Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.



CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом: