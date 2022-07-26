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«Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных

Оператор атомных станций России, входящий в «Росатом», создает систему аутентификации сотрудников по лицу «без обработки биометрической информации». При ее проектировании госкорпорация ориентировалась на технические решения, которые позволят с юридической точки зрения не заниматься обработкой и хранением персональных данных, а значит и не подпадать под регулирующие нормы 152-ФЗ.

Аутентификация без обработки биометрии

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» оператор атомных электростанций (АЭС) концерн «Росэнергоатом», собирается внедрить на своих предприятиях информационно-управляющую систему аутентификации по лицу без обработки биометрической информации.

Она будет представлять собой систему контроля доступа на основании технологий видеоанализа и искусственного интеллекта. Проект направлен на повышение безопасности АЭС, соблюдение правил охраны труда, промышленной безопасности и оптимизации процессов по допуску персонала в помещения с электротехническим оборудованием.

Алгоритм системы на основе российского ПО должен будет обеспечивать распознавание человека по камерам при надетых средствах индивидуальной защиты (маска, каска) при условии, что лицевая часть просматривается и не закрыта темными очками и щитками.

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«Росэнергоатом» создает систему распознавания сотрудников без обработки их персональных данных

Напомним, в августе 2020 г. CNews уже писал об отчасти схожем проекте «Росатома». Тогда госкорпорация вложила почти 34 млн руб. в создание и внедрение платформы биометрической аутентификации , использующей алгоритмы распознавания лиц. Проект был призван обеспечить дополнительный фактор идентификации сотрудников организации при удаленном доступе к ее информационным системам — извне периметра корпоративной сети передачи данных.

Персональные данные ни при чем

На вопросы CNews относительно того, чем новая система аутентификации будет отличаться от старой, и что в техническом смысле означает «аутентификация по лицу без обработки биометрической информации» ответил заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Балаковской АЭС Владимир Князькин.

«Создаваемая система коренным образом отличается от аналогичных систем биометрической аутентификации по лицу, — сообщил он. — В частности, в большей части систем используются математические алгоритмы преобразования изображения или видео лица человека, исполняемые на стороне сервера, что автоматически переводит систему в класс обрабатывающих, а зачастую и хранящих биометрические данные людей. Если в данной системе существует еще и распознавание с определением личности, то данные системы классифицируются в соответствии с 152-ФЗ (федеральный закон России от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», регулирующий деятельность по обработке таких данных; — прим. CNews)».

По словам Князькина, отличие новой системы в том, что математическое преобразование изображения лица осуществляется не на сервере, а на клиентском устройстве, по определенному алгоритму с последующим хэшированием. «Таким образом исключается хранение в СУБД на сервере каких-либо биометрических данных, — поясняет он. — Более того, алгоритмы работы серверной части создаваемой системы позволят нам привязывать полученный математический код к табельному номеру и определять полномочия работника при попытке войти в помещение, а именно: наличие разрешений, своевременность прохождения проверки знаний, обучения, группы по электробезопасности, а также оформленных нарядов-допусков на проведение работ».

Князькин добавляет, что система работает в «режиме предупреждения» работника, оповещая его о наличии или отсутствии права входит в то или иное помещение. «Создаваемая система не относится к классу СКУД (система контроля и управления доступом), но при этом может быть интегрирована с существующими», — отмечает он.

Стартовые вложения и исполнитель проекта

Описанный проект стартовал с объявления «Росэнергоатомом» тендера на разработку программного комплекса новой системы. Он стартовал в формате конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 24 мая 2022 г.

Непосредственным организатором закупки выступил «Балаковская атомная станция», находящаяся в Саратовской области.

Начальная цена договора была выставлена на уровне 41,4 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 6 июня. По окончании этого срока заказчик получил предложения от пяти компаний: московских «Орион», «Артекс технолоджи», «Админора» и «Степинформ», также «Папилон» из Челябинской области.

«Папилон» конкурсной комиссией был отстранен, а победителем стала компания «Орион» с ценовым предложением в 36,7 млн руб. Фронт работ по договору рассчитан на срок до 30 декабря 2022 г.

Денис Воейков

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