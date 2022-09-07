Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022

ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний, банков расскажут на CNews FORUM 2022 о своем видении тенденций развития информационных технологий. Главное ИТ-событие года состоится в Москве 1 ноября 2022 г., в его работе примут участие более 1500 человек.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 1 ноября 2022 г. откроется в пятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2022 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2022 можно уже сейчас.

Виталий Рыбалкин, директор Центра автоматизации и роботизации процессов, «Ренессанс Страхование»

Присутствие на секции Low-code в 2022 г. уже подтвердили замруководителя Департамента информационных систем и сервисов Фонда «Сколково» Артем Миллер; директор Департамента аналитики и разработки архитектуры информационных систем DPD в России Антон Кудрявцев; директор Центра автоматизации и роботизации процессов «Ренессанс Страхование» Виталий Рыбалкин; начальник управления развития внешних клиентских сервисов «Московской Биржи» Владимир Суровцев; начальник Департамента развития ИТ-процессов банка «Зенит» Наталья Погорелова-Триппель; Head of Data Science, СОГАЗ Сергей Алешкин; руководитель проектного офиса, Центр налоговых доходов ГБУ Москвы Сергей Труненков; ди­рек­тор по про­дук­ту «Ли­ги Cта­вок» Де­нис Теп­лов; руководитель платформы производства «Московской Биржи» Карапет Манасян; вице-президент ABPMP Russia Андрей Коптелов. .

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Антон Кудрявцев, директор Департамента аналитики и разработки архитектуры информационных систем, DPD в России

Участие в CNews FORUM 2022 подтвердили: заместитель генерального директора, РЖД Евгений Чаркин; заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ, «Лента» Сергей Сергеев; член правления — управляющий директор по информационным технологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; старший вице-президент по банковским технологиям, банка «Уралсиб» Константин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банка «Ренессанс кредит»Денис Сотин; директор по цифровизации и ИТ компании «Т-плюс» Борис Макевнин; директор по ИТ Эс-би-ай банка Ярослав Медокс; директор департамента развития банковских технологий Абсолют банка Михаил Епихин; директор по ИТ трансформации УК «Ингострах-инвестиции» Илья Батай; ИТ бизнес-партнер, МКБ Валерий Лобанов; руководитель проектного офиса Zenden Владимир Наумов; руководитель проектного офиса, ГКУ «Центр налоговых доходов» Сергей Труненков; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская биржа» Сергей Демидов; руководитель службы информационной безопасности Абсолют банка Руслан Ложкин; заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов, фонд «Сколково» Артем Миллер; руководитель разработки бизнес-приложений, Cersanit Екатерина Линцова; вице-президент ABPMP Russia Андрей Коптелов; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; начальник управления развития внешних клиентских сервисов «Московской биржи» Владимир Суровцев; начальник департамента развития ИТ-процессов банка «Зенит» Наталья Погорелова-Триппель; начальник отдела информационной безопасности «ВТБ специализированный депозитарий» Александр Луганцев; начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозама банка «Санкт-Петербург» Игорь Беляков; директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты Михаил Петров; руководитель платформы производства «Московской биржи» Карапет Манасян; руководитель по внедрению проектов цифровой трансформации Сбербанка Дмитрий Смоляков.

Артем Миллер, заместитель руководителя Департамента информационных систем и сервисов Фонда «Сколково»

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Присутствующие на заседании смогут принять участие в прямом электронном голосовании, ставящем целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Low-code.

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Владимир Суровцев, начальник Управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская Биржа»

В 2019 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — около 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В 2021 г. CNews FORUM успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

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CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM 2021 выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; ; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2021, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

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