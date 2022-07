Google создаст «убийцу» С++

Сотрудники Google создали язык программирования Carbon, синтаксисом как две капли воды похожим на C++. Авторы проекта позиционируют его одновременно и как замену, и как преемника C++. Затмить столь широко используемый язык будет непросто – по популярности он уступает лишь Java, C и Python. Впрочем, у Google есть опыт создания языков, быстро нашедших своих адептов. Таковым является язык Go (GoLang).

Замена C++

Интернет-гигант Google создает новый язык программирования Carbon на замену всемирно известному С++, сообщил профильный ресурс 9to5Google. Презентация прошла на конференции Cpp North в Торонто (Канада).

Над Carbon трудятся сотрудники Google, в том числе разработчик Чендлер Каррут (Chandler Carruth). На каком именно этапе находится разработка, неизвестно, но Google неоднократно доказывала, что может создать полноценный язык программирования и сделать его популярным.

За плечами Google создание языка GoLang (от же просто Go). Также у корпорации есть язык Dart, создававшийся как полноценная альтернатива JavaScript.

Авторы максимально упростили для разработчиков процесс перехода с С++ на Carbon

Чендлер Каррут называет Carbon не заменой, но преемником C++. Такие примеры в мировой истории тоже имеются – например, Kotlin считается преемником Java, а используемый в iOS Swift – это преемник Objective-C. TypeScript от Microsoft способен полностью заменить JavaScript. Да и сам C++, широко используемый в программных продуктах Google, также является своего рода преемником оригинального языка программирования C, пишет 9to5Mac.

Возможности нового языка

По заявлениям разработчиков, главное, что Carbon позаимствует у С++ – это его производительность. Они подчеркивают, что им удалось устранить все имеющиеся недостатки оригинального С++.

При этом код на Carbon очень сильно напоминает код на С++; во многих случаях они чуть ли не идентичны. Более того, код на Carbon может быть интегрирован в код С++ по желанию разработчика.

Примеры кода на C++ (слева) и Carbon. Отличий минимум

Программисты на С++, желающие полностью перейти на Carbon, получат в свое распоряжение инструментарий для автоматической транслитерации библиотек С++ в код на новом языке Google. Обратная миграция тоже возможна – в дальнейшем эти библиотеки могут использоваться в существующем проекте на С++.

Все необходимые разработчику инструменты Carbon размещены на принадлежащем Microsoft портале GitHub и распространяются по лицензии Apache 2.0. Компилятор кода Carbon написан при помощи LLVM (Low Level Virtual Machine) – специальной программной инфраструктуры для создания компиляторов. Также в нем использовались наработки из Clang – компилятора для C, C++, Objective-С и Objective-C++.

Участие Google

Пока неизвестно, какую роль Google будет играть в дальнейшем развитии Carbon. В настоящее время ее сотрудники составляют большую часть команды разработчиков этого языка.

В то же время Google нигде не указывает, что Carbon – это именно ее проект. Как пишет 9to5Mac, сделано это намеренно. Несмотря на то, что разработка Carbon началась именно в недрах корпорации, все члены команды понимают, что для успеха в будущем Carbon должен быть «независимым и управляемым сообществом проектом», а не исключительно собственным творением Google.

Перспективы C++

C++ – довольно старый язык по современным меркам. Он появился в 1985 г. и, по статистике компании TIOBE за июль 2022 г., он занимает четвертое место по популярности среди всех существующих языков программирования. Впереди него лишь Python, C и Java.

В рейтинге TIOBE язык С++ участвует с 2001 г., и за все это время он ни разу не опустился ниже пятой строчки. В последний раз топ-5 он замыкал в феврале 2008 г., а в 2003 г. эксперты TIOBE наградили его званием «Язык года».

C++ прочно закрепился в пятерке лидеров. Он не выбывает из нее десятилетиями

В мае 2019 г. C++ поднялся до третьей строчки, что на момент публикации материала являлось для него наилучшим показателем. Из этого следует, что у Carbon пока не так уж много шансов обойти C++ по популярности и уровню распространения.

Однако нельзя отрицать, что вероятность такого исхода все же существует. Например, Go, еще один язык Google, занимает 12 строчку в рейтинге TIOBE. Google выпустила его в ноябре 2009 г., и за неполные 13 лет он обогнал Objective-C, Perl, Ruby, Rust и многие другие популярные языки программирования.

Как скоро Carbon станет одним из крупнейших языков программирования мира, эксперты 9to5Mac сказать не берутся. Чендлер Каррут, один из его создателей, заявил, что в настоящее время Carbon является всего лишь экспериментом. С другой стороны, некоторые компании, по словам Каррута, уже проявили к нему интерес. Их названия разработчик не приводит.