Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г.
Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.
Цифровые потребности госсектора
- Какие задачи в области цифровизации наиболее актуальны для госсектора?
- Какие новые цифровые услуги будет предлагать государство?
- Как продвигается импортозамещение в госсекторе?
- Как будут развиваться цифровые проекты федерального уровня?
- Что будет с программами цифровизации регионов?
Ключевые ИТ-проекты и программы
- Как развивается «Цифровая экономика»?
- Когда заработает Гостех?
- Маркетплейс для промышленных предприятий.
- Единый цифровой контур в здравоохранении.
- Цифровизация системы образования.
- Цифровые сервисы в социальной сфере.
- Цифровой профиль гражданина.
- Цифровой паспорт.
- Единое цифровое пространство госорганов.
- Национальная система управления данными.
ИТ-решения для госсектора
- Цифровая инфраструктура государства.
- Государственные информационные системы.
- Электронные госуслуги.
- Ситуационные центры и центры управления регионами.
- Государственные цифровые платформы.
- Кибербезопасность госведомств и объектов КИИ.
Среди докладчиков:
Елена Казмерчук, директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России;
Сергей Труненков, руководитель проектного офиса,ГКУ Центр налоговых доходов;
Наталья Гвоздева, начальник департамента методологии Социального казначейства ПФР;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг, ФБУ Ростест-Москва;
Руслан Надтока, руководитель проектного офиса при ФГБУ «ЦИТО» при Министерстве науки и высшего образования России.
Приглашены для выступления:
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты России;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Даниил Сорокин, директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Министерство энергетики Российской Федерации;
Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики;
Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края;
Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.