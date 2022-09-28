5 причин популярности Low-code инструментов сформулировали аналитики Market.CNews

Low-code инструменты в последние годы стремительно развиваются. Компании стремятся понизить свою зависимость от разработчиков. Но есть и другие причины популярности Low-code. Аналитики Market.CNews сформулировали 5 основных факторов.

Концепция Low-code: краткий обзор

Концепция Low-code — это подход к разработке систем, используя, в основном, графические интерфейсы и минимальное количество «ручного» программирования с помощью стандартного кода. Благодаря визуальным инструментам с интуитивным интерфейсом приложение можно собирать буквально по кусочкам. Такие интерфейсы обозначаются как Low-code платформы (LCAP). Такой подход к разработке в несколько раз ускоряет процесс разработки.

Рейтинг Low-code платформ 2022

Благодаря такой технологии процесс разработки становится доступен для широкого круга разработчиков, не обязательно обладающих тонкими профессиональными знаниями. Обычно это люди, обладающие знаниями в бизнесе, которые могут генерировать свежие идеи для будущих приложений.

Low-code инструменты в последние годы стремительно развиваются

На платформе Low-code можно создавать различные приложения, решающие мноогобразные задачи — от обработки массивов данных до интеграции с внешними ресурсами. Существует множество сфер применения low-code разработки: хостинг, сбор и обработка данных, маркетинг, сбор обратной связи.

Компоненты Low-code

Платформа разработки Low-code включает в себя три компонента:

Визуальная интегрированная среда разработки (IDE) — позволяет разработчику реализовывать логические бизнес схемы. В работе IDE используется комбинирование готовых блоков с помощью их перемещения на экране или другим методом управления.

Типовые функции — функционал для разработки полностью предоставляется в готовом виде на основе программного интерфейса приложения (API). Функционал содержит правила работы с базами данных, блоки для составления бизнес-процессов, возможность интеграции с другими сервисами, поддержку ИИ.

Ручное кодирование — решения, в которых используется написание кода вручную, являются редкими и специфичными, но все же используются. Такие компоненты включаются в общую бизнес-логику проекта с помощью API.

Причина №1: Снижение затрат на программистов

Применение Low-code платформы при процессе разработки приложения помогает сократить расходы компании на штат профессиональных разработчиков. Расходы на штатных программистов заменяются ежемесячной оплатой подписки с Low-code/no-code инструментами.

К разработке приложений на Low-code платформе можно привлечь всех желающих, а потом выбрать лучших

При необходимости увеличить число сотрудников, занимающихся разработкой, компания может обучить других сотрудников разработке с применением Low-code. Как говорят участники рынка, возможность научиться low-code разработке можно предложить всем желающим, а потом сравнить результаты.

Понятные модели данных и схемы разработки позволяют быстро создавать профессиональные приложения без привлечения разработчика. На производство проектов на основе low-code затрачивается меньше времени, это тоже экономит деньги бизнесу.

Причина №2: Упрощение процесса создания и запуска нового продукта

С помощью Low-code приложений предприятия автоматизируют многие процессы в компании, особенно связанные с обработкой данных. С помощью готовых шаблонов и методов автоматизации значительно увеличивается скорость создания продукта. Оцифровка и автоматизация процессов значительно сокращают объем ручного труда. Встроенный интерфейс разработки понятен интуитивно. Возможность перетаскивать компоненты программы, работая мышкой, в том числе, ускоряют процесс создания и запуска продукта.

Обычно при Low-code разработке процесс отладки программы происходит на одном экране. То есть, разработчик видит бизнес-процесс, его схему, разработчику сразу доступны все значения рассматриваемых переменных. Также такая разработка позволяет вносить изменения в приложения и их процессы без дополнительных ожиданий, например, без перезагрузки сервера.

Low-code разработка позволяет легко переносить разрабатываемое приложение между различными компьютерными системами. Разрабатываемое приложение легко экспортируется и импортируется, а на новом компьютере не требуется производить серьезную настройку системы, ограничиваясь минимальным набором действий.

Причина №3: Повышение безопасности ИТ-решений

Зачастую в Low-code платформах разработчик уже решил все проблемы безопасности, по сравнению со стандартным «ручным» программированием. Если рассматривать облачные системы, их сервера защищены согласно общепризнанным требованиям безопасности. Примерами таких систем являются: Яндекс, Amazon, VKCS.

Low-code системы обладают уже встроенными в систему модулями информационной безопасности

Также применительно к Low-code системам существует редакция издаваемого приложения — On-premise. Такая система устанавливается в закрытый контур, то есть исключает возможность внешней атаки. Но клиенту нужно будет ограничить себя в преимуществах облачных систем в угоду безопасности.

Low-code системы обладают встроенными модулями мониторинга, контролирующими информационную безопасность. Это стандартные функции, характеризующие авторизацию в системе, вход/выход, редактирование элементов системы. Обычно используется двухфакторная авторизация с помощью внешних ключей — токенов, для хранения информации используются защищенные хранилища и протоколы.

К тому же в продвинутых системах реализована система ролей. Это позволяет разграничивать доступ сотрудников к объектам, компонентам, процессам и настройкам информационной системы.

Таким образом, у клиента отсутствует необходимость в самостоятельной настройке архитектуры информационной безопасности системы.

Причина №4: Создание приложений в едином стиле

Единая система разработки Low-code, так называемый дизайнер интерфейсов, позволяет разрабатывать приложения в едином стиле. Система разработки предоставляет типовые решения для бизнес-процессов, информационные блоки, блок-схемы.

Дизайнер интерфейсов предоставляет возможность пользователю самостоятельно настраивать интерфейсы с помощью специальных инструментов — виджетов.

Так как система разработки имеет ограниченное количество типовых решений и виджетов, приложения создаются в едином стиле. Ограничения накладываются на разработчика только выбором компании, предоставляющей Low-code решения.

Причина №5: Провайдеры активно развивают свои Low-code-решения

Сегодня провайдеры активно продвигают свои собственные Low-code платформы. Компании стремятся занять новую для рынка нишу, сейчас существует возможность обогнать конкурентов в области Low-code программирования, поэтому каждый из участников рынка стремится скорее выпустить свой продукт.

Для сравнения, CRM-рынок существует уже довольно давно. Он является полностью сформированным, со своими лидерами, отстающими и догоняющими. Новому игроку на рынке потребуются большие усилия, чтобы занять свое место, к тому же это будут большие риски для нового игрока.

Если рассматривать Low-code рынок в этом ключе, он на данный момент является относительно свободным. Поэтому каждая компания, включая молодых игроков, может занять свое место на динамично развивающемся рынке.

Провайдеры-разработки, работающие в Low-code сегменте, выпускают до 5 крупных обновлений своего приложения в год. Это является хорошим показателем, характеризующим то, что Low-code платформы активно развиваются.

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