Радиоэлектронной отрасли России утвердили «налоговый маневр», который сэкономит ей 16 млрд руб. ежегодно

Российская радиоэлектронная отрасль получила право на «налоговый маневр 2.0». Представителям отрасли доступны пониженные ставки по налогу на прибыль: 3% в федеральный бюджет и 0% – в региональные. Тарифы страховых взносов, сниженные до 7,6%, теперь распространяются не только на разработчиков, но и на производителей электронно-компонентной базы и электронной продукции. Ранее на спасение отечественной радиоэлектроники в условиях санкций Минпромторг предлагал выделить почти 1 трлн руб.



Какие меры поддержки предложены

Радиоэлектронной отрасли в России предоставили право на «налоговый маневр 2.0». Документ об изменениях в часть вторую Налогового кодекса России был опубликован на официальном интернет портале правовой информации 14 июля 2022 г.

Закон предусматривает, что льготы в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций (в федеральный бюджет разрешено платить 3%, в региональные – совсем ничего) и тарифов страховых взносов (до 7,6%) могут получить не только разработчики, но и производители электронно-компонентной базы (ЭКБ) и электронной продукции. Базовая ставка для российских организаций сейчас составляет 20%, для основной категории плательщиков установлен тариф страховых взносов на уровне 30%.

Минимальный уровень «профильных» доходов организаций в объем объеме снижен с 90% до 70%

Реализация «налогового маневра», по оценкам Минпромторга, позволит сохранить в отрасли порядка 16 млрд руб. ежегодно, которые могут быть направлены на развитие производства.

Кто может получить льготы

Расширены также условия применения льгот: минимальный уровень «профильных» доходов организаций в общем объеме доходов снижен с 90% до 70%. Ставки применяются при условии, что по итогам отчетного (налогового) периода в сумме всех налогооблагаемых доходов организации доля от разработки или производства радиоэлектроники не ниже этого порога.

К «профильным» доходам относятся работы по проектированию, разработке, производству электронно-компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции и материалов и технологий для производства такой базы. Они должны соответствовать перечню технологий и материалов, утверждаемых Правительством. Также сюда включают доходы от передачи права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при проектировании ЭКБ. В этот же список попадают доходы от реализации продукции, которую компания произвела на основе своих разработок или «лица, входящего в одну группу лиц с организацией». Здесь имеется в виду человек или организация, прямо участвующие в компании, либо третье лицо, доля участия которого составляет больше 50%. Можно также учесть доходы от обслуживания и ремонта техники, произведенной на основе своих разработок.

Чтобы получить меры поддержки, необходимо попасть в реестр организаций, работающих в сфере радиоэлектронной промышленности, который формирует Минпромторг. Реестр еще не появился, но его обещают создать в ближайшее время.

В министерстве уточняют: организации, осуществляющие деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности – это организации, включенные на день вступления в силу закона в реестр российских организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. В этом случае воспользоваться льготами они смогут уже в 2022 г.

Если по итогам налогового периода компания не выполняет условия или же ее исключили из реестра, ее лишат права применять сниженные ставки с начала периода, в котором она допустила оплошность.

Радиоэлектроника под гнетом санкций

Законопроект о распространении налогового маневра, который сейчас действует для ИТ-шников, на производителей радиоэлектроники внесли в Госдуму в декабре 2021 г., а впервые заговорили о нем в апреле 2021 г.. Организациям, претендующим на льготы, предложили отправить Минпромторгу сведения о размере экономической выгоды от нового налогового маневра. Письма с такой рекомендацией получили «Консорциум "Вычислительная техника"», Ассоциация «Доверительная платформа», «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"», «Миландр», «НМ-тех», GS Group и консорциум «Автокомпоненты и телематика».

Тогда предполагалось, что воспользоваться мерой поддержки компании смогут только с 2023 г., однако с ухудшением экономической ситуации и введением новых санкций решение изменили.

Так, Минфин США в марте 2022 г. включил в санкционный список SDN НИИ «Вектор», который производит аппаратуру в области радиотехники и радиоэлектроники, и «Микрон» – российский производитель микросхем, чипов для ID документов и платежных систем, поставщик пластиковых RFID-карт. Попал в стоп-лист и НИИ молекулярной электроники, который занимается научно-технологическими исследованиями в области микро- и наноэлектроники. Под санкциями оказался «Научно-технический центр Метротек», который производит оборудование в сфере электроники, приборостроения и систем связи, а также «Серния инжиниринг», которая поставляет высокотехнологичное оборудование для измерений и исследований в области микроэлектроники.

На фоне санкций на спасение российской радиоэлектроники Минпромторг уже предложил выделить в 2022-2024 гг. почти триллион руб.

История налоговых маневров

Ранее налоговый маневр получила российская ИТ-отрасль, попавшая в список сфер, сильно пострадавших во время пандемии. В июне 2020 г., Президент России Владимир Путин предложил снизить налоговые и страховые ставки для компаний с 1 января 2021 г.

Организациям бессрочно снизили ставку страховых взносов с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль – с 20% до 3%. Воспользоваться льготами смогли ИТ-компании с государственной аккредитацией в Минцифры. Еще на этапе обсуждения законопроекта считалось, что налоговый маневр для ИТ-шников в итоге приведет к снижению доходов бюджета. Однако, как заявил в ноябре 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев, за три квартала 2021 г., налоговые отчисления в казну выросли на 48 млрд руб.

В мае 2022 г. Минцифры предложило упростить ИТ-компаниям процесс получения получения налоговых льгот в условиях санкций. Теперь получить господдержку смогут компании с профильной выручкой на уровне 70%, а число их работников может быть меньше семи человек. Добавили также виды деятельности компаний, претендующих на льготы. В пояснительной записке к документу отмечается что корректировки в Налоговый кодекс сократят доходы казны на 20,3 млрд руб.