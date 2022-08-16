Внедрение российских ОС в школы и вузы ускорилось в 6 раз

Внедрение российских ОС в отечественные школы и университеты за первые полгода 2022 г. выросло на сотни процентов. Такими данными с CNews поделились представители «Астры» и «Базальта СПО». Большая доля внедрений пришлась на ведущие вузы страны, среди которых МИРЭА, МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РАНХиГС, МТУСИ и пр.

Переход на российские ОС

Количество поставленных лицензий российских операционных систем (ОС) в образовательные организации за шесть месяцев 2022 г. выросло в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 г. На отечественные ОС активно переходят в детских садах, школах, колледжах и университетах страны. Об этом CNews рассказали представители группы «Астра» (разработчик ОС Astra Linux) и «Базальт СПО» (принадлежит ОС «Альт»).

Так, рост внедрений Astra Linux в учебных заведениях составил 514%, то есть более чем в шесть раз. Увеличение прибыли от этих продаж представители Astra Linux комментировать не стали.

«Учебные заведения сегодня отдают предпочтение использованию отечественного ПО», — подтвердил CNews и Сергей Трандин, гендиректор «Базальт СПО». По его словам, объем поставок ОС «Альт образование» также увеличился в шесть раз за первое полугодие 2022 г. по сравнению с 2021 г.

CNews ожидает показателей по поставкам в образовательные учреждения от компании «Ред софт» (разработчик «Ред ОС»).

Кто покупает

Большая часть внедрений ОС Astra Linux пришлось на ведущие вузы страны. Среди них можно выделить МИРЭА, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МАИ, Финансовый университет при Правительстве, РАНХиГС и др.

Внедрение Astra Linux и «Альт» в школах и вузах увеличилось в шесть раз

В рамках программы «Цифровая образовательная среда» продолжились поставки лицензий и в российские школы, отмечают в группе «Астра». В компании уточнили, что отечественный софт активно заказывают в Смоленской, Белгородской, Орловской, Курской и Свердловской областях, Забайкалье и Пермском крае, а также в Татарстане, Удмуртии, Якутии и др.

Среди заказчиков «Базальт СПО» — Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РАНХиГС, МТУСИ и др. «У нас также сейчас идет взрывной рост внедрений операционных систем "Альт" и в других сферах», — отмечает Трандин.

С чем это связано

«Конечно, такие цифры связаны и с сегодняшними реалиями, но внешние условия — не единственный фактор, — комментирует Илья Сивцев, гендиректор группы “Астра”. — Мы всегда активно занимались популяризацией российских ИТ-продуктов в образовании: создали множество курсов для студентов и преподавателей, разработали учебно-методические материалы, на регулярной основе предоставляем льготы, выплачиваем стипендии студентам, организовываем различные обучающие мероприятия».

«Популярность "Альт образования" определяется тем, что мы поставляем операционную систему вместе с большим набором русифицированных прикладных программ», — подчеркивает Трандин. Серди них программы для занятий робототехникой, для работы с текстами, изображениями, звуком и видео, для обмена почтовыми сообщениями и работы в интернете и т. д.

Доли разработчиков на рынке

Согласно исследованию рынка российских ОС, которое в мае 2022 г. подготовил CNews, его львиная доля сосредоточена в руках группы «Астра». Речь идет о 69% рынка по состоянию на 2021 г. При этом компания занимает лидирующую позицию с 2018 г.

Второе место в рейтинге самых популярных отечественных ОС занимает «Ред софт» со своей «Ред ОС» (17%). На третьем месте ОС компании «Базальт СПО», на ее операционную приходится около 10% рынка. На четвертом месте рынка российских ОС расположилась «Открытая мобильная платформа» (3%) с ее мобильной ОС «Аврора». И, наконец, пятое место принадлежит «НТЦ ИТ РОСА» с 1% доли рынка.