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В Новосибирске стартовал Международный форум инноваторов IN'HUB

В Новосибирске начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB. Мероприятия форума пройдут с 6 по 8 октября. В конкурсе принимают участие 200 изобретателей из России, Казахстана и Белоруссии. 

Открытие Форума инноваторов

6 октября на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB. Это коммуникационная площадка для обмена опытом между изобретателями, а также для формирования партнерских связей инноваторов с бизнес-сообществом, госкорпорациями и органами власти, заинтересованными в развитии и внедрении российских технологий и рационализаторских решений. Мероприятия форума пройдут с 6 по 8 октября.

Организатором выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Правительства Новосибирской области и компании «Норникель».

Форум открыла пресс-конференция, в которой вместе с молодыми изобретателями приняли участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев и руководитель департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова.

Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB
Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB
Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB
Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB
Начал свою работу Международный форум инноваторов IN'HUB

Конкурс изобретателей

«Из тысячи заявок на конкурс мы отобрали 200 изобретателей, которые будут выставлены на форуме инноваторов. Это изобретатели из 42 регионов России. Также участниками станут представители Казахстана и Белорусии. В онлайн формате состоится защита проектов изобретателей из Ирана, Египта и Индонезии», - сообщила Ирина Жуйкова.

Стоит отметить, что в конкурсе принимают участие и совсем юные изобретатели. Победителей определит международное жюри. Лучшие проекты будут включены в каталог «Маркетплейс идей и технологий IN’HUB», а их авторы примут участие в питчинге идей перед инвесторами и инвестиционными фондами.

Церемонию награждения проведет выпускник физического факультета Новосибирского госуниверситета и популярный телеведущий Александр Пушной.

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