Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым»

Законопроект Дмитрия Кузнецова о принудительном лицензировании контента и ПО из недружественных стран встретил критику со стороны Минцифры. В министерстве считают, что он требует масштабной доработки. Против инициативы Кузнецова выступает и ИТ-отрасль, а ассоциация кинотеатров ее, наоборот, поддерживает, поскольку документ распространяется и на американские фильмы, которых сейчас очень не хватает в российском прокате.

Минцифры не одобряет

Минцифры России признало законопроект о принудительном лицензировании ПО из «недружественных» стран недоработанным, «сырым», пишет «Коммерсант». Об этом говорится в письме замминистра связи Максима Паршина депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия – за правду» Дмитрию Кузнецову.

Кузнецов – это автор данного законопроекта. Как сообщал CNews, он внес его на рассмотрение в Госдуму во второй половине августа 2022 г. Документ, по сути, предлагает разрешить использование пиратского контента, права на который принадлежат компаниям и физлицам из «недружественных» России стран.

Распространяется это не только на лицензионное программное обеспечение, но также на «кинопроизведения, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения», говорится в тексте законопроекта. Кузнецов предлагает добиваться права на использование этой интеллектуальной собственности через суд в случае, если владелец контента закрыл к нему доступ россиянам.

Россияне не ждут разрешения властей и качают нужный им нелицензионный контент терабайтами

Ярким примером в данном случае может служить компания Adobe – создатель фоторедактора Photoshop, видеоредакторов Premiere и After Effects и других полезных программ. Она ушла из России и лишила россиян возможности покупать новые и продлевать имеющиеся лицензии на ее ПО. Это сразу обрушило акции Adobe, но отзывать санкции она не стала. В итоге теперь ее лицензии на ее софт в России считаются настоящим дефицитом.

Мнение Минцифры

Законопроект Кузнецова представляет собой поправки к ч. 4 ГК РФ. Депутат ссылается на уже имеющуюся в кодексе статью за номером 1362 (принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец), которую он считает похожей правовой практикой.

Разница в том, что идея Кузнецова распространяется только на «недружественные» страны, список которых в нынешнее время состоит из нескольких десятков позиций. В общей сложности это около 50 государств, в том числе 27 стран-членов Евросоюза, а также, помимо прочих, Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария и Япония. Перечень регулярно пополняется – в последний раз изменения в него вносились в конце июля 2022 г.

Максим Паршин в своем письме Дмитрию Кузнецову, датированном 26 сентября 2022 г., раскритиковал его законопроект. Он утверждает, что в нынешнем виде документ требует доработки, поскольку в его тексте есть несколько существенных пробелов.

Как пишет «Коммерсант», в своем письме замглавы Минцифры указал, что в законопроекте не рассматривается вопрос невозможности «российскими пользователями действующих договорных обязательств введением механизма принудительного лицензирования ПО иностранных правообладателей, которые прекратили техподдержку своего ПО и распространение своих лицензий потребителям, находящимся на территории России».

ИТ-отрасль настроена скептически

Инициативу Кузнецова не оценили представители не только Минцифры, но и в целом российской ИТ-отрасли. По информации издания, резко против высказалась, в частности, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) в лице ее директора Николая Комлева. «В ней (в инициативе депутата – прим. CNews), возможно, отдельные позиции можно обсуждать, но в целом принудительное лицензирование ПО выглядит сомнительно, особенно с учетом того, что мы пока существуем в рыночных условиях, авторские права даже ушедших из России компаний должны соблюдаться», – сообщил изданию руководитель АПКИТ.

По мнению Николая Комлева, другие страны запросто могут ввести точно такие же санкции. Другими словами, они могут начать принудительно лицензировать российский контент, включая программное обеспечение.

Негативно к инициативе Кузнецова настроена и ассоциация «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko, Start и т. д.). И лишь обычные офлайновые кинотеатры, теряющие миллиарды рублей выручки из-за ухода иностранных киностудий с российского рынка, выступили в поддержку законопроекта, так как он распространяется еще и на киноленты.

Россияне устали ждать

В начале марта 2022 г. российские власти всерьез рассматривали возможность легализации пиратского ПО в масштабах всей страны. Предлагалось разрешить использовать нелицензионный софт компаний, ушедших с российского рынка. Немного позже рассмотрение инициативы было поставлено на паузу. К моменту выхода материала вопрос все еще не был закрыт.

Тем временем россияне, лишенные возможности пользоваться лицензионными копиями нужного им иностранного софта, взяли все в свои руки. CNews писал, что по всей стране резко вырос интерес к пиратской ОС Windows после того, как Microsoft обложила жителей России гигантским количеством ограничений и пообещала развалить свой российский офис. Нельзя исключать, что после ухода Adobe и других западных разработчиков софта интерес к пиратским копиям их программ тоже вырос.

К середине сентября 2022 г. внезапная любовь россиян к нелицензионному иностранному контенту стала приобретать поистине впечатляющие масштабы. Теперь вся страна качает со всем известных ресурсов западные фильмы, сериалы, книги и, конечно же, видеоигры и программное обеспечение.

В связи с этим количество сайтов, откуда можно скачать все необходимое, стало расти бешеными темпами. Для примера, силами одного только «Яндекса» и только в августе 2022 г. было заблокировано более 9 млн ссылок в поисковой выдаче, ведущих на ресурсы с пиратским контентом. Но существуют поисковики, которые не обязаны делать это (и не делают), что заметно упрощает поиск нужного фильма, сериала или программы.