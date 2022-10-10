ИТ-отрасль просит власти принудить все ГИС к совместимости с российскими чипами

Российский консорциум производителей вычислительной техники, объединяющий многих ключевых игроков отрасли, обратился в Минцифры с предложением обеспечить совместимость всех существующих ГИС с вычислительной техникой на российских чипах. На данный момент из-за санкций такие чипы малого нанометража нашим разработчикам произвести негде, но в консорциуме уверены, что поднятый вопрос требует решение уже сейчас.

Обращение ВТ в Минцифры

Как стало известно CNews, в обозримом будущем во всех российских государственных информсистемах (ГИС) может быть обеспечена совместимость с отечественной вычислительной техникой на базе российских микропроцессоров. С учетом реального положения дел на фоне западных санкций, характеризующегося невозможностью для наших разработчиков чипов традиционно разместить заказы на их производство на тайваньской фабрике TSMC, совместимость фактически будет обеспечена только на будущее — на перспективу.

С вышеупомянутым предложением в Минцифры обратился консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), в который входят группа «Ядро» (ООО «КНС групп»), а также компании «Аквариус», «Булат», «Деловой офис», «Депо», «Крафтвэй», «Национальные технологии», «Элемент».

Письмо в министерство (копия имеется в распоряжении CNews) от 26 августа 2022 г. было непосредственно адресовано замминистра Андрею Заренину и директору департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Алексею Чукарину.

ИТ-отрасль попросила власти обеспечить совместимость всех ГИС с «железом» на российских чипах

«Просим вас организовать совместное заседание представителей Минцифры, ФКУ “Гостех” и разработчиков российских микропроцессоров и вычислительной техники с целью обсуждения включения требований ко всем ГИС обеспечения совместимости с отечественной вычислительной техникой на базе российских микропроцессоров и возможностей наших компаний в части поддержки направленных на это мероприятий», — говорится в заключении письма.

Реакция Минцифры

Как рассказала CNews гендиректор «Вычислительной техники» Светлана Легостаева, инициатива не осталась без внимания регулятора.

«С момента обращения регулярно и последовательно вопрос прорабатывается на площадке Минцифры на совместных совещаниях с представителями АНО “ВТ”, “Гостеха”, разработчиками отечественных процессоров и крупнейшими операторами цифровых сервисов, — сообщила она. — Планы по производству процессоров понемногу начинают формироваться, но главное это понимание всеми участниками процесса, что готовиться к переходу на отечественное оборудование на отечественных процессоров нужно уже сейчас, а не тогда когда оборудование и процессоры будут на складе».

По словам Легостаевой, на последнем из совещаний были достигнуты договоренности о разработке конкретных планов по тестированию техники. «Сейчас формируется пул доступного серверного оборудования на “Эльбрусах” и “Байкалах”, — заверяет она. — Две компании из АНО “ВТ” уже обозначили готовность выделить несколько десятков серверов для этой цели».

Редакция CNews направила в Минцифры запрос с просьбой прокомментировать отношение министерства к инициативе консорциума и ожидает ответов.

Зачем нужна совместимость

Как отмечает консорциум в своем письме в Минцифры, в настоящее время, согласно официальным источникам, в том числе на основании данных федеральной ГИС координации информатизации, в России насчитывается более 500 федеральных госинформсистем (ФГИС).

После анализа некоторого количества ФГИС консорциум пришел к выводу, что большая их часть совместима лишь с иностранным аппаратным обеспечением на базе архитектуры х86 (lntel и AMD). «Большинство ФГИС подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры со стороны иностранных производителей оборудования и поставщиков ПО», — отмечается в письме.

Отдельно консорциум обращает внимание на то, что в настоящее время запланирован перевод ГИС на единую цифровую платформу «Гостех», которая выступит единым шлюзом для сервисов и предполагает их стандартизацию.

«На 2023 г. запланировано выполнить перевод информационных систем для 13 ФОИВ, а именно: ФОМС, Минспорт, Росимущество, ПФР, Рослесхоз, Минобрнауки, Минздрав, Казначейство, Минфин, Минприроды, Минсельхоз, Росреестр, Минцифры, — указано в обращении. — Кроме того, на рассмотрении также планы для 48 ФОИВ, что в общей совокупности предусматривает перевод более 130 ФГИС».

В понимании консорциума, отсутствие скоординированности мероприятий по разработке отечественного ПО, информационных систем и отечественной вычислительной техники на базе российских процессоров уже стало существенным препятствием по внедрению последних, несмотря на введение запретов и ограничений на приобретение иностранного «железа».

«Учитывая обозначенные премьер-министром Михаилом Мишустиным задачи по дальнейшей активной разработке электронной компонентной базы и увеличению доли присутствия на внутреннем рынке российской радиоэлектронной продукции, демонстрирующие неизменность взятого ранее курса, считаем необходимым в процессе миграции ГИС на платформу “Гостех” непосредственно сразу предусмотреть мероприятия, которые позволят в будущем обеспечить совместимость внедряемых решений с российскими процессорами», — уверены в ВТ.

Из российских процессоров в консорциуме упоминают чипы на базе архитектур ARM (линейка “Байкал” компании “Байкал электроникс”), Е2К (линейка «Эльбрус» разработки МЦСТ), RISC-V (в перспективе группы “Ядро” и «Байкал электроникс»).

«Такие архитектуры уже поддерживаются многими разработчиками программных продуктов, — утверждается в обращении. — Информация о совместимости представлена в разделе “Процессоры и процессорные платформы” каталога совместимости российского ПО и оперативно пополняется производителями микропроцессоров совместно с разработчиками отечественных ОС, программных продуктов и информационных систем».

Комментарий разработчика чипов

Представители «Байкал электроникс» в разговоре с CNews сообщили, что в курсе описанной инициативы консорциума, поддерживают ее и взаимодействовали с АНО «ВТ» в процессе подготовки обращения.

«Безусловно, формирование экосистемы решений под отечественные процессоры остается приоритетной задачей для всего рынка. «”Байкал электроникс” со своей стороны ни на день не прекращала работы по развитию технологической кооперации как с разработчиками ПО, так и производителями вычислительной техники».