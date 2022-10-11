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Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB

В Новосибирске завершил работу первый Международный форум инноваторов IN’HUB. Экспозиция собрала более 200 проектов от изобретателей со всей России и иностранных государств. Золотыми медалями были отмечены 40 лучших работ, в числе их авторов — как опытные изобретатели, так и начинающие, даже школьники.

Первый Международный форум инноваторов

С 6 по 8 октября в Новосибирске проходил первый Международный форум инноваторов IN’HUB. Он собрал изобретателей всех возрастов: самому молодому участнику IN’HUB исполнилось 11 лет, самому опытному — 83 года.

Компетентное жюри, состоящее из ученых, инвесторов и инновационных предпринимателей, выбрало победителей конкурса инновационных проектов в двух номинациях: «Начинающие изобретатели» и «Опытные изобретатели». Всего золотые медали форума получило 40 человек, в том числе школьники.

На открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что форум даст новый виток развития диалогу между промышленностью, инвесторами и изобретателями.

Международный форум инноваторов IN’HUB собрал изобретателей всех возрастов

«Мы стараемся поддерживать и развивать инновационный сектор экономики. Стараемся искать решения, направленные на преодоление барьера между исследованиями и их реальным воплощением. За последнее десятилетие мир очень сильно изменился, и сегодня исследованиями занимаются не только академические институты, но и региональные университеты, а зачастую и малые инновационные компании. Какие бы ни возникали трудности, сегодня тем не менее многие люди предлагают передовые идеи, изобретают что-то. А наша задача — помочь им успешно внедрить разработки в нашу жизнь», — сказал он.

Разработки, представленные на форуме, очень востребованы уже сейчас, а благодаря труду изобретателей можно будет реализовать множество инновационных импортозамещающих проектов.

«Новое время ставит перед нами новые задачи и вызовы. Наша компания является социально ответственным бизнесом, и потому мы охотно приняли участие в организации форума, который стал площадкой, позволяющей максимально оперативно организовать взаимодействие наших разработчиков, инвесторов, бизнеса для скорейшего внедрения инноваций в будущем», — подчеркнул директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов.

«Вы — самая важная часть нашего общества! То, что вы изобретаете сегодня, создает будущее. Без вас не было бы инноваций, не было бы развития. А если нет развития, тогда наступает стагнация — как экономическая, так и социальная. И общество откатывается назад», — обратился к участникам советник президента Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA) Давид Таджи-Фаруки.

Что было на форуме

Гостей и участников форума ждала насыщенная деловая и образовательная программа. В рамках IN’HUB жюри конкурсной части отобрало 12 проектов разной степени готовности, чьи авторы получили возможность представить свои идеи инвесторам и бизнес-ангелам. Экспертами выступили представители ведущих инвестиционных компаний и фондов России: «Восход VC», ATEM Capital, Phystech Ventures, венчурный клуб «Синдикат», «Разведка боем», MTS StartUp Hub, Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника), Startech VC и Международный фонд технологических разработок (IFTD).

Отдельная питчинг-сессия прошла для студентов российских технических вузов и начинающих изобретателей, у которых еще нет патентов. Представленные проекты охватили широкий спектр общественных и промышленных сфер, в их числе были дроны-беспилотники, электродвигатели, устройства климатического контроля, проекты по повышению качества охраны труда на горнодобывающих предприятиях и многое другое.

Отдельная питчинг-сессия прошла для студентов российских технических вузов и начинающих изобретателей

На протяжении работы форума сотрудники «Норникеля» проводили собственную образовательную программу. На мини-лекциях участники могли узнать про технологии компьютерного зрения, технологический радар и повысить свою цифровую грамотность. В конце каждой лекции проводились увлекательные квизы по тематике, связанной с ИТ-технологиями.

На стенде компании все желающие могли поближе познакомиться с деятельностью промышленного гиганта, узнать о высоких технологиях в производстве. Участникам форума представилась возможность совершить виртуальное путешествие в шахту и примерить настоящий экзоскелет.

«Важно, что изобретатели начали заключать партнерские соглашения прямо на площадке форума. Например, стартап, который изобрел антибактериальную упаковочную пленку, подружился с разработчиками биоразлагаемой посуды. И готов поделиться инновационным составом, чтобы в итоге получилась антибактериальная биоразлагаемая посуда. И таких партнерств мы видим много», — поделилась руководитель департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.

Она отметила, что во время деловой программы упор делался на патентном праве и вопросах о том, как нужно правильно защищать интеллектуальные права на свои изобретения. Поэтому на следующих форумах планируется организовать мастер-классы с разборами отдельных практических кейсов в этой сфере.

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