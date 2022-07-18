Госзакупки «железа» обрушились в 7 раз

Российские компании с госучастием во II квартале 2022 г. сократили число закупочных процедур серверов и систем хранения данных в два раза. В денежном выражении объем госзаказа СХД и серверов упал с 28 млрд руб. до 3,9 млрд руб., то есть в семь раз. Мнения представителей отрасли разделились: одни уверены, что в условиях санкций закупать просто нечего, другие – что компании не афишируют свои заказы.



В деньгах – падение в семь раз

Во II квартале 2022 г. госкомпании стали покупать серверы и системы хранения данных (СХД) в два раза в реже, чем в аналогичном периоде предыдущего года: 392 вместо 755 тендеров в 2021 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на федерального оператора электронных торгов «Росэлторг», который проанализировал число тендеров на вычислительную технику по 223-ФЗ, регулирующему закупки государственных компаний.

В отчете отмечается, что в рассмотренный период общий объем госзаказа серверов и СХД упал в семь раз: с 28 млрд руб. в 2021 г. до 3,9 млрд руб. в 2022 г. При этом в первые три месяца 2022 г. госкомпании объявили тендеры на общую сумму 16,4 млрд руб., а затем приостановили объявление закупок. Кроме того, по сравнению с I кварталом 2022 г., средняя сумма договоров упала в четыре раза.

«Теневые» закупки

Первая возможная причина такой статистики – компании с госучастием, которые попали под иностранные санкции после начала военной операции на Украине, просто не выкладывают информацию о тендерах в открытый доступ. С 7 марта 2022 г. российские госкомпании под санкциями получили разрешение от Минфина не размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

Из-за ухода зарубежных вендоров российским компаниям предрекали дефицит серверов и СХД

Так, в постановлении Правительства России отмечается, что «основаниями для неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупке товаров, работ, услуг, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки, являются введение политических или экономических санкций иностранными государствами» или введение ограничительных мер в отношении заказчика.

Минфин постановление прокомментировал так: «изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков».

Иными словами, госкомпании под санкциями могут не размещать информацию о своих закупках и поставщиках. Норма распространяется также на кредитные организации, если они угодили в «черные» списки.

Закупать может быть нечего

Еще одна причина сокращения покупок – большая часть иностранной вычислительной техники перестала быть доступной для госкомпаний из-за ухода из страны зарубежных вендоров, например, Dell и Huawei. Поставки процессоров AMD и Intel также были прекращены, свернули работу в стране и американские производители серверного оборудования IBM, Oracle, Cisco и Hewlett-Packard. Еще в марте 2022 г. российским компаниям предрекали дефицит комплектующих для серверов в течение ближайших шести месяцев.

Дело в том, что несмотря на формальную обязанность госкомпаний покупать отечественную продукцию из реестра Минпромторга, фактически они могли приобретать зарубежную технику, если российские аналоги не проходили по рядку критериев.

Директор компании «Промобит» Максим Копосов, комментируя ситуацию с тендерами, объяснил «Коммерсанту», что госсектору фактически нечего закупать. По его словам, из-за нехватки комплектующих для оборудования, в частности, процессоров, объявлять закупки не имеет смысла. В то же время топ-менеджер крупной госкомпании на анонимных условиях сообщил изданию, что сложность не в дефиците техники, а в том, что проекты цифровизации перестали быть делом первостепенной важности, и госкомпании решают проблемы, которые относятся непосредственно к их деятельности.

Еще один собеседник «Коммерсанта» в крупной госкомпании прогнозирует, что спрос на оборудование со стороны госкомпаний вырастет к III-IV кварталу 2022 г.

Гендиректор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович в разговоре с CNews отметил, что рынок, судя по всему, адаптируется к новым реалиям.

«Во-первых, на волне исхода иностранных вендоров достаточно активно скупалось любое доступное оборудование в преддверии реально замаячившего в марте дефицита, – напомнил эксперт. – Во-вторых, в целом в мире задолго до всех событий наблюдался спад поставок "железа" по самым разным направлениям в связи с кризисом производства микросхем. Это в долгосрочной перспективе неизбежно должно было вызвать изменение стратегий ИТ-потребления компаниями и государствами. Например, через продление плановых сроков эксплуатации уже установленного оборудования, его различные апгрейды, а также смены планов на ИТ-развитие. Можно привести аналогию с пользовательской электроникой: когда все хорошо, средний потребитель менял телефон раз в год. Экономическая ситуация изменилось, и многие сегодня открывают для себя, что телефон при должном бережном отношении нормально работает и два-три года без необходимости замены».

Поэтому сокращение закупок есть, однако оно не является следствием какого-то коллапса производства или отказа от ИТ-вектора развития. Как только адаптационный период завершится, динамика рынка вернется к нормальным показателям, уверен Володкович.

Проблемы с закупками

О том, что проблемы с закупкой «железа» могут возникнуть, стало понятно еще несколько месяцев назад. В мае 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры формирует пул вендоров для закупки необходимого объема серверов для российских ИТ-компаний. Такое решение пришлось принять на фоне дефицита серверов и систем хранения данных на рынке после введения зарубежных санкций. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнял, что имеется в виду параллельный импорт техники.