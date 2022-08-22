В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда

Минэкономразвития хочет внедрить в России новую ГИС «Нормотворчество». На ее разработку выделено около одного года, а сумма контракта составляет более 286 млн руб. Это аналог действующего портала regulation.gov.ru, который авторы идеи по созданию новой ГИС считают устаревшим.

Новый Regulation

Российское Минэкономразвития приступило к разработке проекта государственной информационной системы «Нормотворчество», которая представляет собой копию уже действующего ресурса «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов» (regulation.gov.ru). Как пишут «Ведомости», на разработку ресурса министерство планирует потратить более четверти миллиарда рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 286,7 млн руб. В настоящее время Минэкономразвития ищет подрядчика – организацию, которая возьмет на себя функции разработки новой ГИС. Победитель гостендера, согласно сайту госзакупок, будет определен не позднее 30 августа 2022 г., а заявки на участие в нем принимаются до 22 августа 2022 г. включительно. Сам конкурс размещен на портале госзакупок 5 августа 2022 г.

По информации издания, система «Нормотворчество» будет использоваться как инструмент не только для хранения нормативных правовых актов, но также их создания и редактирования. Существует вероятность, что по своим возможностям проект превзойдет нынешний ресурс regulation.gov.ru, работоспособность и развитие которого курирует тоже Минэкономразвития.

Итоги тендера на госзакупках будут подведены к концу лета 2022 года

Согласно пояснительной записке к проекту на госзакупках, источником средств для разработки ГИС «Нормотворчество» выступит федеральный бюджет России. При этом у разработчика будет совсем немного времени на создание системы, ее тестирование, отладку и запуск.

В общей сложности на весь процесс будет выделено в пределах одного года – все работы должны быть завершены не позднее 30 сентября 2023 г. Таким образом, запас времени у подрядчика будет зависеть от того, когда инициатор проекта подпишет с ним контракт.

Обоснование необходимости

В документации, приложенной к тендеру Минэкономразвития, указаны причины, по которым России необходима система, дублирующая regulation.gov.ru. В первую очередь это то, что российские госведомства по-прежнему делают ставку на бумажный документооборот и все никак не перейдут на электронный. «Несмотря на существующие тенденции перевода в электронный вид межведомственных согласительных процедур, обмен бумажными документами остается основным способом взаимодействия, что существенно удлиняет общий срок подготовки проектов нормативных правовых актов», – говорится в пояснительной заметке.

Вторая причина необходимости внедрения «Нормотворчества» тоже связана с бумажным документооборотом: «Исполнение документов на бумажных носителях не позволяет всем участникам процесса работать с актуальными версиями документов, а также вносить в них корректировки, так как измененная одним участником редакция становится доступна другому участнику только после того, как разработчик проекта нормативного правового акта отправит ему новую редакцию».

Существует и третья причина, согласно которой в России «отсутствуют средства оперативного получения информации о текущем статусе проектов документов на разных этапах нормотворческого процесса». По мнению авторов инициативы, это «не позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и нештатные ситуации и ведет потере контроля за принимаемыми решениями».

Судьба reguation.gov.ru после запуска «Нормотворчества» пока не определена

В документации прямым текстом указывается, что regulation.gov.ru не в состоянии «в должной мере обеспечить прослеживаемость, работу с версиями и совместное редактирование документов». При этом авторы называют его «основным информационным ресурсом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения».

«Необходимость оптимизации (цифровизации) порядка подготовки проектов актов, включая отказ от излишней бумажной работы, которая влечет значительные трудовые и временные затраты органов государственной власти России, требует перевода в цифровой формат. В этих целях нужна сформированная единая площадка для проведения всего комплекса необходимых процедур, связанных с подготовкой проектов нормативных правовых актов», – подытожили авторы проекта.

Максимальное импортозамещение

Функция создания и редактирования текстов нормативных правовых актов, заложенная в ГИС «Нормотворчество», подразумевает наличие встроенного текстового редактора. Как сообщил изданию представитель Минэкономразвития, он действительно будет интегрирован в систему. По его словам, это позволит отказаться от использования иностранных офисных пакетов при разработке и принятии нормативных правовых актов.

Источник «Ведомостей» в министерстве подчеркнул, что система будет построена на компонентах с открытым исходным кодом. Сама ГИС будет совместима с дистрибутивами Linux, «в том числе отечественными дистрибутивами данной ОС из семейства ALT Linux».

Построение системы

Работа по созданию ГИС «Нормотворчество» поделена на четыре этапа. Первый продлится до 30 ноября 2022 г. Он включает в себя разработку: частного техзадания на создание системы; технического решения на размещение системы в облаке ОЦОД ПК; подсистем первой очереди; технической и эксплуатационной документации (в объеме подсистем первой очереди); документов «Модель угроз безопасности информации» и «Модель нарушителя информационной безопасности»; частного техзадания на создание подсистемы защиты информации. Также на первом этапе будут проведены автономные испытания (в объеме подсистем первой очереди).

Второй этап (до 1 апреля 2023 г.) включает: актуализация технического решения на размещение системы в Облаке ОЦОД ПК; разработку подсистем второй очереди; разработка технической и эксплуатационной документации (в объеме подсистем второй очереди); предварительные автономные испытания (в объеме подсистем второй очереди).

Третий этап (до 31 июля 2023 г.) подразумевает: актуализация технического решения на размещение системы в облаке ОЦОД ПК; разработка подсистемы защиты информации; разработку подсистем третьей очереди; разработку технической и эксплуатационной документации; предварительные автономные испытания (в объеме подсистем третьей очереди); квалификационное тестирование; предварительные комплексные испытания.

Завершающий четвертый этап разработки ГИС «Нормотворчество» – это опытная эксплуатация, приемочные испытания и подготовка системы к аттестационным испытаниям.

Подсистемы первой очереди: «Управление поручениями (заданиями)», «Управление пакетом документа», «Управление согласованием документов», «Редактирование документа», «Рецензирование документа», «Хранение», «Уведомления», «Управление маршрутом согласования пакета документа», «Управление сведениями о пакете документа», «Управление составом пакета документа».

Подсистемы второй очереди: «Совместная работа с документом», «Поиск», «Календарь событий», «Конвертация документов», «Личный кабинет», «Реестр пакетов документов», «Конструктор этапов согласования».

Подсистемы третьей очереди: интеграционное взаимодействие с порталом regulation.gov.ru, раздел «Открытые данные» на портале открытых данных (data.gov.ru), подсистема защиты информации.