Казначейство покупает 10 тыс. Linux-совместимых ПК для своих подразделений по всей России

Казначейство закупает 10 тыс. ПК, выделив на эти цели 559 млн руб. Как рассказали в ведомстве, цель закупки — заменить часть устаревших устройств, эксплуатируемых около шести лет.

10 тыс. моноблоков

Как выяснил CNews, Казначейство планирует закупить 10 тыс. персональных компьютеров для своих управлений по всей России. На эти цели ведомство выделило 559 млн руб., следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

Тендер был объявлен 30 сентября 2022 г. в формате аукциона. Заявки на него принимаются до 17 октября. Итоги будут подведены 19 октября. Работы по контракту должны быть завершены до конца 2024 г.

В Казначействе эксплуатируется 41 595 автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников, рассказали CNews в ведомстве. Из них старше пяти лет на текущий момент 24 874 (60%). Для устойчивой работы ведомства и своевременной замены устаревшего и вышедшего из строя оборудования, исходя из срока амортизации (5-7 лет), необходимо ежегодно закупать (6-8 тыс.) ПК, отметили в Казначействе. Новым контрактом планируется покрытие двухлетней потребности Казначейства в ПК.

Исходя из приведенных данных по итогам тендера будет заменен практически каждый четвертый ПК в Казначействе.

Какие ноутбуки нужны

Согласно техзаданию, Казначейству требуются ПК с объемом оперативной памяти не менее 32 ГБ. Они должны быть построены на четырехъядерных процессорах. Частота процессоров должна быть не менее 3,2 ГГц. Ни один из массово доступных российских чипов этому параметру не соответствует.

Казначейство на 559 млн руб. закупает ПК

Ведомство закупает устройства для 86 подразделений по всей России, включая Крым и Севастополь. Цена за единицу товара составит 55,9 тыс. руб. ПК должны быть совместимы с ОС Microsoft Windows 10 и Linux, говорится в техзадании.

ОС и ПО в Казначействе

CNews неоднократно писал о переходе Казначейства на российские ПО и ОС. Например, в марте 2020 г. ведомство начало миграцию ключевых информсистем Казначейства с СУБД Oracle на аналогичный по функциональности софт российской компании Postgres Professional — СУБД Postgres Pro Enterprise. Для этих целей ведомство объявило тендер на поставку лицензий ПО на три года. Сумма закупки составила 650,1 млн руб.

Новые ПК должны быть совместимы как с Windows , так и с Linux

В ноябре 2020 г. Казначейство заменило зарубежные пакеты офисного ПО Microsoft на российский «Р7-офис» компании «Р7». Переход был осуществлен более чем на 30 тыс. рабочих мест сотрудников ведомства.

В мае 2022 г. казначейство заказало работы по тестированию АРМ сотрудников на российской ОС с Windows.