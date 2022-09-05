Власти не дали МВД потратить 1 млрд руб. на российское «железо»

ФАС не позволила МВД установить запрет на допуск иностранных серверов в своей закупке почти на 1 млрд руб. МВД проводило аукцион на закупку вычислительных машин, где в соответствии с правительственным постановлением №616 установило запрет на допуск иностранных товаров к закупке для нужд защиты и обороны страны. Участников аукциона это не устроило; они пожаловались в ФАС. В жалобе также указывается на тот факт, что министерство ранее проводило закупки серверов и СХД почти за миллиард каждая, и в документации запрета на допуск иностранного оборудования не прописывало.



Нельзя запрещать иностранное

Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала МВД исключить из требований к «железной» закупке запрет на допуск иностранного оборудования. Министерство собиралось закупить серверы на 962,5 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Такое предписание ФАС дала в ответ на жалобу компании «Сантросс» на закупку серверов Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД).

Тендер был опубликован 11 августа 2022 г. в формате электронного аукциона. Определение поставщика было приостановлено по жалобе 18 августа. Согласно описанию объекта закупки, МВД для федерального центра обработки данных (ФЦОД) должно было закупить 175 стоечных серверов с двумя процессорами стандартной архитектуры.

Почему МВД установило запрет

В запросах на разъяснения условий закупки трое из предполагаемых участников аукциона указывали на тот же факт, что и в жалобе «Сантросса». Согласно жалобе, заказчиком неправомерно установлен запрет на допуск иностранной техники, в соответствии с положениями постановления Правительства России № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для нужд обороны и безопасности государства».

Согласно подпункту «д» п. 3 постановления №616, на закупки, например, серверов, осуществляемые Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны, Службой внешней разведки, Министерством внутренних дел, Национальной гвардией и подведомственным им организациями, запрет не применяется. ГИАЦ, подведомственный МВД, входит в этот список, указывает «Сантросс».

ФАС не разрешила МВД проводить закупку без участия иностранных серверов

Заказчик в ответ на жалобу заявил, что установил запрет на допуск иностранных товаров в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также поддержки российских товаропроизводителей и членов Евразийского экономического союза ГИАЦ. «Государственный заказчик считает нецелесообразным применять предоставленное ему право, допускающее исключение обязательного запрета», — говорится в ответе заказчика на разъяснения положений о закупке.

На заседании комиссии представитель заказчика пояснил, что «исходя из системного толкования положений постановления №616» следует, что применение национального режима обязательно для всех госзаказчиков. При этом, госзаказчики наделены правом по собственному решению устанавливать запрет, несмотря на фактическое наличие ограничений по его установлению, говорится в решении ФАС.

Антимонопольная служба объяснила МВД, что положения п. 3 постановления №616 являются императивной нормой права, в обязательном порядке предписывающей госзаказчикам не устанавливать запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств. В следствие этого ФАС признала жалобу «Сантросса» обоснованной и предписала ГИАЦ МВД привести извещение к закупке в соответствие с требованиями закона.

Когда запрет, а когда нет

В жалобе «Сантросс» также указывает, что ранее заказчиком проводились электронные аукционы 0373100127222000004 (поставка коммутационного оборудования на 991,3 млн руб. в марте 2022 г.) и 0373100127222000005 (поставка систем хранения данных на 979,6 млн руб. также в марте), в которых запрет на закупку иностранных товаров не устанавливался. Контракты по ним сейчас исполняются.

По второму из тендеров ГИАЦ МВД заключил контракт на 979,6 млн руб. на закупку китайской системы хранения данных (СХД). В первой половине марта ГИАЦ также заключил контракт на поставку комплектов дооснащения СХД для ФЦОДа на 316 млн руб. Согласно договору, комплект должен быть полностью совместим с СХД Huawei Dorado 6000 V3.

Жалобу на запрет к поставке иностранного оборудования «Сантросс» отправила и на другую закупку ГИАЦ МВД, опубликованную 16 августа. Аукцион проводится на закупку серверов виртуализации для ФЦОД МВД на сумму 874,4 млн руб. ФАС должна была рассмотреть жалобу 2 сентября. Однако до сих пор в системе не опубликовано решение по ней.

