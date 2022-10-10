«Аквариус» займется разработкой процессоров на архитектуре RISC-V

«Аквариус» намерена заняться разработкой процессоров на базе открытой архитектуры RISC-V. В настоящее время ведется работа над двумя серверными микросхемами. Подробности о них отсутствуют. Производством может заняться «Микрон».

Российских процессоров с RISC-V станет больше

Российская компания «Аквариус», разработчик и производитель компьютерной техники, проявила заинтересованность в разработке и производстве микроэлектроники на базе открытой архитектуры RISC-V. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей профильного рынка и неназванного российского производителя электроники.

По информации издания, «Аквариус» заинтересовался RISC-V задолго до 24 февраля 2022 г. и последовавшего за этой датой ухода из России десятков иностранных ИТ-компаний. Среди них, к слову, были AMD и Intel – крупнейшие в мире поставщики процессоров с архитектурой х86.

«Аквариус», утверждают источники издания, еще в 2021 г. проводила переговоры с с отечественными поставщиками IP-блоков для RISC-V. Попутно компания вела набор специалистов в свою команду разработчиков. Однако на момент публикации материала официальной информации о желании компании освоить все тонкости разработки микросхем с открытой архитектурой, известно не было.

Производство чипов «Аквариус», судя по всему, тоже будет российским

Представители «Аквариуса» лишь намекнули, что работа в данном направлении ведется, но не уточнили, на какой они стадии. Они сообщили изданию, что на октябрь 2022 г. в работе находилось два проекта, связаннее с разработкой серверных чипов. Дополнительные подробности они не раскрыли.

По информации издания, на разработку новых CPU компания «Аквариус» намерена получить субсидию Минпромторга.

Открытость России и миру

В отличие от ARM и х86, использующихся при разработке подавляющего большинства современных процессоров, RISC-V является открытой архитектурой. Данная особенность обеспечивает ей стабильно высокий интерес со стороны разработчиков микросхем во всем мире.

Россия в этом плане – далеко не исключение. Не располагая собственной архитектурой, способной конкурировать с х86 или ARM, страна весьма активно интересуется RISC-V, и только лишь «Аквариусом» все не ограничивается. Например, в конце сентября 2022 г. в России была основана ассоциация разработчиков на RISC-V «Альянс RISC-V», основная задача которой заключается в развитии данной архитектуры на территории России.

В число участников нового альянса, помимо прочих, входят компании Yadro и «Байкал электроникс», чьи дочерние структуры разрабатывают процессорные IP-блоки на базе RISC-V. Руководит ассоциацией «Альянс RISC-V» президент Ассоциации больших данных и бывшая топ-менеджер «Мегафона» Анна Серебрянникова.

В глобальном масштабе задачи по поддержке и развитию RISC-V лежат на некоммерческой организации RISC-V International. Она включает свыше 1000 участников из 50 стран мира.

Процессоры новые, технологии старые

Какими бы ни были новые чипы «Аквариуса», серверными или потребительскими, их выпуск, вероятнее всего, будет налажен в России. На это указывает тот факт, что производить российские CPU в настоящее время не желает сама TSMC – тайваньская компания, являющаяся крупнейшим контрактным вендором микросхем во всем мире.

«Коммерсант» пишет, что производство чипов «Аквариуса» может быть реализовано на мощностях компании «Микрон». Это предприятие называет себя «чипмейкером №1 в России».

От мировых конкурентов с точки зрения освоения современных норм производства «Микрон» на десятки лет отстает от той же TSMC. Тайваньская компания еще в 2021 г. перешла на 4 нм, тогда как «Микрон» застрял на 90 и 65 нм. Это технологии начала XXI века. Для сравнения, осенью 2022 г. Китай полностью освоил импортонезависимое 14-нанометровое производство и уверенно движется к 7 и 5 нм.

RISC-V – выбор России

В России есть несколько ИТ-компаний, заинтересованных в выпуске собственных микросхем на базе RISC-V. Помимо «Аквариуса» это, например, компания Yadro из российского «Альянса RISC-V». Как сообщал CNews, она еще в ноябре 2019 г. Yadro купила разработчика процессоров Syntacore, заполучив 51-процентную долю в нем. Спустя еще два года, в декабре 2021 г., Yadro вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International.

В декабре 2021 г. группа «Вартон» приобрела 34-процентную долю в отечественном разработчике ядер на открытой архитектуре RISC-V – компании CloudBear. «Вартон» владеет компанией «Байкал электроникс», занимающейся разработкой процессоров «Байкал», включая те, что построены на британской архитектуре ARM.

Заинтересованность в микросхемах на RISC-V также проявляют компании F+tech и «Открытая мобильная платформа», разработчик отечественной мобильной ОС «Аврора».

А пока Россия делает первые шаги по направлению к RISC-V, Китай уже налаживает выпуск первых потребительских устройств с собственными процессорами на данной архитектуре. Например, летом 2022 г. состоялся анонс ноутбука Roma на базе процессора T-Head TH1520 с четырьмя 64-битными ядрами Xuantie C910, частота которых достигает 2,5 ГГц.

Продажи Roma начались в первых числах октября 2022. В базовой комплектации он стоит $1500 (91,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 октября 2022 г.).