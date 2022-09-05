Топ-менеджер «Ланита» стал гендиректором «Моего офиса»

Павел Калякин, ушедший с поста исполнительного директора «Ланит интеграции» в августе 2022 г., занял пост гендиректора «Моего офиса». В должности он сменил Андрея Чеглакова, который проработал в статусе главы компании около семи месяцев. Чеглаков же сохранит позицию председателя совета директоров разработчика офисного ПО. Причины ухода Калякина из «Ланита» не называются.



Из «Ланита» в «Мой офис»

Бывший исполнительный директор «Ланит интеграции» Павел Калякин 1 сентября 2022 г. назначен на должность генерального директора «Мой офис». Об этом CNews рассказали представители российского разработчика ПО.

На своем посту Павел Калякин сменил Андрея Чеглакова. Последний же сохранит позицию председателя совета директоров компании и сосредоточится на корпоративной стратегии и развитии «Моего офиса». Калякин займется операционным управлением компанией и менеджментом ее процессов. Новый глава сфокусируется на развитии продуктов «Моего офиса», отмечают в компании.

В «Ланите» причину ухода Павла Калякина не комментируют. CNews там сообщили, что Калякин ушел из «Ланита» в августе 2022 г.

Биография Калякина

Павел Калякин родился в 1979 г. В 2001 г. он окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Профессиональную карьеру начал в 2001 г. в компании Actis Systems на позиции заместителя руководителя по разработке.

Павел Калякин, генеральный директор «Мой офис»

В 2004 г. стал руководителем внутренней разработки в консалтинговой компании Deloitte & Touche. В 2005 г. был назначен на должность директора по консалтингу в российское представительство компании Microsoft. После чего в 2010 г. перешел на должность директора по работе с партнерами. С 2012 г. и до прихода в «Мой офис» Павел Калякин работал в группе ИТ-компаний «Ланит».

Не первая перестановка

Андрей Чеглаков пробыл в должности главы «Моего офиса» относительно не долго — около семи месяцев. Занял он этот пост с 10 марта 2022 г. «Изменения в структуре управления позволят развести роли, отвечающие за расширение продуктового портфеля и оптимизацию операционных процессов компании», — рассказали тогда CNews представители «Моего офиса».

Чеглаков же сменил в должности Дмитрия Комиссарова, который сейчас занимает пост директора по разработке и развитию продуктов «Моего офиса».

Учредители и выручка компании

«Мой офис» (юрлицо «Новые облачные технологии») разрабатывает офисные решения для общения и совместной работы с документами с 2013 г. Все продукты компании входят в реестр отечественного ПО при Минцифры. Среди заказчиков — «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Аэрофлот» и др. На данный момент «Мой офис» реализует проекты в Африке. «На протяжении последних трех лет мы заключили соглашения и поставили 1,4 млн лицензий в Камерун, Гвинею, Джибути, Демократическую Республику Конго и Бурунди», — рассказали CNews представители компании.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Новые облачные технологии» образована 7 марта 2014 г. в Иннополисе. Учредителем выступают АО «Лаборатория Касперского» — компания в феврале 2022 г. увеличила свою долю с 47% до 61,05%, тем самым получив контроль над компанией.

Андрею Чеглакову принадлежит 22,5% «Новых облачных технологий», по 5% находятся у Виталия Кривенко и Дмитрия Комиссарова, 2,5% у Александра Тимченко, 1,75% находятся у Василия Цуприк, Владимиру Королькову принадлежат 1% и менее 1% у Алексея Доброхотова, Елены Басовой и Александра Пакер.

Согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2020 г. составила 460,4 млн руб., что на 40% меньше, чем по итогам 2019 г. При этом чистый убыток компании достиг 1,5 млрд руб. Однако по данным самой компании, «Мой офис» демонстрирует уверенный рост. По итогам 2021 г. выручка компании удвоилась, количество клиентов превысило 2,5 тыс. организаций, а партнерская сеть была существенно расширена как в России, так и за ее пределами, сообщили CNews представители «Моего офиса».