Заксобрание Санкт-Петербурга переходит с СУБД Oracle на российскую PostgreSQL

Законодательный орган государственной власти Санкт‑Петербурга начал миграцию своих внутренних систем с американской СУБД Oracle на Postgres Pro Standard российской компании Postgres Professional. Цель перевода состоит, в том числе, в приведении ПО в соответствие с требованиями российского законодательства об импортозамещении.

Миграция с Oracle на Postgres Pro

Законодательное собрание Санкт-Петербурга переводит свои системы «Управление кадрами государственной гражданской службы» и «Реестр государственных служащих» с СУБД Oracle на Postgres Pro Standard российской компании Postgres Professional. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, цель закупки, в том числе, в том, чтобы «привести программное обеспечение в соответствие с требованиями законодательства России об импортозамещении программных продуктов иностранного производства на российское».

Представители Postgres Professional рассказали CNews, что Заксобрание Санкт-Петербурга задействует их СУБД впервые. Напомним, коммерческая СУБД Postgres Pro разработана на основе классической свободной PostgreSQL. В России она является наиболее популярным продуктом в импортозамещающих проектах по замене СУБД Oracle и Microsoft.

Подробности закупки

Тендер Заксобрания был опубликован 11 июля 2022 г. в формате электронного аукциона. Заявки на него принимаются до 21 июля. Итоги будут подведены 25 июля. Максимальная цена контракта может составить 2,7 млн руб.

Высший законодательный органом госвласти Санкт‑Петербурга переходит с СУБД Oracle на российский Postgres Pro

Вышеупомянутые системы «Управление кадрами государственной гражданской службы» и «Реестр государственных служащих» работают на базе программного продукта «Парус-бюджет 8 SE» российской компании «Парус». В качестве операционной системы Заксобрание использует Windows.

Чем занимается заказчик

Законодательное собрание Санкт-Петербурга является постоянно действующим высшим и единственным законодательным органом государственной власти Санкт‑Петербурга. Его костяк составляют 50 депутатов, избираемых на пять лет.

Заксобрание принимает такие нормативные правовые акты Санкт‑Петербурга как устав города и его законы, а также постановления и решения. Официальная резиденция Заксобрания располагается в Мариинском дворце.

Тренд на Postgres Pro

CNews часто пишет про перевод систем российских компаний и госструктур с иностранных СУБД на российскую Postgres Pro. Так, в марте 2022 г. ИТ-интегратор Минтранса «Защитаинфотранс» опубликовал тендер на закупку лицензий СУБД Postgres Pro. На это было выделено 34,9 млн руб.

В июне 2022 г. перевод своей системы документооборота с СУБД Microsoft SQL Server на Postgres Pro начал производитель российских монет и банкнот «Гознак». На переход госпредприятие выделило 24,7 млн руб.