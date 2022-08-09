Власти Ингушетии оставили «Ситроникс» без сотен миллионов и хлопнули дверью

МЧС Ингушетии через суд этой республики расторгло концессионное соглашение с «Ситрониксом». Ранее конфликт между сторонами привел к тому, что Ингушетия перестала оплачивать ИТ-компании работы, однако та продолжала эти работы выполнять, исправно выставляя за них счета и относя их в московский суд.

Разрыв концессии

Как выяснил CNews, в затянувшихся проблемных отношениях властей Ингушетии и московской ИТ-компании «Ситроникс», возможно, поставлена точка. Республику и интегратора связывало государственно-частное партнерство в формате концессии. Сейчас Арбитражный суд Ингушетии принял решение эту концессию расторгнуть.

Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил иск Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Ингушетии, который был подан к «Ситрониксу» 19 апреля 2022 г.

Расторгнутое партнерское соглашение между сторонами было подписано 4 апреля 2017 г. Оно касалось проекта по установке и обслуживанию на автодорогах Ингушетии систем фотовидеофиксации для взимания штрафов за правонарушения.

Проект заключается в том, что «Ситроникс» за свой счет обеспечивал техническую возможность фиксации нарушений и автоматического начисления штрафов, а Ингушетия отчисляла ему с этих штрафов определенный процент. До момента выплаты исполнителю 188,8 млн в течение календарного года данный процент был равен 85; после превышения этой суммы — 50.

МЧС Ингушетии разорвало концессию с «Ситрониксом»

В России подобную схему можно считать одним из самых распространенных видов государственно-частного партнерства в сфере ИТ. Правда в июле 2019 г. именно она вызвала критику вице-премьера (на тот момент) Максима Акимова.

На данный момент по вышеупомянутому иску представлена только резолютивная часть — без подробностей. Аргументация служителей Фемиды, удовлетворивших иск, станет публичным достоянием позже.

На момент публикации материала представители «Ситроникса» и ингушского МЧС прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Конфликт внутри концессии

Как ранее писал CNews, стороны соглашения находятся в конфликте как минимум с начала 2019 г. Власти Ингушетии настаивали на ненадлежащей работе комплексов фотовидеофиксации «Ситроникса»: в период с 2018 по 2020 гг. в системе постоянно происходили сбои.

Возражая на это, «Ситроникс» сообщал, что комплексы фотовидеофиксации работали ненадлежащим образом из-за проблем с электроэнергией — падением напряжения и полным обесточиванием. Эта сфера в Ингушетии находится в ведении «Ингушэнерго».

На этом основании Ингушетия перестала оплачивать «Ситрониксу» услуги, но он продолжал их оказывать, выставляя республике счета. С этими счетами (как правило, поквартальными) компания многократно обращалась в Арбитражный суд Москвы, и ее иски постоянно удовлетворялись.

Если Ингушетия пыталась опротестовывать вынесенные решения, ей это не удавалось. Однако исполнять предписания московских служителей Фемиды она тоже не спешила. В декабре 2021 г. представители «Ситроникса» сообщили CNews, что на тот момент компания по предписаниям суда каких-либо денег от госпартнера ни разу не получила. При этом в компании подчеркивали, что продолжают соблюдать договоренности с Ингушетией в полной мере.

Сколько задолжала «Ингушетия»

Первый из исков «Ситроникс» подал к Ингушетии 16 июня 2020 г. По нему по решению суда республика должна была погасить задолженность в размере 85,7 млн руб. По второму иску от 22 июля 2020 г. — 28,5 млн руб. По третьему иску от 18 сентября 2020 г. — 28,3 млн руб. По четвертому от 30 декабря 2020 г. — 41,1 млн руб.

По пятому иску от 5 мая 2021 г. Ингушетии требовалось погасить долг в 39,2 млн руб. По шестому от 1 июля 2021 г. — 26,5 млн руб. По седьмому от 14 октября 2021 г. — 30,5 млн руб.

Два последних иска, оба от 14 июня 2022 г. еще находятся на рассмотрении. Сумма первого из них — 28,6 млн руб., второго — 28,8 млн руб.

Таким образом, можно посчитать, что у Ингушетии только основных долгов накопилось на 337,2 млн руб. Однако в каждом из судебных решений МЧС республики предписано также выплатить штрафные проценты на сумму основного долга по день его фактического погашения. С учетом этого, общая сумма задолженности Ингушетии перед «Ситрониксом» с учетом многолетних просрочек должна быть существенно выше.