В России обвал на рынке смартфонов. Зафиксированы худшие продажи за 10 лет

Российские операторы фиксирует рекордное падение продаж смартфонов по итогам II квартала 2022 г. За этот период в стране продали около 4,5 млн смартфонов и сотовых телефонов на 103 млрд руб. – это худший показатель за десятилетие. Эксперты связывают происходящее с обнищанием населения и переходом людей на подержанную технику.



Минимальные продажи за десятилетие

Продажи новых смартфонов в России во II квартале 2022 г. в штуках оказались самыми низкими за последние десять лет. Об этом CNews сообщил источник, близкий к одному из мобильных операторов. По его оценке, в рублях показатель упал до уровня 2020 г., на который пришлась пандемия коронавирусной инфекции.

Официальные оценки продаж, которые дают мобильные операторы, выглядят позитивнее. Так, по оценкам аналитиков МТС, которыми они поделились с CNews, продажи смартфонов во II квартале 2022 г. упали на треть в штуках и рублях по отношению к тому же периоду 2021 г.

Всего в апреле-июне 2022 г. россияне приобрели около 4,5 млн смартфонов, за которые заплатили 103 млрд руб.

Аналитики объясняют просевшие продажи низкой покупательской способностью населения

Похожим образом ситуацию оценили в Tele2, пишут «Ведомости». Оператор заметил сокращение продаж новых смартфонов за этот период на 23% в штуках и на 12% в деньгах. Представитель компании заметил, что на сезонность спроса во II квартале наложились экономические факторы.

В «Билайне» сообщили изданию, что продажи смартфонов – минимальные за последние пять, а не десять лет. Представитель оператора связывает снижение спроса на гаджеты тем, что россияне стали меньше покупать технику Apple и Samsung.

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов, как пишет газета, сообщил, что продажи новых смартфонов в штуках сократились на 17% по отношению к показателям II квартала 2021 г. По его словам, предпочтение покупатели стали отдавать китайским брендам – например, продажи Xiaomi и Realme сейчас подросли.

Тенденцию подтверждают в «М.видео-Эльдорадо», сообщая, что две трети телефонов, которые во II квартале приобрели россияне – китайского производства. В 2021 г. доля приобретенных смартфонов из Поднебесной не превышала 50%.

С чем связан обвал продаж

Аналитики объясняют просевшие продажи низкой покупательской способностью населения, экономической и политической неопределенностью, что совсем не мотивирует тратить много денег на новый смартфон.

«Покупательная способность, геополитика, страх за будущее – все это не способствует покупке айфона более чем за 100 000 руб.», – заявил «Ведомостям» руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

Вместо приобретения новой техники россияне предпочитают починить старую – рынок подержанных гаджетов с начала 2022 г. вырос вполовину – об этом тренде изданию сообщил основатель агентств Telecom Daily Денис Кусков.

В то же время в ритейле просто снизилось количество смартфонов из-за отказа ряда производителей поставлять их в Россию – такое решение приняли Apple, Samsung, а Xiaomi и Huawei сократили свой импорт в два раза.

Купить нельзя починить

Ранее CNews писал о том, что в России стремительно растут продажи подержанных смартфонов. В июне 2022 г. россияне приобрели их в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее.

При этом покупатели не изменяют своих привычек и выбирают поддержанные смартфоны Apple Samsung, Xiaomi и Huawei. В то же время, многие пытаются сэкономить – в моду сейчас вошли модели дешевле 10 тыс. руб., сообщал CNews «Ситилинк» в конце июня 2022 г.

Параллельный импорт не справляется

Напомним, для того, чтобы избежать дефицита на рынке техники в России, власти в апреле 2022 г. приняли решение легализовать «параллельный» импорт без разрешения правообладателей. В список Минпромторга вошла техника самых известных брендов: Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei, Lenovo, Intel, Panasonic и др.

Несмотря на то, что компании заявляют о том, что намерены бороться с «серым» импортом своей продукции, в июле 2022 г. стало известно, что Apple и Samsung сами занимаются тайным импортом своей техники в Россию. Считается, что техника достанется владельцам гаджетов, завезенных по прямом импорту и уже вышедших из строя.