Знаменитый российский подрядчик «Росатома» победил в суде сбежавшую из России HPE

Ставший известным в СМИ в ходе конфликта с Cisco подрядчик атомной отрасли добился признания своей правоты в споре с HPE. Данная американская компания ушла из России и отказалась исполнять свои сервисные обязательства.

Победа над HPE

Как выяснил CNews, российский подрядчик атомной отрасли добился в суде признания недействительным расторжения сервисного договора, заключенного компанией с ушедшей из нашей страны американской компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) .

Подрядчиком в данном случае выступала компания «СТК развитие». Она известна своей многолетней конфронтацией с российским офисом также недавно ушедшей из нашей страны американской компании Cisco — ООО «Сиско cолюшенс».

В своем заявлении российская компания указывала, что 1 января 2019 г. она заключила соглашение об услугах по техническому обслуживанию оборудования американского вендора (HPE) для АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ВНИИАЭС; входит в «Росатом») — научно-исследовательской и проектно-конструкторской организацией, осуществляющей работы в атомной энергетике.

По условиям этого договора, представительство HPE обязался оказать услуги по комплексной технической поддержке оборудования, конечным пользователем которого является ВНИИАЭС.

«Вместе с тем 25 мая 2022 г. истец получил от ответчика уведомление о невозможности выполнения обязательств по договору и о его расторжении с 22 апреля 2022 г., — говорится в иске СТК (копия документа имеется в распоряжении CNews), — Истец считает уведомление ответчика об одностороннем отказе от договора незаконным и недействительным».

Напомним, на фоне начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. очень многие западные вендоры «железа» покинули Россию, в том числе и HPE.

Знаменитый российский подрядчик атомной отрасли одолел отказавшуюся от своих обещаний HPE

По итогам судебного разбирательства служители Фемиды встали на сторону российской компании. Иск «СТК развтия» удовлетворен полностью, говорится в отметке на сайте арбитражных судов. Полный вердикт судей в публичном доступе пока не представлен.

Комментарии СТК

«Заявленное истцом требование было обусловлено абсолютной неаргументированностью позиции вендора, — сообщил CNews старший юрист компании BLF Partners Михаил Прасолов, — Наш доверитель без каких-либо внятных объяснений получил от компании НРЕ уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. Сервисная поддержка ранее поставленного товара является крайне важным элементом эксплуатации оборудования конечным пользователем. В целях сохранения нужного уровня сервиса конечного пользователя и был заявлен данный иск».

С точки зрения СТК, в текущих условиях, когда многие иностранные производители отказываются от исполнения договоров и ставят под угрозу бизнес своего давнего партнера, судебная защита является не только делом принципа, но и способом защиты оборота от негативных последствий в будущем.

Некоторые подробности разбирательства

В своем иске СТК отмечало, что согласно п. 2.4 договора, в случае если к заказчику или его аффилированным лицам станут применимы какие-либо политические или экономические санкции со стороны США или любых иных стран, НРЕ вправе (на свое усмотрение) незамедлительно расторгнуть рассматриваемое соглашение во внесудебном порядке или приостановить исполнение любых своих обязательств, в том числе гарантийных на любой срок.

«Из совокупного толкования этого пункта следует, что договор может быть расторгнут по инициативе ответчика только при наступлении следующего условия: если в отношении АО “СТК развитие” и аффилированных с ним лиц будут применены какие-либо ограничения со стороны США и третьих стран, — говорится в иске. — В настоящем споре США и другие страны мира не применяли в отношении АО “СТК развитие" и аффилированных с ним лиц какие-либо экономические и политические санкции. Таким образом, ключевое условие для возникновения у ответчика права на односторонний отказ от договора не наступило, а значит, ответчик не имел законных оснований для расторжения договора».

На основании этого, СТК посчитало, чо поведение HPE по отказу от исполнения договора не может быть признано добросовестным и подлежащим судебной защите. Российские служители Фемиды с этой аргументацией согласились.

Параметры бизнеса «СТК развития»

Как ранее писал CNews, на своем сайте «СТК развитие» сообщает, что работает на рынке ИТ-услуг с 2004 г. Его решения базируются на продуктах ведущих мировых производителей. Среди партнеров компании указаны HP, Avaya, Ericom и Cisco.

По данным ЕГРЮЛ, АО «СТК развитие» было зарегистрировано в Москве 12 января 2005 г. Гендиректором является Алексей Ковалев. Он же является единственным владельцем компании.

По сведениям «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. компания продемонстрировала выручку на уровне 434,4 млн руб. с падением этого показателя на 15% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 6,6 млн руб.