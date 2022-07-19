Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту
Компания «Смарт текнолоджис» не смогла поставить Федеральной налоговой службе принтеры иностранного производства на несколько сотен миллионов рублей. По этой причине госкотракт в июле 2022 г. был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Как сообщил CNews источник, знакомый с ходом исполнения контракта, корпорация HP соврала сроки поставки принтеров и потому поставить их в полном объеме не было возможности.
Разрыв контракта
Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной техники «Аквариус») госконтракт на 685,5 млн руб. Информация об этом содержится на портале госзакупок.
Как следует из акта приема-передачи товара, «Смарт текнолоджис» не смогла поставить ФНС принтеры почти на треть суммы контракта (229,01 млн руб.). В рамках контракта в основном поставлялись принтеры Xerox и HP.
Как рассказал CNews источник, знакомый с ходом исполнения контракта, HP Inc сорвала сроки поставки своих принтеров в «Смарт текнолоджис» после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля 2022 г.
Представители «Смарт текнолоджис» отказались комментировать ситуацию. В ФНС не смогли ответить на запрос CNews.
Что должны были поставить
Согласно тендерным документам, «Смарт текнолоджис» должна была поставить принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) для 107 отделений ФНС по всей России. Контракт подразумевал передачу 2223 принтеров и 1706 МФУ Xerox, 412 принтеров HP, а также 67 программно-аппаратных комплексов защищенной печати российского производства (вендор в документации не указан).
Контракт должен был быть исполнен в два этапа. Первый завершился в конце 2021 г. В рамках данного этапа «Смарт текнолоджис» поставила все необходимое оборудование на общую сумму в 203,3 млн руб. Однако при исполнении второй части контракта, которая пришлась на 2022 г. у поставщика возникли проблемы.
Товар по второму этапу контракта должен был быть поставлен до 11 мая 2022 г. Письмом от 7 апреля 2022 г. «Смарт текнолоджис» уведомила ФНС «об отсутствии у поставщика возможности осуществить поставку товара, предусмотренного этапом два, в полном объеме», следует из решения об одностороннем отказе от контракта. В мае служба все-таки приняла часть товара на сумму 133,9 млн руб. Но принтеры на сумму 229,01 млн руб. так и не были поставлены.
В этой связи заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Контракт был расторгнут 4 июля 2022 г. Штрафы и пени поставщику при этом не были начислены.
Детали тендера
Тендер на поставку программно-аппаратной платформы защищенной печати и тиражирования документов для ФНС был опубликован в формате электронного аукциона в июне 2021 г. Максимальная цена контракта по нему могла составить 714,03 млн руб.
В аукционе приняли участие две компании (наименование второй в документах не разглашается). «Смарт текнолоджис» предложила наименьшую цену в 685,5 млн руб. против 689,04 млн руб. у конкурента. Контракт был заключен в августе 2021 г.
Владельцы «Смарт текнолоджис»
Согласно базе ЕГРЮЛ, ООО «Смарт текнолоджис» на 40% принадлежит Алексею Калинину, а остальные 60% в равных долях распределены между Олегом Котом, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.
При этом 64% долей ООО «Смарт холдинга» находятся у ООО «Смарт текнолоджис». Остальные 33% принадлежат Александру Калинину и 3% — группе «Аквариус». ООО «Аквариус» с декабря 2021 г. на 99% долей принадлежит ООО «Смарт холдинг», на 1% — Владимиру Степанову, и менее 1% остается у Александра Калинина.
Смена владельцев компании «Аквариус», которая ранее принадлежала «Национальной компьютерной корпорациии» (НКК), стала следствием борьбы за корпорацию между семьей Калининых (Алексея и его отца — основателя и акционера компании Александра) с группой акционеров Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым, а также президентом (на тот момент) НКК Денисом Фроловым, в декабре 2021 г. было заключено мировое соглашение. Его исходом и стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК — группы «Аквариус» — сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис».