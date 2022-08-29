Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда
Минстрой возобновил работы по созданию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, которые были приостановлены в 2021 г. из-за необходимости изменения законодательства. Затраты государства на создание систем цифровизации строительства составят 2 млрд руб. В том числе предполагается проведение обучения специалистов технологиям строительного моделирования (BIM).
Новый старт работ по созданию ГИСОГД
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) возобновило работы по созданию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Об этом CNews сообщили в пресс-службе ведомства. Работы по созданию ГИСОГД были приостановлены в 2021 г. из-за необходимости внесения изменений в Градостроительный кодекс и устранения норм действующего законодательства.
Государственные информационные системы в сфере строительства
Понятие государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности появилось в Градостроительном кодексе в 2018 г. Такие системы содержат сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения.
Позднее в Градостроительный кодекс были приняты изменения, которые вступят в изменение с 1 декабря 2022 г. Они вводят понятие ГИСОГД РФ, которая создается для накопления сведений, документов и материалов, упомянутых выше, а также обмена и управления ими. В 2020 г. было принято постановление Правительства о работе ГИСОГД, которое тоже вступит в силу с 1 декабря 2022 г.
ГИСОГД РФ обеспечивает интеграцию государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности субъектов федерации, федеральных государственных информационных систем, информационных систем заинтересованных юридических лиц посредством подключения к ней через технологические интерфейсы таких систем. ГИСОГД включает в себя классификатор строительной информации, сведения, документы и материалы об объектах капитального строительства, которые необходимы для осуществления градостроительной деятельности и перечень видов которых устанавливается Правительством.
Также было введено понятие информационной модели объекта капитального строительства. Это совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации или снова объекта капитального строительства.
В случаях, когда Правительством устанавливается необходимость формирования и ведения информационной модели при выполнении инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объекта капитального строительства, в дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке также включается информационная модель. В таком случае уполномоченным органом государственной власти может быть принято решение о включении в состав дела о застроенном или подлежащем застройке земельном участке исключительно информационной модели.
Затраты на создание ГИСОГД
Создание ГИСОГД предусмотрено федеральным проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В том числе должно быть проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования (ТИМ, Building Information Management - BIM), а также создан Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Затраты федерального бюджета на создание ГИСОГД в 2021-2024 гг. составят 1,88 млрд руб. Ранее федпроект ЦГУ содержал другую инициативу Минстроя – обеспечение законодательных, правовых и методических основ управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием BIM и внедрение платформы «Цифровое строительство».
На создание данной платформы в период с 2019-2024 гг. планировалось потратить 1,55 млрд руб. За прошедший период - 2019-2020 гг. – было потрачено 155 млн руб. То есть общие затраты федерального бюджета на цифровизацию строительной отрасли за период 2019-2024 гг. составят 2,03 млрд руб.
Ход работ по созданию ГИСОГД
Как сообщили в пресс-службе Минстроя, в настоящий момент происходит доработка и демонстрация подсистем «Портал», «Классификатор строительной информации», «Реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и снова», «Реестр государственных и муниципальных услуг» и «Информационно-аналитическая подсистема».
К концу 2022 г. планируется запуск системы, аккумулирующей сведения всех региональных систем, а в последующем обеспечивающей становление единой общероссийской цифровой платформы с функционалом хранения «цифровой двойников». В целях реализации приоритетных проектов стратегии «Агрессивное развитие инфраструктуры» создан проектный офис Минстроя России, реализующий более 15 стратегических проектов, осуществление которых обеспечивает цифровую трансформацию отрасли строительства и ЖКХ.
Обучение специалистов работе с BIM
В Минстрое добавили, что одним из основополагающих направлений в рамках внедрения ТИМ будет создание профессионального кадрового ядра. Обучение производится как за счет бюджета, так и на бесплатной или коммерческой основе. Базой для обучения является НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, оно происходит в рамках проекта «Образование для профессионалов». Всего за 2021 г. в рамках данного проекта обучено 635 человек.
Также организовано обучение по различным дополнительным программам профессионального обучения на базе ДОМ.РФ и НИУ МГСУ (Московский государственный строительный университет, программа «ТИМ. Базовый курс»), «Роскапстрой» (программа «Применение ТИМ в строительной отрасли: организация электронного взаимодействия участников процесса строительства») и Университета Иннополис (программы «ТИМ в государственном заказе», «Теория и практика применения BIM технологий в строительстве», «ТИМ в дорожном строительстве»). За период 2021 г. обучено более 11 тыс. человек, в 2022 г. запланировано обучить 15 тыс. специалистов.
Суперсервис «Цифровое строительство»
Еще одно направление состоит в запуске базовой версии суперсервиса «Цифровое строительство» - «Строим.дом.РФ». Суперсервис был запущен Минстроем совместно с «ДОМ.РФ», он функционирует на основе бесшовного клиентского пути в соответствии с пятью этапами жизненной ситуации: приобретение прав на земельный участок; подготовка и согласование; изыскания и проектирование; строительство, реконструкция и ввод; кадастровый учет и регистрация.
Целью создания суперсервиса является запуск в один клик строительства индивидуальных домов. Развитие суперсервиса запланировано до 2024 г, также стартовала работа по его распространению на другие виды объектов строительства – многоквартирные жилые дома, промышленные объекты и др.
Мнение эксперта
«Создание платформы ГИСОГД сделает отрасль максимально открытой для всех участников градостроительной деятельности: государственных, региональных и муниципальных органов, а также инвесторов, - отмечает компании «СиСофт Разработка», глава комитета по стандартизации в области АРПП «Отечественный софт» Михаил Бочаров. - Прозрачность и непротиворечивость информации об объектах капитального строительства, а также представленных в ГИС сведений, содержащихся в градостроительной документации, значительно упростят работу застройщиков и контролирующих органов. По сути, ГИСОГСД должна стать чем-то вроде «единой точки доступа» к достоверной информации о состоянии градостроительной сферы».