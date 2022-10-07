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Россельхозбанк: консолидация запроса сельхозпроизводителей на ПО даст кратный рост выручки ИТ-сектора в АПК

Эксперты в сфере АПК и специалисты ИТ-отрасли обсудили на 24-й агропромышленной выставке «Золотая осень» вызовы и перспективы импортозамещения программного обеспечения в критически важных ИТ-структурах и сфере агротехнологий.

Как увеличить проникновение ИТ в АПК?

На выставке «Золотая осень» эксперты агропромышленного комплекса и ИТ-специалисты обсудили степень проникновения информационных технологий в АПК.

«Цифровая трансформация и импортозамещение сейчас проникают во все сферы экономики. Сельское хозяйство — отрасль, подтверждающая эффективность и своевременность отечественных цифровых решений. Вместе с тем, доля выручки ИТ компаний от агросектора пока не более 1%. Консолидированные требования и спрос агросектора позволят привлечь в сектор лидеров ИТ рынка и кратно увеличить объемы инвестиций», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

Программное обеспечение — это основа любого предприятия, а использование высокоэффективных методов производства невозможно без автоматизации и наличия современного ПО, которое объединяло бы все программные решения предприятия в один комплекс, позволяющий целиком управлять всеми процессами. Рынок отечественных программных продуктов позволяет закрыть отдельные потребности на производстве, однако комплексные решения пока что отсутствуют, или внедряются на отдельных предприятиях без тиражирования на рынок.

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Николай Ульянов, Россельхозбанк: Консолидированные требования и спрос агросектора позволят привлечь в сектор лидеров ИТ рынка и кратно увеличить объемы инвестиций

«Для разработки решения, которое было бы способно полностью вести все процессы на производстве, как крупном, так и малом, стоит комплексно посмотреть на то, как построено большинство сельхозпредприятий. Если взять типовые предприятия в разных сельхозотраслях и провести анализ их ИТ-архитектуры по слоям, разделить их на составляющие, мы сможем наблюдать более-менее похожую картину: производство, хранение, логистика, сбыт, отчетность, бухгалтерия и так далее. Набор программных требований на каждом уровне тоже типовой: телекоммуникации, оборудование, обработка и хранение информации в базах данных, серверы, аналитика всех данных, отчетность и информационная безопасность. Рассматривая компании таким образом, можно и нужно сформировать типовой профиль требований сельхозпредприятия, на основе которого можно выставлять консолидированный отраслевой запрос с гарантированным объемом платежеспособного спроса. Такой запрос станет точкой роста в разработке комплексных решений для сектора АПК и драйвером для инвестиций. Кратный рост объемов выручки ИТ-сектора в АПК и кратный рост количества ПО обеспечит появление конкурентоспособных проектов, отраслевых чемпионов», — добавил Николай Ульянов.

Точки роста для АПК

Консолидационный спрос станет стимулом к развитию конкуренции в ИТ отрасли и обозначит точки роста для стимулирования разработки новых комплексных решений. Предприятия и фермеры должны иметь возможность кастомизировать ПО и коробочные решения для адаптации под конкретное производство. При этом хранение и распространение исходных кодов из государственных репозитариев сделает эти программные решения наиболее безопасными в точки зрения киберугроз.

Постоянная актуализация типового профиля требований ПО позволит быстрее совершенствовать решения и управлять рисками при переходе на отечественные программные продукты. В конечном итоге, этот стратегических подход станет основой прочного развития отрасли.

В октябре 2020 г. на 22-й выставке «Золотая осень» РСХБ презентовал первую в мире цифровую экосистему для АПК «Своё». Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей «Своё Фермерство», ведущий интернет-магазин фермерской еды «Своё Родное», платформы для подбора кадров в АПК «Я в Агро», покупки агротуров (платформа «Своё За городом») и обустройства жизни в сельской местности («Своё Село»). Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

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