент экономии госзаказчика составил 1,87.

По данным сайта госзакупок, рассматриваемый тендер был объявлен 14 сентября 2022 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимались до 30 сентября. Подведение итогов состоялось 4 октября.

Всего на тендер поступило шесть заявок. Две из них с ценовыми предложениями в 411 млн руб. и 303,1 млн руб. были отклонены. Среди допущенных ценовые предложения трех проигравших участников оказались на уровне 339 млн руб., 246,5 млн руб. и 221,9 млн руб.

Победителем стал ООО «Софтлайн проекты» — одно из юрлиц известного российского интегратора «Софтлайн» (Softline). Имена всех остальных претендентов в соответствии с изменившемся с 2022 г. закупочным законодательством (44-ФЗ) в публичном доступе не представлены.

Загадочный демпинг

Судя по тому, что существенное снижение цены лота продемонстрировал не только победитель, но и ряд проигравших компаний, речь видимо идет не о бездумном демпинге, а о завышенной по сравнению с реальным рыночным предложением начальной цене контракта.

Росстат сэкономил на ПК свыше 190 млн рублей

О похожей ситуации CNews писал в конце сентября 2022 г. в отношении серверного тендера МВД, победителем на котором также стали «Софтлайн проекты» при падении цены более чем в четыре раза. Однако та проблемная затянувшаяся закупка изначально была запущена в июле, а НМЦК заказчик, по данным осведомленного источника CNews, формировал еще в апреле.

В тот момент официальный курс доллара был существенно выше, чем сейчас (в течение апреля он снизился с 83 до 71 руб. за $1). При этом, как утверждает источник, бизнес тогда перестраховывался и исходил из примерного «реального» курса в 120 руб. за $1.

Более того, в какой-то момент тендер был переформатирован по итогам рассмотрения жалобы на него в ФАС. Антимонопольная служба, изучив обращение компании «Сантросс», предписала МВД исключить из требований к закупке запрет на допуск иностранного оборудования. В понимании источника CNews, отсутствие такого требования может «удешевить» закупку почти в два раза, однако заказчик, исполнив предписание ФАС, снижать НМЦК не стал.

В завершившейся же закупке Росстата никаких отмен и перезапусков тендера не было, равно как и жалоб на него в ФАС.

Разъяснения Росстата

Как рассказали CNews представители Росстата, при формировании цен на закупку компьютерной техники служба опиралась на коммерческие предложения от российских компаний-производителей и поставщиков. При этом максимальная нормативная цена на один АРМ формировалось на основе приказа Росстата № 299 от 26 апреля 2017 г. «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы государственной статистики» и составила 80 тыс. руб. за единицу техники.

«В процессе уточнения ценовых характеристик представители Росстата трижды направляли запросы в различные компании (всего 25 адресов), среди которых были все ведущие игроки рынка, — сообщили собеседники редакции. — По итогам сбора предложений в августе 2022 г. была определена минимальная цена, которая была ниже, чем минимальное ценовое предложение, полученное от потенциальных поставщиков».

Как отмечают представители Росстата, сегодня сложно оценивать, что стало причиной резкого снижения стоимости контракта, и почему за месяц так упали цены на компьютерную технику. «Тем не менее, очевидно, что снижение цены на 46,5% по сравнению с тендерной заявкой позволило сэкономить средства без снижения требований к качеству поставляемой техники», — заключают они.

Редакция CNews направила запрос в «Софтлайн» с просьбой пояснить, что именно позволило компании дать столь существенную «скидку», и ожидает ответа.

Что именно приобретает Росстат

Как следует из техзадания тендера, Росстату потребовалось 5 137 моноблока в комплекте с USB-клавиатурой, USB-мышью и набором шнуров и кабелей для подключения оборудования.

Моноблоки должны быть российского производства — из реестра при Минпромторге. Диагональ экрана у них должна составлять не менее 23 дюймов. Компьютеры должны строится на четырехъядерных восьмипотоковых процессорах с тактовой частотой не ниже 3,6 ГГц (это означает, что чипы могут быть только зарубежными).

В ПК предполагается предустановка 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4., а также накопителя SSD на 240 ГБ. На моноблоках должна быть установлена российская ОС из реестра при Минцифры.

Получателями техники станут территориальные органы Росстата в 66 регионах России и Центральный аппарат службы в Москве.